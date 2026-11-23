Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á gần đây, nhưng cuộc gặp này đã không thể diễn ra sau khi Bình Nhưỡng được cho là đã đưa ra các điều kiện mà phía Washington không thể chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự ngăn cách hai miền Bán đảo Triều Tiên năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Chi tiết cụ thể về những điều kiện mà Triều Tiên đặt ra hiện vẫn chưa được tiết lộ.

WSJ cho biết, Tổng thống Trump - sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - đã hy vọng đạt được một thành tựu ngoại giao mang tính dấu ấn lịch sử. Tuy nhiên, các nỗ lực sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đã rơi vào bế tắc.

Trước khi lên đường thực hiện chuyến công du nước ngoài, ông Trump từng chia sẻ với các phóng viên rằng ông có thể gặp ông Kim Jong Un tại Trung Quốc. Theo WSJ, ông Trump đã thúc ép các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên - người mà ông từng gặp trực tiếp lần cuối vào năm 2019.

WSJ cho biết, các quan chức Mỹ đã cân nhắc việc chính thức công nhận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - cuộc chiến vốn chỉ tạm dừng nhờ một hiệp định đình chiến từ hơn 70 năm trước mà chưa có hiệp ước hòa bình.

Các quan chức này cũng được cho là đã thảo luận về việc đưa ra một tuyên bố không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đồng thời cũng không yêu cầu Bình Nhưỡng phải giải trừ chương trình hạt nhân của mình.

Đổi lại, Washington dự định đặt ra các hạn chế đối với các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Triều Tiên.

WSJ cho biết thêm, phía Mỹ có thể cân nhắc việc thiết lập một văn phòng liên lạc như bước đi đầu tiên hướng tới quan hệ ngoại giao chính thức.

Tờ báo này cũng đưa tin, ông Trump - từng gặp ông Kim Jong Un ba lần trong giai đoạn 2018 - 2019 khi còn đương nhiệm - đã cố gắng liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm 2025 thông qua các đường dây điện thoại và kênh liên lạc hiện có, nhưng không nhận được phản hồi.

Sau đó, ông đã viết một lá thư và các quan chức Mỹ đã chuyển lá thư này cho một nhà ngoại giao Triều Tiên bên ngoài phái đoàn của nước này tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, lá thư này đã được trả lại cho đại diện phía Mỹ tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc mà chưa hề được mở ra.

Triều Tiên hiện chưa bình luận về bài báo của tờ WSJ.



