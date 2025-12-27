Apollo của Úc: Hệ thống Apollo của EOS đạt công suất khoảng 150 kW, có thể hạ tới 200 drone chỉ với một lần sạc pin. Nó bao phủ 360 độ, không cần đạn dược truyền thống, chi phí thấp và hiệu quả cao trong phòng thủ.