Cuộc đua ở các phân khúc ô tô ăn khách dần ngã ngũ

Năm 2025 chứng kiến sự vươn lên của các dòng xe điện phổ thông, cụ thể là các mẫu xe đến từ thương hiệu VinFast với VF 3, VF 5 và VF 6. Bộ ba này đã bàn giao lần lượt 31.386 xe, 30.956 xe và 14.425 xe, đồng thời dẫn đầu phân khúc của mình (xe điện mini, SUV cỡ A, SUV cỡ B).

Với lượng tiêu thụ hàng tháng ổn định cùng khoảng cách lên tới hàng nghìn xe so với các đối thủ, gần như chắc chắn VF 3, VF 5 và VF 6 sẽ giữ được vị trí của mình khi năm 2025 khép lại.

VinFast VF 3 đang là mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2025.

Trong khi nhóm ô tô điện chiếm ưu thế ở các phân khúc xe cỡ nhỏ, cuộc đua doanh số của các phân khúc hot khác trên thị trường gần như cũng đã có kết quả.

Tính riêng nhóm SUV cỡ B chạy xăng, Toyota Yaris Cross đang tạo ra cách biệt hơn 1.600 chiếc với đối thủ chính là Mitsubishi Xforce - mẫu xe bán tốt nhất phân khúc năm ngoái. Tương tự, Toyota Vios đang bỏ xa đối thủ xếp sau là Honda City hơn 2.000 xe ở nhóm sedan hạng B.

Ở nhóm SUV cỡ C, Mazda CX-5 với doanh số lũy kế hơn 11.000 xe cũng đang bỏ xa cái tên thứ hai là Ford Territory tới hơn 3.000 chiếc, dù từng có thời điểm bị đối thủ vượt mặt về doanh số trong tháng.

Mazda CX-5 vẫn tỏ ra áp đảo ở phân khúc SUV cỡ C.

Ford Ranger (12.577 xe) và Mitsubishi Xpander (12.438 xe) có doanh số vượt trội so với phần còn lại của nhóm bán tải và MPV cỡ nhỏ. Tương tự, Ford Everest tiếp tục là SUV cỡ D bán chạy nhất Việt Nam với 8.345 chiếc, chiếm 55% thị phần phân khúc tức nhiều hơn tất cả đối thủ cộng lại.

Trong bối cảnh các mẫu xe dẫn đầu phân khúc nói trên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, rất khó để xuất hiện những màn “lật ngược thế cờ” từ những mẫu xe bám đuổi, nhất là khi năm 2025 đã bước vào quý cuối cùng.

Trái ngược với cuộc đua ở các phân khúc hot gần như đã ngã ngũ, cuộc cạnh tranh giữa Ford Ranger và Mitsubishi Xpander cho vị trí xe động cơ đốt trong bán chạy nhất năm được dự báo vẫn rất khó lường.

Tính hết tháng 9/2025, Ranger đang tạm dẫn trước Xpander nhưng khoảng cách giữa cả hai chỉ là 139 xe. Chênh lệch là rất nhỏ, đồng nghĩa với việc cục diện cuộc đua có thể được đảo ngược chỉ sau một tháng.

Cuộc đua doanh số cuối năm giữa Ranger và Xpander vẫn sẽ rất nóng.

Mẫu bán tải Ranger đang có lợi thế nhỉnh hơn do không có đối thủ cạnh tranh đủ mạnh ở cùng phân khúc. Bên cạnh đó, Ford Việt Nam gần đây cũng tiếp thêm đà cho Ranger với chương trình ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ nhằm kích cầu và thúc đẩy doanh số.

Trong khi đó, phân khúc MPV của Xpander đang ngày càng cạnh tranh. Sự xuất hiện của mẫu xe điện Limo Green cũng được cho là có ảnh hưởng tới thị phần của Xpander, khi tân binh nhà VinFast vừa trở thành mẫu MPV bán chạy nhất tháng 9.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, Mitsubishi Xpander đã và đang áp dụng khuyến mãi với mức giảm hàng chục triệu đồng. Mẫu xe này mới ra bản nâng cấp, tăng trang bị nhưng vẫn có ưu đãi nhằm tăng sức hút với khách hàng.