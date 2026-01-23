Cuộc hẹn đáng mong chờ nhất dịp cuối năm: “Ba mặt Nhiều lời” cùng chuyên gia tài chính

Trong tinh thần "tổng kết năm cũ" để sẵn sàng đón năm mới đang đến rất gần, một trong những vấn đề không thể không nhắc tới chính là câu chuyện tài chính cá nhân hay mối quan hệ của mình với tiền bạc.

Nếu như trước đây, không ít người cho rằng tích lũy đồng nghĩa với phải có thu nhập cao, phải hy sinh trải nghiệm, phải sống kham khổ, thì giờ, câu hỏi đáng quan tâm nhất lại là: Liệu mình đã hiểu đúng về tiền, về nhịp sống của chính mình, về cách để giá trị cá nhân tiếp tục sinh lời theo thời gian, hay chưa?

Đó cũng chính là lý do và tinh thần của talkshow WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời". Được tổ chức bởi WeChoice Awards, WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" không đơn thuần là một buổi nói chuyện về tài chính cá nhân, mà là không gian đối thoại đa chiều, nơi những góc nhìn khác nhau về tiền bạc, tiêu dùng, tích lũy và trải nghiệm cùng tồn tại.

WeMeet - Ba mặt Nhiều lời

"Nhiều lời" ở đây không chỉ là lời kiến thức, mà còn là lời từ trải nghiệm thật, những câu chuyện rất đời về việc cân bằng giữa sống hết mình hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai.

Sự kiện WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 23/1/2026 tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), với quy mô tổ chức dành riêng cho 500 sinh viên HUTECH.

Với sự chia sẻ của những chuyên gia đầu ngành, cùng khách mời là đại diện cho lối sống của thế hệ trẻ, đây hứa hẹn là buổi gặp gỡ "cứ đi là có lời", nơi người trẻ không chỉ mang về kiến thức tài chính hữu ích, mà còn là những góc nhìn mới mẻ để bắt đầu năm mới một cách chủ động và vững vàng hơn.

1. Ông Trương Quang Đạt - Chuyên gia tài chính tới từ Bảo Tín Mạnh Hải

Ông Trương Quang Đạt là chuyên gia tài chính đến từ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, với nền tảng học thuật và kinh nghiệm thực tiễn đa lĩnh vực.

Ông Trương Quang Đạt

Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính doanh nghiệp tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Thạc sĩ Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao, đồng thời sở hữu Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ đầu tư do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, ông từng giữ các vị trí quản lý cấp cao như Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Bảo Tín và Tổng Giám đốc CTCP Bảo Tín Capital, trực tiếp tham gia vào công tác điều hành, quản trị và hoạch định chiến lược.

Bên cạnh đó, ông còn là Nghiên cứu viên liên kết tại Viện nghiên cứu sáng tạo – Trường Đại học Ngoại thương và thành viên Hội thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA), với các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm gồm Luật quốc tế, Tài chính, Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance) và ESG – những yếu tố ngày càng đóng vai trò then chốt trong tư duy tài chính hiện đại.

Với khối kiến thức và bề dày kinh nghiệm của mình, ông Trương Quang Đạt sẽ mang đến cho người trẻ những góc nhìn thực tế, bài bản và dễ áp dụng về tích lũy cũng như quản lý và xây dựng tài sản trong dài hạn. Bảo Tín Mạnh Hải luôn đồng hành cùng người trẻ Việt trên hành trình kiến tạo thịnh vượng từ những điều nhỏ bé nhất với sự hứng khởi và an tâm.

2. Bà Khổng Thanh Hòa - Giám đốc Khách hàng Cao cấp, kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của DNSE

Bà Khổng Thanh Hòa là chuyên gia tài chính với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách hàng ưu tiên tại các công ty chứng khoán lớn như VnDirect và MB Securities.

Bà Khổng Thanh Hòa

Bà tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trung tâm đào tạo quản lý Pháp - Việt (CFVG), sở hữu nền tảng học thuật bài bản song hành cùng kinh nghiệm thực chiến trên thị trường đầu tư.

Hiện nay, bà Khổng Thanh Hòa đang giữ vị trí Giám đốc Khách hàng cao cấp kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của CTCP Chứng khoán DNSE, trực tiếp dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt doanh số cao nhất tại VnDirect, Chứng khoán MB và DNSE trong nhiều năm liền.

Đại diện cho thế hệ những người làm tài chính chuyên nghiệp và thấu hiểu nhịp sống hiện đại, những chia sẻ của bà Khổng Thanh Hòa trong sự kiện "Ba mặt Nhiều lời" sắp tới đây, sẽ mang đến những góc nhìn, cách tiếp cận gần gũi giúp người trẻ hiểu về đầu tư và không còn ngần ngại khi nghĩ đến mục tiêu "tiền đẻ ra tiền".

3. Cặp đôi KOLs "Chồng Bibot - Vợ gia trưởng"

Chương trình còn có sự góp mặt của cặp đôi Giỏi Lee - Ngọc Minh, được cộng đồng mạng biết đến với hình ảnh "chồng bibot, vợ gia trưởng" đầy duyên dáng. Đại diện cho thế hệ trẻ, Giỏi Lee và Ngọc Minh mang tới những câu chuyện rất đời thường về tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày, từ chi tiêu, phân chia tài chính đến cách hai người cùng nhau dung hòa giữa thực tế và cảm xúc, qua đó tạo nên những góc nhìn gần gũi, dễ đồng cảm cho khán giả tham dự.

Giỏi Lee và Ngọc Minh

4. MC Kim Tuyến

Đồng hành, kết nối cùng hai vị chuyên gia và khách mời trong WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời", là MC Kim Tuyến. Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MC và truyền thông, đồng thời là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình trên nền tảng số và truyền hình.

MC Kim Tuyến

Hành trình bén duyên và gắn bó với nghề MC của Kim Tuyến được xây dựng trên nền tảng Cử nhân Ngôn ngữ học từ Đại học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM, giúp cô kết hợp nhuần nhuyễn kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp và truyền thông - một điểm cộng quan trọng để tạo nên những phút trải nghiệm chân thực và truyền cảm hứng trong buổi talkshow WeMeet - Ba mặt Nhiều lời.

Với phong thái dẫn dắt trẻ trung, tự tin và khả năng kết nối tự nhiên, Kim Tuyến hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối gần gũi, giúp những câu chuyện tài chính tại sự kiện được truyền tải một cách dễ hiểu và giàu cảm hứng đến người trẻ.