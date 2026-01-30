Phóng viên chiến trường người Nga - ông Alexander Sladkov đã đưa ra bình luận về ý định rõ ràng của 14 chính phủ NATO nhằm phong tỏa hoàn toàn đường tiếp cận Biển Baltic của Moskva.

Đề xuất giải quyết vấn đề này được ông Sladkov đưa ra đó là hộ tống các tàu buôn của Nga thông qua những phương tiện tác chiến không người lái.

Trên kênh Telegram của mình, nhà báo Sladkov đề xuất thành lập một đơn vị hệ thống không người lái trong Hạm đội Baltic tương tự mô hình trong Lực lượng vũ trang Ukraine, chịu trách nhiệm hộ tống bảo vệ các phương tiện vận tải dân sự của Nga.

Tất cả các quốc gia đối thủ sẽ nhận cảnh báo rằng đơn vị nói trên sẽ được trang bị máy bay chiến đấu, tàu xuồng không người lái và ngư lôi tầm xa, đồng thời nêu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công từ NATO nào cũng sẽ bị đẩy lùi bằng những biện pháp cơ động và hỏa lực thích hợp.

Phương tiện tác chiến không người lái trang bị vũ khí mạnh sẽ giúp Nga phá vỡ phong tỏa biển Baltic?

Cần nhấn mạnh, trước đó, 14 quốc gia châu Âu thuộc NATO, do Vương quốc Anh dẫn đầu, đã ký một tuyên bố chung khẳng định Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn Biển Baltic đối với các tàu chở dầu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga.

Ngoài Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Đức, Estonia, Latvia và Lithuania, những quốc gia có đường ra Biển Baltic cung tham gia, tuyên bố này bao gồm cả Vương quốc Anh, Pháp, Na Uy, Bỉ và Hà Lan.

Văn bản nói trên nêu rõ rằng bất kỳ tàu chở dầu nào của Nga thay đổi quốc tịch, tắt thiết bị phát tín hiệu hoặc hoạt động mà không có giấy tờ và bảo hiểm sẽ bị các bên ký kết coi là "tàu không quốc tịch" và sẽ bị tạm giữ và kiểm tra trong vùng biển quốc tế mà không cần sự cho phép của Nga, bất chấp thái độ phản đối do Moskva đưa ra.



