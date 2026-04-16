Ảnh minh họa

Theo cảnh báo từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), hiện đã xuất hiện các ứng dụng điện thoại nguy hiểm cho phép thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại với kịch bản được xây dựng chặt chẽ, khiến người nghe khó phân biệt thật – giả.

Các đối tượng sử dụng công nghệ gọi điện qua giao thức Internet (VoIP), kết hợp nhiều tính năng nhằm tạo độ tin cậy cao.

Trong đó, nổi bật là khả năng giả mạo số điện thoại hiển thị (Fake Caller ID), cho phép tùy chỉnh bất kỳ số nào xuất hiện trên màn hình người nhận, kể cả số của người thân đã lưu trong danh bạ.

Không chỉ dừng lại ở việc giả số, các công cụ này còn tích hợp tính năng biến đổi giọng nói, có thể thay đổi âm sắc (nam, nữ, già, trẻ) hoặc chèn thêm âm thanh nền như tiếng còi cảnh sát, tiếng văn phòng hay âm thanh đường phố, khiến cuộc gọi trở nên “giống thật” hơn.

Bên cạnh đó, các kịch bản thường được thiết kế theo hướng tạo áp lực tâm lý, như thông báo sự cố khẩn cấp, thúc giục xử lý ngay hoặc yêu cầu giữ bí mật cuộc gọi.

Trước các thủ đoạn trên, ngân hàng khuyến nghị người dùng cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi có dấu hiệu thúc giục, đe dọa hoặc yêu cầu cung cấp thông tin trong thời gian ngắn.

Một điểm quan trọng được nhấn mạnh là không nên tin tưởng tuyệt đối vào số điện thoại hiển thị, bởi thông tin này hoàn toàn có thể bị làm giả.

Người dùng cần tuân thủ nguyên tắc “3 không”: không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào qua điện thoại trong mọi trường hợp.

Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ, nên chủ động ngắt máy và gọi lại qua số chính thức đã lưu trong danh bạ, hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng, cơ quan chức năng qua các kênh liên lạc được công bố để xác minh.

Trong trường hợp phát sinh nghi vấn liên quan đến dịch vụ ngân hàng, khách hàng được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với các chi nhánh hoặc kênh chăm sóc khách hàng chính thức của VPBank để được hỗ trợ.﻿