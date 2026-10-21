Một số người tại Việt Nam nhận gần 7 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm

Trong quý 3 có sự ghi nhận tăng cao.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TP HCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong quý 3/2026 đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng trên 800 triệu USD so với quý trước. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Điều này góp phần thu hẹp mức sụt giảm của dòng kiều hối trong 9 tháng.

Diễn biến này đánh dấu sự phục hồi sau hai quý đầu năm liên tiếp giảm so với cùng kỳ, với mức giảm lần lượt là 16,9% và 27,9%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, kiều hối chuyển về TP HCM đạt hơn 6,87 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ sự khởi sắc trong quý 3, mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với con số 22,8% ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn đóng góp kiều hối lớn nhất cho thành phố, đạt gần 1,68 tỷ USD, chiếm 59% tổng lượng kiều hối. Châu Mỹ đứng thứ hai với 749 triệu USD, tương đương 26%. Trong khi đó, châu Âu đóng góp 222 triệu USD và châu Đại Dương đạt 173 triệu USD.

Đáng chú ý, kiều hối chuyển qua các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ đạt hơn 2,2 tỷ USD trong quý 3/2026, tăng 58,5% so với quý trước. Ngược lại, dòng tiền qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, giảm nhẹ 1,6%.

Hình minh họa

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, sự phục hồi của kiều hối trong quý 3 chủ yếu đến từ thị trường châu Á. Trong đó, đồng Won Hàn Quốc tăng giá so với USD là một trong những yếu tố tác động đến dòng tiền chuyển về. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cũng góp phần thúc đẩy kiều hối khi nhu cầu chuyển tiền phục vụ đầu tư và tiêu dùng trong nước gia tăng vào dịp cuối năm.

Dù ghi nhận tín hiệu khởi sắc, kiều hối về TP HCM cả năm nay được dự báo chỉ đạt khoảng 9,5 - 9,8 tỷ USD, thấp hơn mức 10,3 tỷ USD của năm trước.

Theo bà Liên, dòng kiều hối suy giảm trong năm nay diễn ra ở hầu khắp các khu vực. Nguyên nhân là bởi hàng loạt khó khăn của kinh tế thế giới. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng USD duy trì ở mức cao và một số quốc gia siết chặt chính sách nhập cư.

Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông bùng phát từ cuối 2/2026 đến nay. Tại Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8/2026 tăng 3,4%, chi phí sinh hoạt leo thang làm suy giảm khả năng tích lũy của kiều bào. Những yếu tố này ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập cũng như khả năng chuyển tiền về nước của người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong những tháng cuối năm, đà phục hồi của kiều hối được kỳ vọng tiếp tục duy trì, nhất là khi nhu cầu ngoại tệ tăng lên cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và chi tiêu dịp lễ, Tết.

Kiều hối tiếp tục là nguồn lực quan trọng đối với TP HCM, góp phần bổ sung nguồn ngoại tệ, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu thanh toán và tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm.