Cuộc đua laser quân sự 2025 thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu

Hải Yến |

 Năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy của vũ khí laser, mở ra kỷ nguyên phòng thủ mới đầy bất ngờ và thách thức.

Cuộc đua laser quân sự 2025 và những thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu - Ảnh 1.

SONGBOW của Mỹ: Hải quân Mỹ phát triển hệ thống SONGBOW 400 kW, kết hợp nhiều laser công nghiệp 50 kW thành chùm tia mạnh, có khả năng diệt UAV, tên lửa hành trình và mối đe dọa tốc độ cao từ xa.

Cuộc đua laser quân sự 2025 và những thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu - Ảnh 2.

Apollo của Úc: Hệ thống Apollo của EOS đạt công suất khoảng 150 kW, có thể hạ tới 200 drone chỉ với một lần sạc pin. Nó bao phủ 360 độ, không cần đạn dược truyền thống, chi phí thấp và hiệu quả cao trong phòng thủ.

Cuộc đua laser quân sự 2025 và những thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu - Ảnh 3.

Iron Beam của Israel: Iron Beam là hệ thống laser chiến đấu đầu tiên được triển khai, có thể hạ drone, rocket và mortar trong vài giây. Nó bổ sung cho Iron Dome, giảm chi phí đánh chặn trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Cuộc đua laser quân sự 2025 và những thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu - Ảnh 4.

DragonFire của Anh: DragonFire được thử nghiệm thành công, có thể bắn hạ drone với tốc độ gấp đôi xe F1. Mỗi phát bắn chỉ tốn khoảng 13 USD, độ chính xác cao đến mức đánh trúng mục tiêu bằng đồng xu ở khoảng cách 1 km.

Cuộc đua laser quân sự 2025 và những thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu - Ảnh 5.

LY-1 của Trung Quốc: Trung Quốc giới thiệu LY-1, được triển khai trên tàu hải quân và thử nghiệm trên đất liền. Hệ thống này được tuyên bố vượt trội hơn các laser Mỹ, nằm trong cuộc chạy đua Mỹ–Trung về vũ khí năng lượng định hướng.

