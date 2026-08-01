Cuộc hôn nhân 15 ngày của 1 cặp đôi nổi tiếng showbiz và sự thật bây giờ mới được tiết lộ

Dù không còn là vợ chồng, James và Romi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

James Haven, anh trai Angelina Jolie, vừa gây chú ý khi công khai xu hướng tính dục trong một buổi livestream cùng vợ cũ Romi Imbelli. Đáng nói, sự chia sẻ này xuất hiện hơn một năm sau khi cuộc hôn nhân của hai người kết thúc bằng thủ tục hủy hôn.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 15 ngày

James Haven và chuyên gia trang điểm, ngôi sao truyền hình thực tế Romi Imbelli vốn là bạn thân lâu năm trước khi quyết định kết hôn. Hai người tổ chức đám cưới tại California vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, chỉ 15 ngày sau hôn lễ, Romi nộp đơn xin hủy hôn. Đến tháng 3/2025, thủ tục này được công khai, với lý do trong hồ sơ là "fraud" (gian lận), dù chi tiết cụ thể không được công bố rộng rãi.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ hồi tháng 8/2024 mà không có sự góp mặt của Angelina Jolie. Ảnh: Pagesix

Đến tháng 6/2025, hai người đạt thỏa thuận giải quyết thủ tục hủy hôn. Dù không còn là vợ chồng, James và Romi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Trong livestream ngày 6/8/2026, James lần đầu chia sẻ công khai về xu hướng tính dục của mình. Nam diễn viên cho biết từ nhỏ anh đã có những sở thích mà bản thân không biết phải gọi tên thế nào. Với anh, việc công khai không phải trở thành một con người mới, mà là cho phép những người xung quanh nhìn thấy con người vốn đã tồn tại từ trước.

James cũng bày tỏ mong muốn gia đình lựa chọn sự yêu thương và thấu hiểu thay vì sợ hãi hay phán xét.

Đáng chú ý, Romi xuất hiện ngay bên cạnh anh và dành sự ủng hộ. Cô cho biết bản thân từng phần nào nhận ra James có thể là người đồng tính nhưng vẫn muốn yêu thương và ở bên anh với tư cách một người bạn thân. Cô thậm chí gọi James là "tình yêu" của mình, theo nghĩa tình cảm sâu sắc giữa hai người, dù mối quan hệ vợ chồng đã kết thúc.

Khi một người không còn muốn sống theo những điều người khác định nghĩa

James Haven sinh năm 1973, là con trai của tài tử Jon Voight và cố diễn viên Marcheline Bertrand, đồng thời là anh trai của Angelina Jolie. Anh từng đóng phim cùng em gái trong Gia và Original Sin, sau đó chuyển dần sang công việc đạo diễn, sản xuất.

Tên tuổi James từng được truyền thông chú ý đặc biệt sau lễ trao giải Oscar năm 2000, khi anh và Angelina Jolie có khoảnh khắc thể hiện tình cảm gây tranh cãi trên thảm đỏ. Trong những năm sau đó, anh từng có thời gian hỗ trợ Angelina chăm sóc các con của cô.

Tuy nhiên, bên cạnh danh tiếng của gia đình, James cũng có một cuộc đời riêng mà công chúng không phải lúc nào cũng biết đến. Việc anh lựa chọn công khai xu hướng tính dục ở tuổi 53 vì thế không đơn thuần là một thông tin đời tư. Nó cho thấy một người có thể mất nhiều năm để gọi đúng tên cảm xúc và lựa chọn thời điểm bản thân cảm thấy sẵn sàng.

Câu chuyện giữa James và Romi cũng gợi ra một góc nhìn đáng chú ý: một cuộc hôn nhân kết thúc không nhất thiết phải biến hai người thành kẻ xa lạ. Sau 15 ngày làm vợ chồng, họ vẫn có thể lựa chọn ở bên nhau bằng một hình thức khác, bằng sự tôn trọng và tình cảm từng có.

Với James, có lẽ điều đáng chú ý nhất không phải cuộc hôn nhân ngắn ngủi, mà là khoảnh khắc anh thôi để những định nghĩa của người khác quyết định cách mình sống.