Cuộc gặp Mỹ - Ukraine bị hủy bỏ sau khi phái đoàn Mỹ thăm Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, ngày 2/12, phóng viên Alex Raufoglu của tờ Kyiv Post cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ gặp các quan chức Mỹ tại Brussels.

Vài giờ sau, phóng viên này nói rằng đã có sự thay đổi trong kế hoạch. “Cuộc họp tại Brussels đã bị hủy bỏ" và ông Zelensky đang về nước. Nguyên nhân dẫn đến việc hủy họp hiện chưa được công bố.

Chiếc máy bay dường như chở ông Witkoff cũng không quá cảnh tại Liên minh châu Âu (EU) sau khi rời Nga, mà bay thẳng trở lại Mỹ, hãng thông tấn Tass đưa tin, trích dẫn một nguồn tin hàng không châu Âu.

Trước đó, Axios cũng đưa tin ông Witkoff dự kiến sẽ gặp ông Zelensky và trình bày tóm tắt về các cuộc hội đàm của phái đoàn Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã mong đợi những tín hiệu tích cực từ ông Witkoff và ông Kushner. Nếu các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin diễn ra tốt đẹp, ông có thể sớm gặp Tổng thống Mỹ Trump. Ông Trump đã từ chối gặp cả ông Zelensky và ông Putin cho đến khi một thỏa thuận hòa bình được hoàn tất.

Việc hủy bỏ cuộc gặp diễn ra khi trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, phái đoàn Mỹ đã hứa với Mátxcơva rằng sẽ trở về Washington sau các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin và không tiếp tục đến Kiev.

Hồi đầu tuần, các quan chức Nga và phái đoàn Mỹ đã có cuộc họp kéo dài năm giờ tại Điện Kremlin. Ông Ushakov mô tả các cuộc đàm phán là "hữu ích, mang tính xây dựng và có ý nghĩa", nhưng hai bên "chưa tìm được thỏa hiệp" và "vẫn còn rất nhiều việc phải làm".