Sự việc diễn ra vào chiều muộn ngày 03/12, khi không khí làm việc tại chi nhánh Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh đang dần khép lại thì bà L.T.H (76 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) xuất hiện với vẻ mặt thất thần và tâm trạng cực kỳ bất ổn. Bà H. liên tục yêu cầu nhân viên ngân hàng thực hiện lệnh chuyển khoản gấp với số tiền khổng lồ lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Qua trao đổi sơ bộ, các giao dịch viên phát hiện nhiều điểm bất thường. Bà H. cho biết vừa nhận được một cuộc điện thoại thông báo con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch và cần một số tiền lớn ngay lập tức để phẫu thuật "cấp cứu". Những kẻ lừa đảo ở đầu dây bên kia liên tục thúc giục, sử dụng các đòn thao túng tâm lý khiến người mẹ già rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Tin rằng tính mạng con trai đang "ngàn cân treo sợi tóc", bà H. đã không chút do dự bán sạch số vàng tích cóp được trong cả cuộc đời để gom đủ số tiền tỷ mang đến ngân hàng.

Bà H. đã bán toàn bộ số vàng tích cóp vì tin lời kẻ lừa đảo, tuy nhiên nhân viên ngân hàng BIDV và lực lượng công an đã kịp thời can thiệp

Nhận định đây chính xác là thủ đoạn lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu cho người thân", cán bộ ngân hàng đã lập tức tạm dừng giao dịch và kiên trì giải thích, cảnh báo dấu hiệu bất thường cho bà H. Tuy nhiên, do bị các đối tượng thao túng tâm lý quá sâu, bà cụ gần như mất hết lý trí, kiên quyết không nghe lời khuyên can và nằng nặc đòi chuyển tiền bằng mọi giá để cứu con.

Trước tình huống khẩn cấp, đại diện BIDV Hà Tĩnh buộc phải liên hệ khẩn cấp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an phường Thành Sen và xã Thạch Xuân để phối hợp xử lý. Sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng đã thay đổi cục diện. Các chiến sĩ công an một mặt trấn an tinh thần người mẹ, mặt khác nhanh chóng liên hệ xác minh tình trạng thực tế của con trai bà.

Chỉ khi nhận được thông tin chính xác rằng con trai mình vẫn hoàn toàn bình an và được nghe các cán bộ phân tích cặn kẽ về thủ đoạn giả danh tàn nhẫn của tội phạm, bà H. mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quyết định dừng giao dịch vào phút chót đã giúp bà giữ lại được trọn vẹn số tiền dưỡng già hơn 2 tỷ đồng.

Vụ việc của bà H. là hồi chuông cảnh báo đỏ về sự tàn nhẫn của tội phạm công nghệ cao nhắm vào người cao tuổi. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh trước các cuộc gọi thông báo tai nạn, cấp cứu hay yêu cầu chuyển tiền gấp. Việc đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là ngắt máy và liên hệ trực tiếp với người thân hoặc cơ quan chức năng để xác minh thông tin. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, bất kể lý do cấp bách đến đâu.