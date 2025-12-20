Cuộc đua phân khúc SUV cỡ B nóng đến phút chót

Tương tự như những năm trước, SUV đô thị cỡ B trong năm 2025 tiếp tục là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường. Một phần đến từ sự vươn lên của VinFast VF 6 làm đảo lộn toàn bộ cục diện ở nhóm xe này.

Cụ thể, mẫu xe điện này đã bàn giao được gần 20.000 xe đến tay khách hàng trong 11 tháng của năm 2025. Với mức doanh số lũy kế này, VF 6 đang tạo ra cách biệt khoảng 6.500 xe với nhóm bám đuổi và gần như cầm chắc danh hiệu xe “SUV cỡ B bán chạy nhất năm 2025”.

Bên cạnh sự vươn lên của xe điện, phân khúc SUV đô thị cỡ B còn chứng kiến những diễn biến nóng đến từ cuộc cạnh tranh giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross ở nhóm xe xăng.

Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross cạnh tranh gay gắt ở nhóm SUV cỡ B chạy xăng.

Khác với năm 2024 khi Xforce tỏ ra áp đảo để sớm chốt ngôi đầu phân khúc thì ở năm nay, Yaris Cross lại có phong độ tốt hơn để chiếm ưu thế trước đối thủ. Tính hết tháng 11/2025, mẫu xe của Toyota đã đạt tổng doanh số 13.208 xe so với 12.091 xe của Xforce.

Cách biệt hiện tại là 1.117 xe nhưng sức nóng của cuộc đua giữa hai mẫu xe Nhật này chỉ được thể hiện rõ qua doanh số từng tháng. Trong khi Yaris Cross khởi đầu năm tốt hơn và duy trì phong độ khá ổn định thì Xforce đạt tăng trưởng nhanh ở những tháng cuối năm.

Trong hai tháng gần nhất, mẫu xe nhà Mitsubishi đều bán nhỉnh hơn đối thủ đồng hương. Tính riêng tháng 11, Xforce đã bàn giao tổng cộng 2.203 xe so với 1.720 xe của Yaris Cross.

Màn bứt tốc trong giai đoạn cuối năm giúp cho Xforce rút ngắn được đáng kể khoảng cách với Yaris Cross. Trước đó vào tháng 10, cách biệt giữa cả hai vẫn còn ở mức 1.600 xe.

Với mức chênh lệch hiện tại, Mitsubishi Xforce vẫn còn cơ hội vượt qua đối thủ nếu diễn biến thị trường trong tháng 12 diễn ra theo hướng thuận lợi.

Điều kiện cần là Xforce tiếp tục giữ phong độ bán hàng như tháng 11, đạt khoảng 2.300-2.500 xe. Trong khi đó, doanh số của Yaris Cross chỉ ở mức 1.500–1.700 xe sẽ là điều kiện đủ. Khi đó, khoảng cách hơn 1.100 xe có thể được san bằng, thậm chí đảo chiều.

Chính sách khuyến mãi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cục diện cuộc đua. Trong tháng cuối năm, Xforce có ưu thế hơn nhờ được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, gấp đôi so với Yaris Cross.

Mitsubishi Xforce tăng trưởng doanh số mạnh mẽ về cuối năm nhờ được khuyến mãi lớn từ hãng và đại lý.

Việc Toyota thu hẹp chính sách hỗ trợ cho Yaris Cross so với tháng trước là điều dễ hiểu do đã tích lũy được doanh số tốt từ sớm. Ngược lại, Xforce đang trong thế phải bám đuổi nên cần giảm giá mạnh hơn để có lợi thế về giá và thu hút khách hàng.

Ngoài yếu tố về giá, nguồn cung cũng là yếu tố quan trọng quyết định tới doanh số của hai mẫu xe này trong tháng cuối năm. Cả Xforce và Indonesia đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Với bức tranh thị trường hiện tại, doanh số tháng 12 được xem là “chìa khóa” quyết định vị trí mẫu SUV cỡ B chạy xăng bán chạy nhất năm 2025. Toyota Yaris Cross vẫn giữ lợi thế nhờ doanh số lũy kế cao hơn, song Mitsubishi Xforce đang tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút, khiến cục diện cuộc đua trở nên khó lường cho tới ngày cuối của năm.

Ở phần còn lại của phân khúc SUV cỡ B chạy xăng, các mẫu xe khác như Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos hay Mazda CX-3 và CX-30 vẫn duy trì doanh số ở mức ổn định nhưng chưa tạo được áp lực thực sự lên nhóm dẫn đầu.

Ngoài những cái tên đến từ Nhật và Hàn đã quen thuộc, nhóm xe đô thị cỡ B này còn có sự góp mặt của những mẫu xe Trung Quốc và châu Âu, gồm có Lynk & Co 06, BYD Atto 2, Omoda C5, Haval Jolion, Geely Coolray, Skoda Kushaq hay Peugeot 2008. Một vài cái tên trong đó là xe mới gia nhập thị trường trong năm 2025, góp phần khuấy động phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.