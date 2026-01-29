Theo một báo cáo của Defense Express dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp Nga, Điện Kremlin đã thay thế ban lãnh đạo của nhà sản xuất máy bay chiến lược Tupolev, bổ nhiệm ông Yuri Ambrosimov, 37 tuổi, làm giám đốc điều hành thay thế ông Aleksandr Bobryshev, 76 tuổi .

Việc thay đổi nhân sự diễn ra khoảng một năm sau đợt luân chuyển quản lý trước đó tại Tupolev vào năm 2024, giữa bối cảnh các tranh chấp pháp lý và tài chính ngày càng gia tăng giữa công ty và Bộ Quốc phòng Nga về các hợp đồng chưa được thực hiện.

Trước khi được thăng chức lên vị trí lãnh đạo cao nhất, ông Ambrosimov từng giữ chức phó giám đốc điều hành phụ trách kinh tế và tài chính.

Tupolev là nhà sản xuất máy bay ném bom chiến lược của Nga, bao gồm Tu-22M3, Tu-160 và Tu-95MS, đồng thời cũng sản xuất máy bay chở khách Tu-214 mà các nguồn tin của Nga đã thảo luận như là nền tảng lưỡng dụng tiềm năng.

Cơ sở chính của công ty là Nhà máy Hàng không Kazan, nơi sản xuất máy bay Tu-214, lắp ráp máy bay ném bom Tu-160M từ khung thân thời Liên Xô theo chương trình tái sản xuất, và nâng cấp oanh tạc cơ Tu-22M3 lên tiêu chuẩn Tu-22M3M.

Trang Defense Express nói thêm, sự thay đổi lãnh đạo diễn ra sau hàng loạt khiếu nại từ Bộ Quốc phòng Nga về việc không hoàn thành các hợp đồng đã ký kết.

Vào tháng 5 năm 2025, Tòa án Trọng tài Moskva đã phán quyết ủng hộ Bộ Quốc phòng và yêu cầu Tupolev phải trả 3 tỷ ruble theo một vụ kiện đệ trình vào mùa hè năm 2024. Tới tháng 6 năm 2025, Bộ Quốc phòng lại đệ trình thêm một vụ kiện khác đòi 0,9 tỷ ruble liên quan đến các nghĩa vụ chưa được thực hiện khác.

Theo cùng báo cáo đó, những yêu cầu bồi thường mới được cho là có liên quan đến công tác bảo trì hoặc nâng cấp chưa hoàn thành đối với các máy bay chiến lược.

Dữ liệu công khai cho thấy một chiếc Tu-160M có giá khoảng 15 - 16 tỷ rúp, trong khi việc sửa chữa hoặc hiện đại hóa một chiếc Tu-95MS có giá từ 3,77 đến 5,3 tỷ rúp tùy thuộc vào cơ sở. Tổng số tiền 3,9 tỷ rúp trong các yêu cầu bồi thường tại tòa án chỉ đủ để chi trả tối đa cho việc đại tu một chiếc Tu-95MS.

Nga đang gặp khó trong việc sản xuất máy bay ném bom.

Việc chậm trễ trong giao máy bay cũng ảnh hưởng đến các chương trình hàng không chiến lược quan trọng của Nga. Tờ Defense Express lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ nhận được 4 máy bay ném bom Tu-160M vào năm 2025, được sản xuất tại Kazan từ năm 2022 đến năm 2023.

Tuy nhiên, chỉ có 2 trong số đó được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Nga vào đầu năm 2026, và lý do chậm trễ không được công khai.

Chương trình hiện đại hóa Tu-22M3M cũng tiến triển chậm. Chỉ có 2 máy bay được nâng cấp theo chương trình này, 1 chiếc vào năm 2018 và 1 chiếc khác vào năm 2023, bất chấp những tuyên bố trước đó từ ban quản lý nhà máy về kế hoạch hiện đại hóa tới 30 máy bay ném bom tầm xa.

Việc sản xuất máy bay dân dụng cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Theo Defense Express, Tupolev dự định giao 3 chiếc Tu-214 vào năm 2023 nhưng thực tế không có chiếc nào.

Kế hoạch năm 2024 là giao 10 máy bay, nhưng chỉ có 1 chiếc hoàn thành. Sự chậm trễ này đã dẫn đến các vụ kiện bổ sung từ khách hàng thương mại, bao gồm cả yêu cầu bồi thường 6,2 tỷ rúp do Công ty Tatneft của Nga đệ trình vì sự trễ hẹn.

Chương trình Tu-214 thu hút sự chú ý vì máy bay này được sản xuất tại cùng một nhà máy với các oanh tạc cơ chiến lược của Nga.

Giới chuyên gia Nga trước đây đã kêu gọi cải tiến máy bay chở khách này thành "máy bay mang tên lửa cơ động" có khả năng bắn tên lửa hành trình Kh-101 hoặc Kh-22, khiến dự án trên có liên quan đến năng lực sản xuất quân sự ngay cả khi được liệt kê là sản phẩm dân sự.

Tờ Defense Express viết rằng những đợt cải tổ quản lý liên tục tại Tupolev cho thấy chính quyền Nga nhận ra những vấn đề về năng lực công nghệ và sản xuất trong ngành hàng không của nước này và đang cố gắng giải quyết chúng thông qua những thay đổi lãnh đạo tại các doanh nghiệp quốc phòng chủ chốt.