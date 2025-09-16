Cuộc đua mốc 200km mỗi lần sạc của xe máy điện tại Việt Nam

Người dùng xe điện quan tâm đến phạm vi hoạt động do e ngại việc phải sạc trong ngày. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, thị trường xe máy điện tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước chuyển mình đáng kể. Hàng loạt mẫu xe mới xuất hiện, cho phép đi được trên 200 km một lần sạc, mở ra triển vọng thực sự về việc thay thế xe xăng.

Một ví dụ là dòng xe điện Dat Bike đi trên 200 km mỗi lần sạc - đang dẫn đầu thị trường về quãng đường di chuyển theo công bố. Hai phiên bản cao cấp nhất của series này, bao gồm Quantum S1 và Quantum S2, công bố quãng đường 285 km mỗi lần sạc đầy với pin Lithium-ion 6,4 kWh. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/giờ, mang lại hiệu suất không thua kém các mẫu xe xăng phổ thông.

Nhờ bộ sạc 1.800 W đi kèm, Dat Bike Quantum S có thể sạc đầy nhanh trong 4 tiếng với ổ sạc dân dụng thông thường, một lợi thế đáng kể về sự tiện lợi. Phiên bản còn lại là Quantum S3, cũng đạt 200km một lần sạc đầy. Các biến thể Quantum S sở hữu cốp 44 lít, kèm các công nghệ thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động và hỗ trợ dắt xe...

Thực tế, mốc 200km/lần sạc không mới với Dat Bike. Dải xe Weaver của hãng vào năm 2021 không chỉ gây ấn tượng với kiểu dáng môtô cổ điển, bụi bặm, nam tính, mà còn bởi phạm vi hoạt động. Xe sử dụng pin do chính Dat Bike đóng gói tại nhà máy Việt Nam với dung lượng khoảng 4,9 kWh, cho phép xe chạy 200 km với tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Thế hệ Weaver++ sau đó còn được nâng cấp công suất mô tơ từ 6 kW lên 7 kW. Tuy nhiên hiện tại dòng xe này đã không còn được sản xuất mới.

Mẫu Weaver của DatBike từng gây ấn tượng với phạm vi hoạt động nhờ pin dung lượng "khủng". Ảnh: Hoàng Linh

Thị trường hiện nay cũng có bộ đôi Evo200 và Evo200 Lite của VinFast được thiết kế với phong cách nhỏ gọn, thời trang, hướng đến sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị. Cả hai mẫu xe đều sử dụng công nghệ pin LFP, cho phép đi được quãng đường lên đến hơn 200 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Đặc biệt, pin LFP tuổi thọ lên tới 25 năm, mang lại sự yên tâm và bền bỉ tối đa cho người dùng.

Phiên bản Evo200 có tốc độ tối đa 70 km/giờ, trong khi phiên bản Evo200 Lite được giới hạn tốc độ 49 km/giờ. Cả hai mẫu xe đều trang bị cốp dung tích 22 lít, đèn LED và có khả năng kết nối điện thoại thông minh để theo dõi trạng thái xe qua ứng dụng.

Một gương mặt khác khá độc đáo của VinFast Evo Grand. Mẫu xe mới trình làng có phạm vi hoạt động với 1 pin tiêu chuẩn 134 km, nhưng có thể đạt 262 km với điều kiện lắp thêm bộ pin phụ dung lượng 2,4 kWh.

Tuy nhiên, việc sử dụng pin phụ sẽ khiến dung tích cốp xe giảm đáng kể, từ 35 lít xuống còn 16 lít. Về hiệu suất, xe sử dụng động cơ in-hub đặt tại bánh sau, công suất tối đa 2.250 W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ. Evo Grand có giá bán 21 triệu đồng và pin phụ thêm 5 triệu đồng.

Một tân binh còn kín tiếng trong phân khúc xe điện hiệu năng cao là Nuen Moto với mẫu N1-S. Xe có giá bán từ 180-220 triệu đồng, công suất 32 mã lực và tốc độ tối đa 130 km/giờ. Quãng đường di chuyển của xe đạt 200 km một lần sạc (ở chế độ tiết kiệm), với pin dung lượng 8 kWh và có thể sạc đầy trong 4,5 giờ bằng điện dân dụng hoặc chỉ 1 giờ tại trạm sạc nhanh DC. Tuy nhiên, đây mới là bản thử nghiệm (prototype) đã được công bố cách đây 2 năm và hiện vẫn chưa có thời hạn giao xe chính thức.

Nuen Moto N1-S trưng bày tại Triển lãm ô tô và xe máy Việt Nam 2024. Ảnh: Hoàng Linh

Những con số nói trên cho thấy, rào cản về phạm vi hoạt động của xe máy điện đang dần bị phá vỡ. Nhưng thực tế, người tiêu dùng cũng cần lưu ý chọn lựa dựa trên nhu cầu đi lại thực tế của mình.

Xe với phạm vi chạy pin trên 200 km mỗi lần sạc sẽ chỉ thực sự phát huy lợi thế với những ai thường xuyên đi xa, làm dịch vụ vận tải với phạm vi hoạt động lớn hay đơn giản là muốn tối thiểu số lần sạc trong tuần để phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân, bớt lệ thuộc vào việc sạc xe.

Dù vậy, không thể phủ nhận cuộc đua chạm ngưỡng 200 km mỗi lần sạc đang giúp xe máy điện thoát khỏi “cái bóng” của xe xăng. Những mẫu xe đạt tới mốc này là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp xe điện hai bánh, sẵn sàng chinh phục cả những hành trình dài mà trước đây chỉ xe xăng mới đảm nhiệm.