Nhà thầu ngoại rút lui, Việt Nam tự khai thác và thu về hàng tỷ đô từ ‘kho báu vàng đen’, nay xác lập kỷ lục từ điều ít quốc gia làm được

Hai hạng mục của mỏ Đại Hùng xác lập kỷ lục Việt Nam

Mỏ Đại Hùng là mỏ dầu khí thuộc lô 05-1(a), nằm ở bể trầm tích Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam, cách TP. Vũng Tàu cũ (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) khoảng 265km về phía Đông Nam.

Mỏ Đại Hùng gồm 5 cụm công trình hiện hữu là: Giàn Khai thác nổi Đại Hùng 01 (FPU-DH01); Giàn Khai thác chân đế cố định Đại Hùng 02 (WHP-DH02), Phao neo kho chứa nổi (Phao CALM), WHP-DH01 và Tàu chứa dầu FSO.

Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong giai đoạn 1993 - 1996, tổ hợp nhà thầu quốc tế gồm BHP (Úc), Total (Pháp), Sumitomo (Nhật Bản), Petronas (Malaysia) và PVEP đã đầu tư hơn 400 triệu USD để phát triển mỏ, với BHP là nhà điều hành. Tuy nhiên, do sản lượng suy giảm nhanh, chỉ còn khoảng 2.000 thùng/ngày, chi phí khai thác cao, các nhà thầu đã quyết định rút lui.

Ngày 12/2/1999, mỏ Đại Hùng được chuyển nhượng lại cho Petrovietnam với giá tượng trưng 1 USD. Sau đó, Petrovietnam giao cho Liên doanh Vietsovpetro tiếp tục duy trì khai thác, sửa chữa và thăm dò bổ sung.

Từ năm 2003, mỏ Đại Hùng hồi sinh, mở ra một bước ngoặt quan trọng và đã mang lại giá trị kinh tế cao. Với nhiều cải tiến, doanh thu lũy kế của mỏ Đại Hùng lên hơn 4 tỷ USD, đóng góp trọng yếu vào an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 26/3, Liên minh Kỷ lục thế giới - Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Việt Nam cho hai hạng mục thuộc dự án mỏ Đại Hùng: Giàn xử lý trung tâm FPU-DH01 và Hệ thống phao CALM phục vụ neo đậu tàu chứa dầu FSO.

Giàn Khai thác nổi Đại Hùng 01 FPU và Phao CALM là công trình được chế tạo từ những năm 1975 và hoán cải đưa về mỏ Đại Hùng vào năm 1994 đến nay. Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, điều này ghi dấu bước tiến quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ khai thác dầu khí ngoài khơi của người Việt.

Công nghệ đóng mới Phao CALM đòi hỏi kỹ thuật chất lượng cao, chỉ vài tập đoàn trên thế giới làm được

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, trải qua thời gian hoạt động lâu dài, thế hệ phao cũ đã bộc lộ những điểm yếu, PVEP-POC đã cùng nhau nghiên cứu và đề xuất phương án cải tiến, đóng mới phao CALM nhằm nâng cao hiệu suất và độ an toàn.

Sau cải tiến, phao CALM thế hệ mới được tăng đường kính xích neo từ 81mm (phao cũ) lên 87mm (phao mới), có thời gian sử dụng tăng 30 năm, thời gian không phải bảo dưỡng tăng 10 năm.

Phao CALM tại Mỏ Đại Hùng. Nguồn: kyluc.vn

Bên cạnh đó, việc sử dụng cấu tạo phao vỏ kép (hai thân) để không phải bơm bọt giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí bảo trì, vận hành. Đặc biệt, một số bộ phận cơ khí quan trọng như khoá xích neo (chain stopper), bệ xoay ống xuất dầu (swivel & J-tube), hệ neo buộc tàu chứa (onbouy mooring) được chế tạo tại các cơ sở cơ khí trong nước, chủ động được thiết bị thay thế khi có sự cố xảy ra.

Việc tối ưu hóa được kích thước và trọng lượng phao CALM mới với đầy đủ các chức năng, tính năng mới bổ sung đã giúp công trình đạt được hiệu quả kinh tế cao. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm kỹ sư đã chủ động, kiểm soát được toàn bộ công nghệ đóng mới phao CALM - một sản phẩm công nghệ đòi hỏi kỹ thuật chất lượng cao mà hiện nay trên thế giới mới chỉ có một vài tập đoàn lớn làm chủ được như MODEC, SOFEC…

Ước tính, khi đưa vào khai thác, mỗi năm có thể tiết kiệm được chi phí vận hành và chi phí dừng sản xuất liên quan đến phao CALM lên đến trên 2 triệu USD (nếu tính doanh thu từ khai thác).

Cỗ máy khổng lồ FPU-DH01 giúp Việt Nam có thể khai thác dầu khí ở độ sâu chỉ vài quốc gia làm được

FPU-DH01 là cụm xử lý trung tâm và được coi là “trái tim và bộ óc” của cả mỏ. Giàn ban đầu mang tên Deepsea Saga, được thiết kế và đóng mới năm 1975 bởi Aker Norway. Năm 1984, giàn được hoán cải thành giàn khai thác (Floating Production Unit) với tên Deepsea Pioneer tại vùng biển Bắc. Năm 1994, giàn được đưa về mỏ Đại Hùng, sửa chữa tại ụ Keppel Fels (Singapore) và đổi tên thành FPU-DH01.

Giàn khoan Đại Hùng 01 có chiều dài 108,2m, chiều rộng 67,36m, chiều dài boong chính 68,6m, mớn nước tối đa là 21,3 m, là trung tâm của mỏ Đại Hùng.

Cỗ máy khổng lồ FPU-DH01. Nguồn: kyluc.vn

FPU-DH01 là cỗ máy khổng lồ với hàng nghìn chi tiết cấu tạo phức tạp, đồng thời cũng là giàn bán tiềm thủy đầu tiên tại Việt Nam. Phần chìm dưới nước bao gồm những chiếc pông tông (phao tạo lực nổi) để đỡ phần thượng tầng bên trên. Thượng tầng tựa lên pông tông bằng các cột chống. Trên thượng tầng là nhiều tầng boong khác nhau, bố trí các thiết bị để khai thác, tầng sinh hoạt, tầng điều khiển,…

Đây là một trong những giàn khai thác đầu tiên của Việt Nam từ giàn trưởng cho đến nhân viên đều là người Việt Nam. Tất cả các công việc từ quản lý, vận hành khai thác đến các hoạt động sản xuất khác trên giàn đều hoàn toàn do người Việt Nam thực hiện, không phải thuê chuyên gia nước ngoài, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam

Không đơn thuần là nơi khai thác, giàn khoan Đại Hùng 01 cũng là mốc son trong hành trình chinh phục Biển Đông của ngành dầu khí Việt Nam. Từ đây, những thùng dầu đầu tiên ở mỏ Đại Hùng đã được khai thác ở độ sâu hơn 3.000m, độ sâu chỉ vài quốc gia trên thế giới làm được. FPU-DH01 đánh dấu bước ngoặt trong việc người Việt đã làm chủ công nghệ khoan khai thác ngoài khơi sâu, một lĩnh vực mà trước đó chúng ta phải phụ thuộc nước ngoài.