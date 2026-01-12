Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Thời gian qua, Kim Hiền khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng tải dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Nữ diễn viên không trực tiếp nhắc đến chuyện hôn nhân, song những dòng chữ ấy cũng đủ khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi.

Khoảng một năm qua, Kim Hiền gần như không đề cập đến đời sống hôn nhân, không chia sẻ hình ảnh chồng và cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Đây là lựa chọn nhất quán của nữ diễn viên, người từng chia sẻ: "Có những điều đi qua mà không cần giải thích".

Kim Hiền ly hôn lần 2.

Sinh năm 1982, Kim Hiền từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt vào đầu những năm 2000. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh ăn khách.

Trước cuộc hôn nhân với doanh nhân Việt kiều, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một DJ. Sau 6 năm gắn bó và kết hôn vào tháng 1/2010, cả hai chia tay chỉ chưa đầy hai tháng sau lễ cưới, khiến khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ về lý do tan vỡ, Kim Hiền từng thẳng thắn thừa nhận bản thân bị tổn thương nặng nề trong hôn nhân. Biến cố này từng đẩy Kim Hiền vào giai đoạn khủng hoảng, khiến cô gần như “ở ẩn” khỏi làng giải trí trong khoảng hai năm.

Sau vài năm ly hôn, Kim Hiền tìm thấy hạnh phúc mới và tái hôn vào năm 2014. Sau đó, nữ diễn viên sang Mỹ định cư cùng chồng và các con vào năm 2015, quyết định khiến nhiều người tiếc nuối khi cô rời xa showbiz giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tại Mỹ, Kim Hiền chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, tham gia sinh hoạt cộng đồng và thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án nghệ thuật nhỏ của người Việt hải ngoại.

Tổ ấm nhỏ của Kim Hiền trước khi đổ vỡ.

Sau gần 10 năm rời showbiz Việt để định cư tại Mỹ cùng chồng con, Kim Hiền chọn cuộc sống kín tiếng, bình yên. Ở tuổi 44, "Út Ráng" của phim Hương phù sa thường xuyên xuất hiện với mặt mộc, trang phục giản dị, đều đặn tập luyện, chăm con, đi làm và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Những năm qua, Kim Hiền vẫn chia sẻ về những chuyến đi, trải nghiệm đời sống và cả những khoảng lặng cần thiết.