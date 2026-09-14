Cuộc sống của Á hậu Phương Nhi

Á hậu Phương Nhi cực kín tiếng sau khi kết hôn với thiếu gia Minh Hoàng.

Mới đây, thông tin Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Green SM nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những thông tin về nam doanh nhân, cuộc sống hiện tại của bà xã anh - Á hậu Phương Nhi cũng được nhiều người chú ý.

Sau khi đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ hoa hậu Gen Z. Sở hữu visual trong trẻo, từng được ví như "thần tiên tỷ tỷ", nàng hậu còn ghi điểm bởi hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng và đời tư ít ồn ào. Thời điểm đó, nhiều người kỳ vọng Phương Nhi sẽ tiếp tục bứt phá nếu duy trì được độ phủ sóng. Thế nhưng khi sự nghiệp đang có nhiều thuận lợi, người đẹp bất ngờ lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Cô kết hôn với thiếu gia Minh Hoàng và từ đó gần như rút khỏi các hoạt động giải trí.

Thời điểm mới vào showbiz, Phương Nhi nhận được sự yêu thương và quan tâm đặc biệt của công chúng vì visual xinh xắn, học vấn tốt

Lễ ăn hỏi và lễ cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng được tổ chức riêng tư nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Từ trước, trong và sau khi về chung nhà, nàng hậu gần như giữ nguyên thái độ kín tiếng. Phương Nhi không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí, không tham gia những dự án mới và cũng hạn chế cập nhật trên mạng xã hội. Những hình ảnh liên quan đến cuộc sống hôn nhân gần như không xuất hiện trên trang cá nhân của cô.

Sau khi thi quốc tế, Phương Nhi kết hôn với thiếu gia Minh Hoàng

Hôn lễ cặp đôi diễn ra riêng tư, đây cũng là lần hiếm hoi cả hai tung ảnh đôi

Khác với nhiều mỹ nhân Vbiz vẫn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên ông xã hay hé lộ cuộc sống sau khi kết hôn, Phương Nhi lựa chọn cách hoàn toàn ngược lại. Cô gần như không "flex" cuộc sống làm dâu, không chia sẻ chuyện vợ chồng hay những khoảnh khắc riêng tư. Chính sự im ắng này lại khiến cái tên Phương Nhi thường xuyên được nhắc đến mỗi khi có thông tin liên quan đến gia đình chồng. Sau khoảng 8 tháng kết hôn, nàng hậu vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng, dường như không đặt việc xuất hiện trước công chúng làm ưu tiên.

Việc Phương Nhi "biến mất" khỏi showbiz không đồng nghĩa cô hoàn toàn vắng bóng. Thỉnh thoảng, nàng hậu vẫn được bắt gặp trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi và lập tức thu hút sự chú ý. Qua những lần lộ diện này, Phương Nhi vẫn giữ phong cách quen thuộc với trang phục nhẹ nhàng, nữ tính và kín đáo. Nếu có sự thay đổi, đó nằm nhiều hơn ở thần thái. Nàng hậu được nhận xét trông chững chạc, điềm tĩnh hơn so với hình ảnh cô gái tuổi đôi mươi từng gây sốt tại các cuộc thi sắc đẹp.

Từ sau đám cưới, Phương Nhi chỉ xuất hiện trong các sự kiện cùng gia đình nhà chồng

Trước khi kết hôn, Phương Nhi từng được đánh giá là nàng hậu có định hướng khá rõ ràng. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô vẫn chú trọng việc học và từng nhiều lần chia sẻ về hành trình trau dồi kiến thức. Trong khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, Phương Nhi cũng từng được bắt gặp tại trường để tiếp tục việc học. Điều này phần nào cho thấy cô không hoàn toàn "biến mất", mà có thể đang dành thời gian cho những mục tiêu riêng bên ngoài showbiz. Ở thời điểm hiện tại, Phương Nhi vẫn chưa chia sẻ cụ thể về cuộc sống sau khi kết hôn hay kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật.

Phương Nhi vô cùng kín tiếng sau khi trở thành phu nhân hào môn

Ảnh: FBNV