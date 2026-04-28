Cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell: Kịch bản tăng lãi suất đầy bất ngờ liệu có xuất hiện?

Anh Dũng |

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nhóm họp tại Washington trong tuần này. Đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

- Ảnh 1.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng neo cao và cuộc chiến tại Iran rơi vào bế tắc. Tình hình này có khả năng kéo dài sự bất ổn về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Powell nhiều khả năng sẽ kết thúc 8 năm lãnh đạo Fed vào ngày 15/5 tới. Một trở ngại lớn đối với việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh đã được gỡ bỏ vào thứ Sáu tuần trước.

Bộ Tư pháp Mỹ đã hủy bỏ cuộc điều tra hình sự gây tranh cãi nhắm vào ông Powell liên quan đến việc cải tạo trụ sở Fed. Quyết định này giúp thỏa mãn yêu cầu của một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, người từng đe dọa trì hoãn việc phê chuẩn ông Warsh.

Chuyên gia và các nhà đầu tư dự đoán Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong phạm vi 3,50% - 3,75% sau cuộc họp ngày 29/4. Mức lãi suất này đã được duy trì kể từ tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, cuộc họp báo sau đó của ông Powell có thể giải quyết các vấn đề then chốt. Các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay nếu lạm phát tăng tốc. Ngoài ra, câu hỏi về việc liệu ông Powell có tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed hay không cũng có thể được giải đáp.

Thực tế, ông Powell có thể tiếp tục giữ ghế Thống đốc Fed cho đến tháng 1/2028. Đây cũng là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump.

Khi cuộc chiến Mỹ, Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, các ngân hàng trung ương cho rằng tác động đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc vào việc xung đột kết thúc nhanh hay chậm. Họ cũng theo dõi liệu giá dầu có quay trở lại mức 70 USD/thùng như trước chiến sự hay không.

Tám tuần sau, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Mỹ đang chặn các tàu Iran rời khỏi eo biển Hormuz, trong khi Iran ngăn cản các tàu khác đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu diễn ra đúng lúc các nhà hoạch định chính sách đang lo ngại về rủi ro lạm phát.

Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 50% kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Giá xăng và năng lượng tăng vọt trong tháng trước đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 4 năm.

Mặc dù Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, các nhà hoạch định sẽ phải quyết định xem đã đến lúc phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất hay chưa. Triển vọng cắt giảm lãi suất đã mờ nhạt dần khi thị trường trái phiếu dự báo lãi suất của Fed sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến ít nhất giữa năm 2027.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng giá năng lượng duy trì ở mức cao càng lâu thì rủi ro lạm phát ngấm sâu vào hàng hóa và dịch vụ càng lớn. Fed có thể phải đối mặt với cả tình trạng thị trường lao động suy yếu và lạm phát cao. Đây là một tình huống rất phức tạp đối với những người làm chính sách.

Trong khi ông Waller ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, một số đồng nghiệp của ông đã bắt đầu lưu ý đến nhu cầu tăng lãi suất. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang ở mức hợp lý. Tuy nhiên, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lạm phát lõi có thể tăng. Khi đó, việc tăng lãi suất có thể là hành động phù hợp.

Hiện tại, việc Fed có thừa nhận khả năng tăng lãi suất hay không còn là vấn đề bỏ ngỏ. Các nhà kinh tế tại Bank of America dự đoán ông Powell có khả năng sẽ đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

