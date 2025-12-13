Quân đoàn 2 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia cho biết, vào tháng 9 năm nay, sau khi tình hình ở Kupyansk trở nên nguy cấp, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine đã thành lập nhóm tìm kiếm và tấn công "Khartiya".

Đội hình này bao gồm các đơn vị thuộc Lữ đoàn tác chiến số 13 "Khartiya", Trung đoàn xung kích số 475 "Kod 9.2", Lữ đoàn xung kích số 92, Quân đoàn Ngoại quốc thuộc Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn cơ giới số 144.

Nhóm tác chiến này được thành lập với mục đích ngăn chặn bước đột phá của Nga ở phía Bắc Kupyansk, bao vây nhóm quân đã tiến vào thành phố và tiến hành "dọn dẹp".

Trong tháng 10 - 11, các đơn vị này đã đánh bại một số tiểu đoàn và đội xung kích thuộc các Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 121, 122 và Trung đoàn Công binh 30 của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 68 và Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 27 của Quân đội Nga, hoạt động với sự hỗ trợ của Trung đoàn Lực lượng Không người lái số 7 và các đơn vị UAV.

Binh lính Ukraine đã đột phá đến sông Oskil phía bắc Kupyansk, chặn đứng hoàn toàn các tuyến đường bộ của quân Nga tiến vào thành phố.

Sau những trận giao tranh ác liệt, đơn vị thuộc Lữ đoàn 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã hoàn toàn tái chiếm làng Radkivka và vùng phụ cận, cũng như các khu rừng xung quanh.

Ngoài ra, quân Nga đã bị đánh bật khỏi hàng chục ngôi nhà ở phía Bắc thành phố Kupyansk. Tiểu đoàn đặc nhiệm 475 "Kod 9.2", với sự hỗ trợ của Tiểu đoàn 4 thuộc Lữ đoàn xung kích 92, đã kiểm soát hoàn toàn làng Kindrashivka, vùng phụ cận và các khu rừng xung quanh.

Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 12 tháng 12, các đơn vị thuộc nhóm Khartiya đã loại khỏi vòng chiến tới 1.027 binh sĩ Nga.

Tình hình ở Kupyansk trên bản đồ DeepState tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2025.

"Thành phố Kupyansk thuộc Ukraine sẽ được kiểm soát hoàn toàn trong thời gian tới. Chúng tôi cảm ơn các đơn vị gồm: Lữ đoàn 127 và 101, các đơn vị SSO, VSP, SBU Alpha và NPU Kord vì sự phối hợp làm việc hiệu quả và chất lượng cao. Đây là thành công chung của chúng ta với các bạn", Đại tá Igor "Kornet" Obolensky, chỉ huy Quân đoàn 2 thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia "Khartiya", nhận xét.

Nhóm quân Nga bên trong Kupyansk, hiện có hơn 200 binh sĩ, đã bị bao vây hoàn toàn. Hàng ngày, họ đang tiến hành các cuộc tấn công với lực lượng lên đến cấp trung đội, nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía Bắc Kupyansk, nhưng tất cả đã bị đẩy lùi với tổn thất đáng kể.

Đường tiếp cận trên bộ của quân Nga vào Kupyansk đã bị phong tỏa hoàn toàn. Ngoài ra, tất cả các lối ra từ đường ống dẫn khí mà họ sử dụng để tiến vào thành phố đều bị kiểm soát bằng hỏa lực, chỉ được tiếp tế bằng máy bay không người lái.

Quân đội Ukraine phải hành động thận trọng, vì vẫn còn tới 500 cư dân địa phương ở Kupyansk, nhằm cố gắng tránh thương vong ngoài mong muốn.

Trước đó đã có thông tin cho rằng đơn vị tấn công RUG (Nhóm Trinh sát và Tấn công) , gồm các tình nguyện viên nói tiếng Tây Ban Nha phục vụ cùng với người Ukraine, đã tham gia vào việc tái chiếm Kupyansk.

"Các chiến binh của chúng ta đang dọn dẹp thành phố Kupyansk như thế nào - Một cuộc dạo bộ đến trung tâm thành phố," phần mô tả video từ RUG cho biết.

RUG nổi tiếng vì ngoài người Ukraine, còn có người Colombia, cũng như các tình nguyện viên đến từ Peru, Brazil, Zimbabwe, Ý và Mexico phục vụ trong tổ chức này.

Được biết, Trung đoàn xung kích "SKELYA", Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 125, cùng với các đơn vị khác, đã tái chiếm toàn bộ khu dân cư Yuvileyny ở Kupyansk khỏi lực lượng Nga.

Quân Nga ban đầu bị bao vây trong các tòa nhà cao tầng và sau đó bị loại bỏ. Khu vực này nằm trên một vị trí cao chiến lược và có tầm quan trọng trong việc kiểm soát thành phố.

Trong một số trường hợp, thậm chí họ còn phải đặt chất nổ trong các tòa nhà cao tầng để chúng sụp đổ và khiến quân Nga bị mắc kẹt bên trong.

Khu dân cư Yuvileyny thuộc thành phố Kupyansk.

Trong nhiều tháng, các bản đồ của DeepState cho thấy tình hình quân Nga đã tiến sâu vào Kupyansk tới 6 kilômét từ sông Oskil, tiến vào thành phố từ phía Bắc và chiếm giữ phần lớn khu vực bờ phải.

Tuy nhiên gần đây, những dấu hiệu xuất hiện trên bản đồ DeepState cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về tình hình gần Kupyansk và ngay trong thành phố.

Ngày 20 tháng 11, Nga tuyên bố chiếm được Kupyansk ở vùng Kharkiv, khi Tướng Valery Gerasimov - Tham mưu trưởng Quân đội Nga, báo cáo điều này với Tổng thống Vladimir Putin. Và ngày 2 tháng 12, ông Putin thậm chí còn tuyên bố rằng họ sẽ kiểm soát Kupyansk - Vuzlovy "trong vài ngày tới".

Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đang tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực trong thành phố và loại bỏ tàn dư của nhóm xâm nhập.

Quân đội Ukraine đang dần tái kiểm soát toàn bộ Kupyansk.