Cuộc đua lãi suất tiết kiệm chưa hạ nhiệt, lãi suất chạm mốc 10%

Thảo Vân |

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng mạnh, với nhiều ngân hàng niêm yết mức 8,8–9%/năm. Đáng chú ý, một số khoản tiền gửi đặc biệt đã chạm ngưỡng 10%/năm, cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa hạ nhiệt.

Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động phổ biến đã tăng từ khoảng 7% lên tiệm cận 8%/năm, thậm chí vượt ngưỡng này ở nhiều ngân hàng. Song song, các chương trình ưu đãi, cộng lãi suất cũng được đẩy mạnh, đưa mức sinh lời tối đa trên thị trường tiến sát hoặc chạm hai chữ số.

Ở nhóm lãi suất cao, PVcomBank áp dụng mức 10%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng đối với tiền gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, mặt bằng chung với các khoản tiền gửi từ khoảng 100 triệu đồng trở lên cũng tiến gần mốc 9%/năm. Sacombank triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 26/3 đến 30/6, với lãi suất tối đa 8,8%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 15 tháng ở mức 8,2%/năm, 24 tháng là 8,6%/năm và 36 tháng đạt 8,8%/năm.

Tương tự, VPBank giới thiệu gói "Lãi tiết kiệm Flash" trong cuối tháng 3/2026, với mức cao nhất 8,9%/năm cho kỳ hạn 6–12 tháng, áp dụng theo quy mô tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên. Trước đó, Vikki Bank cũng niêm yết lãi suất tới 8,9%/năm cho một số kỳ hạn, với điều kiện tiền gửi từ 200 triệu đồng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 3, nhưng mặt bằng vẫn thấp hơn đáng kể. Hiện lãi suất các kỳ hạn từ 6–36 tháng tại nhóm này phổ biến trong khoảng 6–6,5%/năm.

Cụ thể, Agribank niêm yết lãi suất từ 2,6–2,9%/năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng; 4%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng; và từ 5,9–6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. BIDV và VietinBank có biểu lãi suất tương đồng, với mức 2,1–2,4%/năm cho kỳ hạn ngắn, khoảng 3,5%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng và 5,9–6,5%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trong khi đó, Vietcombank áp dụng lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở mức 2,4%/năm cho kỳ hạn 1–3 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng; và 5,9–6,5%/năm với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Diễn biến này cho thấy lãi suất huy động đang bước vào xu hướng tăng trở lại sau giai đoạn duy trì ở mức thấp kéo dài từ năm trước. Việc các ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất được cho là nhằm thu hút nguồn vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng có dấu hiệu cải thiện, đồng thời tạo dư địa cho tăng trưởng trong các quý tới.

