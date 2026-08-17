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Cuộc đua trí tuệ nhân tạo mở rộng sang thị trường tín dụng

Việt Anh
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Cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển thành cuộc đua huy động vốn, với những tập đoàn công nghệ siêu quy mô liên tục tìm đến thị trường trái phiếu trong và ngoài nước.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo mở rộng sang thị trường tín dụng - Ảnh 1.

Quy mô áp đảo

Amazon và Alphabet đang tạo ra một hiện tượng mới tại các thị trường trái phiếu ngoài Mỹ. Theo tạp chí Financial Times (Mỹ), hai tập đoàn này liên tiếp huy động vốn bằng dollar Canada (CAD), franc Thụy Sĩ và bảng Anh, với quy mô đủ lớn để tác động đến những thị trường vốn nhỏ hơn nhiều.

Riêng tại Thụy Sĩ, lượng trái phiếu do Amazon và Alphabet phát hành tương đương khoảng 7,7% thị trường trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng đầu tư. Tại Canada, Amazon phát hành 14 tỷ CAD, sau khi Alphabet huy động 8,5 tỷ CAD. Sự xuất hiện đồng thời của những nhà phát hành khổng lồ này khiến một số doanh nghiệp địa phương phải tính lại thời điểm huy động vốn.

Hiện tượng không chỉ diễn ra tại các thị trường ngoại tệ. Reuters cho biết các tập đoàn Amazon, Alphabet, Meta và Oracle đã phát hành khoảng 194 tỷ USD trái phiếu trong năm 2026 tính đến đầu tháng 7, tăng 79% so với khoảng 108 tỷ USD của cả năm 2025. Nhu cầu vốn chủ yếu phục vụ siêu trung tâm dữ liệu, chip, điện năng và các hạ tầng cần thiết cho AI.

Theo Financial Times, lượng trái phiếu chất lượng cao liên quan đến AI đã đạt khoảng 270 tỷ USD trong năm nay, gần gấp đôi cả năm trước. Vì vậy, AI đang nhanh chóng trở thành một trong những động lực lớn nhất của thị trường tín dụng doanh nghiệp.

Các tập đoàn nói trên đều có tiềm lực tài chính mạnh và xếp hạng tín nhiệm cao trái phiếu được nhà đầu tư săn đón. Nhưng chính ưu thế đó cũng tạo ra sức ép. Khi các tập đoàn lớn cùng lúc tung ra lượng trái phiếu hàng chục tỷ USD, dòng vốn có thể dồn vào nhóm này, khiến các doanh nghiệp nhỏ hơn phải cạnh tranh gay gắt. Quy mô vay nợ tăng nhanh cũng làm tăng chi phí tài chính và rủi ro trong thị trường tín dụng toàn cầu.

Bài toán đòn bẩy

Theo Financial Times, Goldman Sachs - tập đoàn ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở chính tại New York (Mỹ), đã ước tính các tập đoàn công nghệ lớn đang có khoảng 1.500 tỷ USD nghĩa vụ thuê dài hạn, trong đó khoảng 1.000 tỷ USD chưa được phản ánh như những khoản nợ thông thường. Tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ) cũng ước tính các cam kết mua chip, năng lực tính toán, điện và hạ tầng dài hạn lên tới gần 982 tỷ USD.

Những dữ liệu trên chưa đủ để kết luận thị trường tín dụng đang tiến tới một cuộc khủng hoảng. Các tập đoàn công nghệ lớn vẫn có dòng tiền mạnh, bảng cân đối tương đối lành mạnh và khả năng tiếp cận vốn tốt. Vấn đề nằm ở tốc độ tăng của các khoản đầu tư và nghĩa vụ tài chính. Nếu doanh thu từ AI không tăng tương xứng với lượng vốn đang đổ vào trung tâm dữ liệu, chip và năng lực tính toán, thị trường sẽ phải đánh giá lại khả năng sinh lời của những tài sản được xây dựng bằng lượng vốn khổng lồ này.

Các tập đoàn công nghệ đều nhìn nhận, cuộc đua AI đang mở rộng sang thị trường tín dụng. Họ có thể tiếp tục huy động vốn lớn, nhưng khả năng duy trì chu kỳ đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc lợi nhuận từ AI có đủ bù đắp lượng vốn khổng lồ đang được vay hay không.

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Tags

trí tuệ nhân tạo

vốn

Tín dụng

doanh nghiệp AI

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