Tổng thống Ukraine sa thải trợ lý

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bị miễn nhiệm ngày 28/11 theo sắc lệnh từ Văn phòng Tổng thống Ukraine.

“Tôi biết ơn Andriy vì luôn thể hiện lập trường của Ukraine đúng như mong đợi trong suốt quá trình đàm phán. Đó luôn là một lập trường mang tính yêu nước. Nhưng tôi không muốn xuất hiện bất kỳ tin đồn hay suy đoán nào. Tôi sẽ tham vấn với những người có thể đảm nhiệm vị trí đứng đầu Văn phòng mới vào ngày mai", tờ Pravda dẫn lời Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu tối 28/11.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán sắp bắt đầu, và phái đoàn Ukraine sẽ có mặt đầy đủ – Tổng Tham mưu trưởng, đại diện Bộ Ngoại giao, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia cùng các cơ quan tình báo.

“Trong lúc phải đối mặt với thách thức từ bên ngoài như chiến tranh, chúng ta phải mạnh mẽ từ bên trong. Toàn bộ sức mạnh phải tập trung cho việc bảo vệ Ukraine. Mọi người phải hành động hoàn toàn vì lợi ích quốc gia và bảo vệ đất nước. Đây là nguyên tắc bất biến. Các cuộc họp với phía Mỹ sẽ sớm diễn ra”, ông Zelensky nói thêm.

Bức ảnh được cho ông Yermak đã ra tiền tuyến. Ảnh: newskherson

Theo tờ báo, ông Yermak – trợ lý cấp cao và cánh tay phải của Tổng thống Zelensky – đã chấp nhận nộp đơn từ chức trước đó sau khi bị cáo buộc liên quan đến một âm mưu rửa tiền trị giá 100 triệu USD vừa bị phanh phui, dẫn tới việc hai bộ trưởng trong chính phủ từ chức.

Ông chính thức rời chức vụ sau khi cơ quan chống tham nhũng Ukraine tiến hành khám xét nhà riêng và các bất động sản khác của ông, trong khuôn khổ cuộc điều tra quy mô lớn mang tên “Chiến dịch Midas”.

Cuộc đột kích diễn ra sau các cáo buộc cho rằng ông Yermak được nhắc tới với mật danh “Ali Baba” trong những đoạn ghi âm giám sát liên quan đến doanh nhân Timur Mindich – cộng sự lâu năm của ông Zelensky – người đã rời khỏi Ukraine ngay trước khi nhà chức trách tiến hành khám xét.

Đáng chú ý, theo Focus, lực lượng biên phòng Ukraine đã nhận được công văn cấm cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak xuất cảnh. Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Honcharenko cho biết công văn này được cho là đã gửi đến các trạm kiểm soát biên giới.

Ông Yermak giận dữ

Theo Pravda, ông Yermak đã phản ứng trước yêu cầu từ chức bằng một cơn giận dữ kéo dài nửa giờ, trong đó ông bị cho là “lăng mạ, chỉ trích và buộc tội” Tổng thống Zelensky.

“Phủ nhận, giận dữ, mặc cả, rồi chấp nhận nộp đơn từ chức. Đó là mô tả ngắn gọn cho chuỗi sự kiện kéo dài gần ba tuần xoay quanh vị cựu Chánh văn phòng Andriy Yermak”, tờ báo viết.

Pravda cũng cho biết các quan chức cấp cao Ukraine đã thảo luận riêng về việc sa thải ông Yermak, với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk, Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmigal và Phó Thủ tướng Mikhail Fedorov. Theo tờ báo, quyết định miễn nhiệm Yermak đã được thống nhất từ vài tuần trước khi diễn ra các cuộc đột kích.

Tuy nhiên, ông Yermak phủ nhận mọi hành vi sai trái và phàn nàn về việc thiếu sự hỗ trợ, nói rằng ông bị “phỉ báng” dù vẫn ở lại Kiev trong suốt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tron khi đó, chia sẻ với New York Post ngày 28/11, cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ ra tiền tuyến.

"Tôi sẽ ra tiền tuyến và sẵn sàng cho bất kỳ sự trả thù nào", ông nói. "Tôi là một người trung thực và đàng hoàng."

Một bức ảnh mới nhất được các kênh truyền thông Nga và Ukraine công bố cho thấy ông Yermak dường như đã ra tiền tuyến. Ông đang đứng trước xe tăng Leopard 2A6 gần tiền tuyến ở phía Đông Ukraine.

Tháng 2/2020, ông Andriy Yermak được bổ nhiềm vào vị trí Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ông thường theo sát ông Zelensky trong các video ghi hình trên đường phố Kiev giữa những đợt tập kích của Nga, như một thông điệp về tinh thần kiên cường. Yermak cũng trú ẩn cùng Tổng thống trong boong-ke ngầm và luôn ở trạng thái sẵn sàng đưa ra lời khuyên bất cứ lúc nào. Trên chính trường Ukraine, Yermak còn được mô tả là người “đáng gờm”, không ngần ngại can thiệp với bất kỳ quan chức nào phát ngôn lệch chuẩn. Một số nguồn thạo tin cho rằng ông Zelensky thường không can dự quá sâu vào các công việc điều hành thường nhật; họ ví Tổng thống như giám đốc điều hành đặt ra chiến lược, còn Yermak là giám đốc vận hành biến những định hướng đó thành hành động.

(Theo Pravda, Focus, New York Post)