Video về cuộc hội ngộ của các quý cô thế hệ 6x đang khiến cư dân mạng thổn thức vì một tình bạn xuyên thế kỷ, nhắc nhở chúng ta rằng: Có những người bạn, đi hết cả cuộc đời vẫn thấy quý giá như vàng mười.

Khi thời gian lấy đi thanh xuân nhưng để lại cho ta những tri kỷ

Có một đoạn clip ngắn đang lan tỏa hơi ấm trên mạng xã hội, ghi lại cảnh những người phụ nữ ở tuổi lục tuần, nụ cười rạng rỡ, ăn vận chỉn chu để đi gặp lại những người bạn cũ của mình. Nhìn cái cách các cô ôm tíu tít kể chuyện, quay lại đoạn clip dễ thương như những cô nữ sinh mười tám đôi mươi, ai nấy đều thấy cay cay sống mũi. Thế hệ 6x, cái thế hệ lớn lên trong những ngày đất nước còn nhiều gian khó, cái thời mà một bức thư tay mất cả tuần mới đến nơi, một địa chỉ nhà viết vội trên tờ giấy úa màu có khi là sợi dây liên lạc duy nhất.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Phú

Vậy mà, vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời, qua những biến động của thời cuộc và cả những lo toan cơm áo gạo tiền, họ vẫn tìm thấy nhau. Nhiều cư dân mạng đã không giấu được sự xúc động mà thốt lên rằng: "Ngày xưa không có phương tiện liên lạc tốt như bây giờ, mà các cô vẫn giữ liên lạc được hơn 40 năm thật đáng quý, quan trọng quá!" .

Thực sự, trong thời đại mà người ta có thể kết bạn chỉ bằng một cái chạm màn hình nhưng lại dễ dàng lướt qua nhau, thì con số 40 năm ấy không chỉ là thời gian, đó là cả một gia tài của sự chân thành. Ở tuổi 60, khi con cái đã trưởng thành, khi đôi chân bắt đầu mỏi, việc có một hội bạn để cùng ngồi xuống nhâm nhi chén trà, kể lại chuyện ngày xưa đi học ra sao, ngày xưa đi làm vất vả thế nào, chính là liều thuốc bổ quý giá nhất cho tâm hồn.

Trong caption đoạn clip, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi: "Kỷ niệm 42 năm ra trường lớp 12B Tân Trụ" mà khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động. Tình bạn vẫn mãi keo sơn sau 42 năm, thật ấm áp biết bao.

Hạnh phúc tuổi xế chiều là khi vẫn còn được gọi nhau bằng những cái tên thân thương ngày xưa ấy

Chúng ta thường mải miết chạy theo những giá trị vật chất, để rồi khi đứng ở con dốc bên kia của cuộc đời, ta mới nhận ra điều quý giá nhất chính là sự kết nối. Các cô trong video, dù mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận, nhưng khi đứng cạnh nhau, tất cả đều trở lại là những cô gái của thập niên 70, 80 đầy nhiệt huyết.

Những bình luận như "Chúc các cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc" hay "Nhìn các cô mà cháu thấy yêu đời hơn" đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của năng lượng tích cực này. Tình bạn ở tuổi già không có chỗ cho sự đố kỵ, không có sự phô trương, chỉ có sự thấu hiểu và sẻ chia.

Họ gặp nhau để thấy mình còn trẻ, để thấy mình chưa bị lãng quên giữa dòng chảy hối hả của giới trẻ. Có những người bạn đã đi cùng nhau từ thời còn nghèo khó, chia nhau củ khoai, tấm áo, cho đến lúc tóc bạc da mồi vẫn chưa từng buông tay. Đó là một loại tài sản mà không ngân hàng nào có thể định giá được.

Cái quý nhất của thế hệ 6x chính là sự bền bỉ; họ bền bỉ sống, bền bỉ yêu thương và bền bỉ giữ gìn những mối quan hệ xưa cũ. Những cuộc gặp gỡ như thế này không chỉ là một buổi họp mặt thông thường, nó là một buổi lễ mừng vì chúng ta vẫn còn khỏe mạnh để nhìn thấy nhau, vẫn còn minh mẫn để nhận ra nhau giữa hàng vạn người.

Nhìn vào nụ cười của các cô, chúng ta – những người trẻ đang mải mê với vòng xoáy của công việc và mạng xã hội chợt giật mình nhìn lại. Liệu 40 năm sau, chúng ta có thể có một cuộc hội ngộ ấm áp như thế? Liệu giữa hàng ngàn "bạn bè" trên Facebook, có ai sẽ sẵn sàng ngồi lại cùng ta khi tóc đã bạc đầu?

Bài học từ các quý cô thế hệ 6x chính là bài học về sự trân trọng.

Đừng đợi đến khi thật rảnh rỗi mới nhấc máy gọi cho bạn cũ, cũng đừng để những hiểu lầm vụn vặt làm mất đi một tri kỷ. Cuộc đời này ngắn lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tuổi già gõ cửa. Hãy cứ yêu thương, hãy cứ kết nối và hãy cứ sống tử tế để rồi khi 60 tuổi, chúng ta cũng sẽ có được niềm vui giản đơn nhưng vô giá như thế: Được cùng bạn cũ già đi, cùng cười vang dưới ánh nắng buổi chiều và cảm ơn cuộc đời vì đã không để chúng ta đơn độc.

Đúng như một cư dân mạng đã chia sẻ: "Thế hệ 6x mà vẫn gặp gỡ được như này là rất quý, mong các cô mãi giữ được nụ cười này" . Tình bạn già, giống như rượu lâu năm, càng để lâu càng nồng đượm, càng thấm thía cái vị ngọt ngào của nghĩa tình. Chẳng cần gì cao sang, chỉ cần một hội bạn già "vui – khỏe – có ích" là đủ để định nghĩa hai chữ "mãn nguyện" cho một kiếp người.