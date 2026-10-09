Ngày 10/10/2026 Dương lịch là mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm Bính Ngọ, cũng là ngày bắt đầu tháng Mậu Tuất. Theo cách luận địa chi trong tử vi dân gian, tháng Tuất tạo thế Tam Hợp với Dần, Ngọ; Lục Hợp với Mão; trong khi Thìn xung Tuất, Dậu thuộc thế Hại, còn Sửu, Mùi cùng nằm trong nhóm Tam Hình với Tuất. Vì vậy, tháng này có tuổi dễ gặp gió thuận, có tuổi phải thận trọng hơn trong cách hành xử.

Tháng 9 Âm lịch cũng là thời điểm mùa thu chuyển dần sang cuối thu, đi qua Hàn Lộ và Sương Giáng rồi chạm Lập Đông vào cuối tháng. Ngày 10/10 rơi vào tiết Hàn Lộ. Bởi vậy, đây không chỉ là một tháng có sự thay đổi về vận khí theo quan niệm địa chi, mà còn là giai đoạn nhiều người bắt đầu bước vào nhịp cuối năm: Công việc cần chốt, tiền bạc cần tính toán, những kế hoạch còn dang dở phải đưa ra quyết định. Với mỗi con giáp, điều đáng quan tâm không phải là “may hay xui” một cách tuyệt đối, mà là thời điểm nào nên tiến, chuyện gì nên chậm lại và điều gì cần giữ đầu lạnh.

Tuổi Tý: Không quá xấu nhưng dễ mệt vì nghĩ nhiều

Công việc: Tháng Mậu Tuất không tạo ra thế hợp hay xung trực tiếp với tuổi Tý, vì vậy nhìn chung công việc vẫn nằm trong trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, Tý thuộc Thủy trong khi tháng Mậu Tuất mang tính Thổ, theo quan niệm ngũ hành thì Thổ khắc Thủy. Điều này có thể được diễn giải thành cảm giác làm việc nặng hơn, phải xử lý nhiều việc vụn vặt hoặc thường xuyên lo trước những vấn đề chưa thực sự xảy ra.

Người tuổi Tý vốn có khả năng tính toán và quan sát tốt, nhưng tháng này càng nghĩ quá nhiều lại càng dễ mất thời gian.

Những việc tồn đọng từ tháng trước có thể tiếp tục kéo sang tháng này. Có việc tưởng chỉ cần vài ngày lại mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì phải chờ người khác phản hồi hoặc sửa đi sửa lại. Vì thế, tuổi Tý không nên cùng lúc mở quá nhiều đầu việc. Làm xong một việc rồi chuyển sang việc tiếp theo sẽ hiệu quả hơn việc liên tục nhảy qua lại.

Tiền bạc: Tài chính không đến mức đáng lo nhưng dễ có những khoản chi nhỏ nối tiếp nhau. Một món đồ cần sửa, một khoản quà cáp, vài buổi ăn uống, chi phí đi lại hay những khoản tưởng không đáng kể có thể cộng lại thành con số khá lớn. Đây không phải tháng thích hợp để tiêu tiền theo cảm xúc.

Tình cảm: Chuyện tình cảm tương đối bình ổn nhưng tuổi Tý dễ suy diễn. Người yêu hoặc bạn đời ít nói hơn một chút chưa chắc có nghĩa là họ đang khó chịu. Nếu cảm thấy có vấn đề, hỏi thẳng sẽ tốt hơn tự đoán.

Lời khuyên: Làm chắc từng việc, hạn chế nhận thêm trách nhiệm ngoài khả năng và đặc biệt nên chú ý nghỉ ngơi. Tháng này càng giữ được nhịp sống ổn định, tuổi Tý càng ít bị cuốn vào những chuyện không đáng.

Tuổi Sửu: Cẩn thận va chạm vì chuyện phân công, đúng sai

Công việc: Sửu cùng Mùi và Tuất tạo thành thế Tam Hình theo quan niệm địa chi, vì vậy tháng Mậu Tuất có thể khiến người tuổi Sửu nhạy cảm hơn với những chuyện liên quan đến trách nhiệm, nguyên tắc và quyền lợi. Công việc không nhất thiết xảy ra biến cố lớn, nhưng những chuyện nhỏ như ai làm phần nào, ai được ghi nhận, ai phải chịu trách nhiệm cuối cùng lại dễ khiến bạn bực mình.

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, làm việc thực tế và không thích cảm giác công sức của mình bị xem nhẹ. Nếu trong tháng này có tình huống phân công chưa rõ ràng, đừng âm thầm chịu đựng rồi đến lúc quá bức xúc mới nói. Hãy trao đổi ngay từ đầu, càng cụ thể càng tốt.

Tiền bạc: Tài chính nhìn chung ổn, nhưng không nên vì tin tưởng người quen mà góp vốn, cho vay hoặc đứng ra bảo lãnh khi mọi điều khoản chưa rõ. Một lời hứa miệng có thể nghe rất chắc chắn nhưng tiền bạc lại là chuyện cần giấy tờ minh bạch.

Tình cảm: Người tuổi Sửu dễ tự ái hơn bình thường. Một câu nói vô tình của người thân cũng có thể khiến bạn suy nghĩ cả ngày. Nếu đang có người yêu hoặc đã lập gia đình, thay vì im lặng chờ đối phương tự hiểu, hãy nói rõ điều khiến mình không vui.

Lời khuyên: Giữ nguyên tắc nhưng đừng quá cứng. Không cần đứng ra bênh vực bất kỳ ai khi chưa biết rõ toàn bộ câu chuyện. Càng bình tĩnh, bạn càng tránh được những va chạm không cần thiết.

Tuổi Dần: Gió thuận đã tới, mạnh dạn bước lên

Công việc: Đây là một trong những con giáp đáng chú ý nhất tháng Mậu Tuất. Dần, Ngọ và Tuất nằm trong thế Tam Hợp, vì vậy theo quan niệm tử vi dân gian, tuổi Dần có thể cảm nhận rõ hơn sự hỗ trợ của môi trường xung quanh. Những việc từng đình trệ có cơ hội được tháo gỡ, người đang chờ cơ hội thể hiện năng lực có thể được trao thêm đất diễn.

Đặc biệt, đây là tháng khá phù hợp để tuổi Dần chủ động nói ra mong muốn của mình. Nếu muốn đề xuất một dự án mới, xin thêm trách nhiệm, trao đổi về vị trí hoặc đề cập đến vấn đề quyền lợi, bạn có thể cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để lên tiếng. Cơ hội không có nghĩa mọi thứ chắc chắn thành công, nhưng ít nhất môi trường đang thuận hơn để bạn thử sức.

Người đang tìm việc cũng có thể mở rộng các mối quan hệ. Một người quen cũ, đồng nghiệp trước đây hoặc bạn bè có thể mang tới thông tin đáng chú ý.

Tiền bạc: Thu nhập có tín hiệu tích cực hơn, nhất là nếu công việc gắn với hiệu suất hoặc có nguồn thu phụ. Tuy nhiên, tuổi Dần cũng dễ rơi vào trạng thái “có thêm một chút là muốn tiêu thêm một chút”. Đừng để tiền vừa vào tài khoản đã tìm được đường đi ra.

Tình cảm: Người độc thân có khả năng gặp một người khiến mình chú ý thông qua công việc, bạn bè hoặc những cuộc gặp gỡ xã hội. Người có đôi thích hợp để bàn những kế hoạch dài hơi như nhà cửa, tài chính, gia đình.

Lời khuyên: Cơ hội tốt thì nên nắm nhưng điểm yếu của Dần vẫn là nóng vội. Trước khi ký giấy tờ, chốt hợp đồng hoặc đưa ra quyết định quan trọng, hãy đọc lại một lần nữa.

Tuổi Mão: Quý nhân dễ xuất hiện đúng lúc

Công việc: Nếu Dần có thế Tam Hợp thì Mão lại có thế Lục Hợp với Tuất, vì vậy tháng này cũng được xem là khá sáng đối với tuổi Mão. Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở việc tự nhiên mọi chuyện đều thuận lợi, mà là bản mệnh dễ nhận được sự hỗ trợ từ người khác.

Có thể đó là một người sếp nhìn thấy năng lực của bạn, một đồng nghiệp lâu năm sẵn lòng chỉ đường hoặc một đối tác chủ động đưa ra phương án giúp công việc dễ triển khai hơn. Điều quan trọng là đừng vì sĩ diện mà từ chối sự giúp đỡ khi thực sự cần.

Tiền bạc: Các mối quan hệ có thể đóng vai trò nhất định trong cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, “người quen giới thiệu” không đồng nghĩa với “chắc chắn có lời”. Nếu liên quan đến vay mượn, góp vốn hoặc hợp tác tài chính, vẫn cần giấy tờ và nguyên tắc rõ ràng.

Tình cảm: Đây có thể là một trong những phương diện dễ chịu nhất của tuổi Mão trong tháng. Người độc thân có thể được giới thiệu cho một đối tượng phù hợp hoặc nhận ra một người vốn đã xuất hiện trong cuộc sống của mình nhưng trước đây chưa để ý.

Người có đôi dễ có những cuộc trò chuyện sâu hơn về tương lai. Nếu hai người đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, tháng này khá thích hợp để cùng bàn chuyện dài hạn.

Lời khuyên: Đừng ngại mở lời khi cần giúp đỡ. Nhưng khi được người khác đưa tay, hãy nhớ rằng sự hỗ trợ tốt nhất vẫn là thứ giúp bạn tự đứng vững chứ không khiến bạn phụ thuộc.

Tuổi Thìn: Xung trực tiếp với Tuất, tháng này càng bình tĩnh càng có lợi

Công việc: Nếu phải chọn một con giáp cần thận trọng nhất trong tháng Mậu Tuất thì tuổi Thìn là cái tên nổi bật, bởi Thìn - Tuất là cặp xung trực tiếp. Điều này theo quan niệm địa chi không đồng nghĩa chắc chắn sẽ có chuyện xấu, nhưng thường được dùng như lời nhắc rằng kế hoạch có thể xuất hiện biến động và bản thân cần chuẩn bị phương án dự phòng.

Dự án có thể thay đổi giữa chừng, nhân sự điều chỉnh, quy trình bị sửa hoặc một việc tưởng đã chốt lại phải làm lại. Những thay đổi này dễ khiến tuổi Thìn mất kiên nhẫn, đặc biệt khi bạn đã bỏ rất nhiều công sức.

Điều nên tránh nhất là quyết định nóng giận. Đừng chỉ vì một cuộc tranh luận với cấp trên mà lập tức nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Đừng chỉ vì một kế hoạch bị thay đổi mà kết luận tất cả công sức trước đó đều vô nghĩa.

Tiền bạc: Không phải tháng lý tưởng để lao vào các khoản đầu tư lớn chỉ vì nghe người khác nói “cơ hội đang rất tốt”. Tuổi Thìn nên ưu tiên thanh khoản và dự phòng. Những khoản chi bất ngờ như sửa chữa phương tiện, đồ dùng trong nhà hoặc các chi phí cá nhân có thể khiến ngân sách bị lệch.

Tình cảm: Áp lực công việc dễ bị mang về nhà. Một câu nói bình thường cũng có thể trở thành mồi lửa cho cuộc tranh luận nếu cả hai đều đang mệt. Người độc thân cũng không nên vì một vài trải nghiệm không vui mà vội kết luận về tất cả các mối quan hệ.

Lời khuyên: Việc gì quan trọng nên có văn bản, tin nhắn hoặc email xác nhận rõ ràng. Đừng dựa hoàn toàn vào trí nhớ hay lời hứa. Khi lái xe, đi lại hoặc xử lý công việc gấp, càng chậm một nhịp càng tốt.

Tuổi Tỵ: Việc vẫn chạy nhưng dễ rơi vào cảnh “gánh hộ” người khác

Công việc: Tỵ không nằm trong nhóm hợp hoặc xung trực tiếp với Tuất, vì vậy vận trình nhìn chung không quá biến động. Tuy nhiên, theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, trong khi tháng này mang khí Mậu Tuất, nên có thể hình dung người tuổi Tỵ dễ ở thế bỏ ra nhiều năng lượng để duy trì công việc.

Bạn có thể trở thành người được đồng nghiệp nhờ cậy, thường xuyên phải hỗ trợ hoặc đứng ra xử lý những việc vốn không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của mình. Làm được việc là một lợi thế, nhưng nếu việc gì cũng nhận thì cuối cùng người mệt nhất vẫn là bạn.

Tiền bạc: Có xu hướng chi nhiều hơn dự kiến, đặc biệt cho gia đình, quà cáp, các mối quan hệ hoặc những lần giúp đỡ người khác.

Tình cảm: Người tuổi Tỵ nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đừng để công việc chiếm hết ngày rồi đến khi trở về nhà mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều cuộc trò chuyện.

Lời khuyên: Học cách nói “để tôi xem lại lịch” trước khi nhận lời. Không phải lời nhờ nào cũng cần trả lời ngay lập tức.

Tuổi Ngọ: Đang có đà tốt, đừng để cơ hội trôi qua vì tham quá nhiều

Công việc: Ngọ cùng Dần và Tuất tạo thành Tam Hợp, vì vậy đây là một trong những tháng đáng kỳ vọng với người tuổi Ngọ. Công việc có thể trở nên năng động hơn, xuất hiện cơ hội hợp tác mới, dự án mới hoặc lời mời khiến bạn phải cân nhắc.

Người đang tìm việc có thể mở rộng mạng lưới quan hệ và chủ động gửi hồ sơ, gặp gỡ, phỏng vấn. Người làm kinh doanh có thể chú ý đến khách hàng hoặc đối tác mới.

Tuy nhiên, cơ hội nhiều cũng dễ khiến tuổi Ngọ mắc một lỗi khác: Cái gì cũng muốn nhận. Bạn có thể nghĩ rằng càng nhiều dự án càng tốt, nhưng thực tế nếu ôm quá nhiều việc, chất lượng sẽ giảm.

Tiền bạc: Thu nhập có khả năng cải thiện nếu công việc thuận lợi. Tuy nhiên, đầu tư theo cảm hứng hoặc nghe người khác nói một câu rồi xuống tiền là điều nên tránh.

Tình cảm: Duyên tình khá sáng. Người độc thân dễ có thêm cơ hội làm quen. Người có đôi thích hợp để cùng nhau đi chơi, gặp gỡ gia đình hoặc thực hiện một kế hoạch mà cả hai đã trì hoãn.

Lời khuyên: Chọn ít nhưng làm tốt. Không phải lời mời nào cũng là cơ hội dành cho bạn.

Tuổi Mùi: Việc chậm một nhịp, đừng vì thế mà mất bình tĩnh

Công việc: Mùi cùng Sửu và Tuất nằm trong nhóm Tam Hình theo quan niệm địa chi, nên tháng này dễ có cảm giác mọi thứ không diễn ra nhanh như mong muốn. Một kế hoạch có thể bị trì hoãn, một người hứa hỗ trợ lại bận việc hoặc một quy trình tưởng đơn giản lại phát sinh thêm bước.

Điều đáng ngại không phải bản thân sự trì hoãn, mà là tâm lý nóng ruột. Càng sốt ruột, tuổi Mùi càng dễ thúc ép người khác hoặc tự mình làm tắt một số bước cần thiết.

Tiền bạc: Chưa nên quyết định những khoản chi quá lớn nếu chưa tính hết các chi phí liên quan. Một khoản tưởng là đủ có thể phát sinh thêm nhiều khoản nhỏ.

Tình cảm: Tuổi Mùi dễ tủi thân khi người khác không phản ứng như mình mong muốn. Hãy nhớ rằng im lặng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lạnh nhạt.

Lời khuyên: Việc cần giải thích thì giải thích, việc cần chờ thì chờ. Không phải chuyện gì chậm cũng là chuyện xấu.

Tuổi Thân: Thành quả bắt đầu xuất hiện sau thời gian âm thầm cố gắng

Công việc: Tuổi Thân không có quan hệ địa chi quá nổi bật với Tuất, nhưng xét theo ngũ hành, Thổ sinh Kim, vì vậy tháng này có thể được nhìn như giai đoạn bản mệnh nhận được sự hỗ trợ nhất định từ môi trường. Đặc biệt, những việc đã âm thầm làm trong thời gian dài có khả năng bắt đầu cho thấy kết quả.

Đây không phải kiểu thành công “một bước lên mây”, mà thiên về tích lũy. Một dự án bắt đầu có khách, công việc phụ có thêm thu nhập, kỹ năng đã học trước đó được sử dụng đúng lúc.

Tiền bạc: Dòng tiền có xu hướng đều hơn. Nếu đang có nghề tay trái, đây là lúc nên làm bài bản thay vì làm theo cảm hứng.

Tình cảm: Khá ổn định. Người độc thân có thể quen thêm người thông qua bạn bè hoặc môi trường công việc.

Lời khuyên: Đừng bỏ hướng đi hiện tại chỉ vì nhìn thấy người khác có vẻ thành công nhanh hơn. Thành quả của Thân trong tháng này nằm ở sự bền bỉ.

Tuổi Dậu: Cẩn thận nhất với chuyện “người nói một câu, mình nghĩ thành mười câu”

Công việc: Dậu thuộc thế Hại với Tuất, vì vậy những vấn đề âm thầm trong giao tiếp là điều nên chú ý. Không nhất thiết có người cố tình gây khó dễ, nhưng một câu nói thiếu ngữ cảnh, một thông tin truyền qua nhiều người hoặc một quyết định không được giải thích rõ có thể tạo ra hiểu lầm.

Người tuổi Dậu vốn tỉ mỉ, lại thường khá nhạy với thái độ của người khác nên càng dễ để tâm. Nếu nghe thấy một lời đồn, đừng vội phản ứng khi chưa biết nó bắt đầu từ đâu.

Tiền bạc: Tương đối ổn định nhưng không nên cho vay hoặc góp vốn chỉ vì nể nang. Những chuyện liên quan đến tiền nên có giấy tờ.

Tình cảm: Một tin nhắn ngắn hoặc một thái độ khác thường của đối phương có thể khiến tuổi Dậu suy nghĩ quá nhiều. Hỏi thẳng vẫn tốt hơn tự dựng lên một câu chuyện trong đầu.

Lời khuyên: Đừng chia sẻ kế hoạch cá nhân với quá nhiều người khi mọi thứ chưa chắc chắn. Có những chuyện càng ít người biết càng dễ triển khai.

Tuổi Tuất: Đúng tháng của mình, nhưng thuận lợi càng cần tỉnh táo

Công việc: Tuất là địa chi của tháng, vì vậy xét theo cách luận truyền thống, bản mệnh có lợi thế về khả năng chủ động và tạo dấu ấn. Nhiều việc quan trọng có thể tìm đến, ý kiến của bạn dễ được chú ý hơn và những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước có cơ hội được đưa ra.

Đây là thời điểm phù hợp để tuổi Tuất mạnh dạn đề xuất ý tưởng, xin thêm trách nhiệm hoặc triển khai những dự án đã chuẩn bị tương đối kỹ.

Tuy nhiên, có một điều cần nhớ: tháng của mình không có nghĩa muốn làm gì cũng được. Càng có nhiều quyền chủ động, càng phải biết lắng nghe. Một lời góp ý đúng lúc có thể giúp bạn tránh được sai sót mà bản thân không nhìn thấy.

Tiền bạc: Tài chính có thể tốt lên theo kiểu tích lũy. Một khoản thu phụ, một dự án nhỏ hoặc công việc từng làm âm thầm có thể bắt đầu đem lại kết quả.

Tình cảm: Gia đình là điểm tựa khá rõ. Người đã có đôi có thể tìm lại cảm giác gần gũi sau một thời gian cả hai quá bận. Người độc thân cũng có thể nhận được tín hiệu từ một người quen cũ.

Lời khuyên: Có tiền thì nên giữ một phần. Có cơ hội thì nên tính đường dài. Đừng vì một tháng thuận mà tiêu hết những gì đã tích lũy.

Tuổi Hợi: Bình ổn là tốt, đừng tự biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn

Công việc: Hợi không có mối quan hệ đặc biệt với Tuất nên công việc chủ yếu đi theo quỹ đạo riêng. Tuy nhiên, theo ngũ hành, Thổ khắc Thủy, vì vậy người tuổi Hợi có thể dễ cảm thấy áp lực hoặc phân tâm hơn bình thường.

Điều này đặc biệt rõ nếu bạn đang phải xử lý nhiều việc cùng lúc. Một danh sách công việc dài có thể khiến bạn cảm giác chuyện gì cũng cấp bách, trong khi thực tế không phải việc nào cũng cần giải quyết ngay.

Tiền bạc: Các khoản ứng trước, vay mượn hoặc hợp tác tài chính nên được thống nhất rõ ràng. Đừng ngại nói về tiền nếu đó là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Tình cảm: Tuổi Hợi dễ lo cho người thân, đôi khi đến mức tự tưởng tượng ra những tình huống chưa xảy ra. Có gì không rõ, hãy hỏi. Một cuộc trò chuyện trực tiếp có thể giải quyết điều mà cả ngày suy nghĩ cũng không giải quyết được.

Lời khuyên: Mỗi sáng chỉ cần chọn ra vài việc quan trọng nhất và làm lần lượt. Khi đầu óc bớt rối, bạn sẽ thấy tháng này không đáng sợ như mình tưởng.

Tháng 9 Âm lịch: Tuổi thuận thì tranh thủ tiến, tuổi xung càng phải giữ bình tĩnh

Nhìn tổng thể, tháng Mậu Tuất tạo ra một bức tranh phân hóa khá mạnh giữa 12 con giáp. Dần, Ngọ, Tuất có thế Tam Hợp với tháng, còn Mão thuộc Lục Hợp, vì vậy đây là nhóm có nhiều tín hiệu thuận hơn, đặc biệt ở công việc, quan hệ và cơ hội mở rộng. Thìn xung trực tiếp với Tuất nên cần chú trọng phương án dự phòng, tránh quyết định nóng vội. Dậu nên để ý những chuyện hiểu lầm, còn Sửu và Mùi cần kiên nhẫn hơn trước những việc chậm trễ hoặc va chạm nhỏ. Các tuổi Tý, Tỵ, Thân, Hợi nhìn chung không có thế hợp xung quá mạnh với tháng, nhưng vẫn cần cân bằng sức lực, tiền bạc và cảm xúc.

Điều đáng nói là trong cách nhìn tử vi, hợp không có nghĩa chắc chắn may, xung cũng không có nghĩa chắc chắn gặp họa. Đây chỉ là cách tham khảo để mỗi người tự điều chỉnh cách ứng xử. Tuổi thuận có thể tranh thủ làm những việc quan trọng, nhưng vẫn cần tính toán. Tuổi xung nên thận trọng hơn, nhưng không cần vì thế mà sợ hãi hay bỏ lỡ mọi cơ hội.

Sau cùng, tháng Mậu Tuất không phải lời hứa rằng một số người chắc chắn giàu lên, thăng chức hay gặp tình yêu. Điều đáng giá hơn của dự báo tử vi tháng là giúp mỗi người có thêm một góc nhìn để soi lại chính mình. Lúc thuận thì biết tiến, lúc chưa thuận thì biết giữ; có cơ hội thì nắm, có rủi ro thì chuẩn bị đường lui. Nếu làm được như vậy, dù thuộc con giáp nào, tháng 9 Âm lịch vẫn có thể trở thành một tháng đáng nhớ theo cách tích cực nhất.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.