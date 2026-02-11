Theo trang Avia, trên mặt trận Zaporizhzhia, tình hình tác chiến vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga, bất chấp những nỗ lực rất lớn từ phía Ukraine nhằm thay đổi cục diện trận chiến.

Dựa trên báo cáo gần nhất của Moskva, Bộ chỉ huy Ukraine, nhằm duy trì tuyến phòng thủ gần Orekhovo, đã điều các đơn vị tấn công vào sườn phía Bắc của nhóm tác chiến "Phía Đông" thuộc Lực lượng vũ trang Nga.

Tuy vậy cuộc tấn công được phát động từ ngoại ô Pokrovsk đã bị chững lại, binh sĩ Kyiv chỉ chọc thủng được một phần nhỏ tuyến phòng thủ của quân Nga và phải chịu thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị.

Quân Nga đã đáp trả bằng hỏa lực dữ dội, thể hiện sự sẵn sàng cho mọi kịch bản và ngăn Kyiv thực hiện bản kế hoạch đầy tham vọng mà họ đã đặt hy vọng trong hai ngày qua.

Việc toan tính gây trở ngại về kỹ thuật bị thất bại là điều đặc biệt đáng thất vọng đối với phía Ukraine, khi kế hoạch của họ nhằm vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối Starlink mà các đơn vị Nga đang "dùng trộm" đã thất bại, và thông tin liên lạc trên tiền tuyến vẫn ổn định, cho phép phối hợp chính xác hoạt động phản công.

Chiến sự theo hướng Zaporizhia đang diễn ra cực kỳ căng thẳng và khó đoán trước kết cục.

Báo chí Nga nhấn mạnh, tình hình chiến sự ở Zaporizhia cho thấy rõ sự suy yếu tiềm lực tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine và ưu thế chiến lược của Quân đội Nga, khi Moskva đang từng bước làm suy yếu lực lượng dự bị tinh nhuệ của Kyiv.

Trong khi đó, giữa những hoạt động quân sự tích cực trên mặt trận, các cơ quan tình báo phương Tây đang làm việc sôi nổi hơn ở một số lĩnh vực khác.

Moskva cảnh báo rằng tình hình chiến trường đang buộc các đồng minh của Kyiv phải tìm kiếm những cách khác để gây suy yếu Nga, đặc biệt là bằng cách chuẩn bị một kịch bản bất ổn ở Belarus - một quốc gia đồng minh, điều này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ phía chính quyền Minsk.