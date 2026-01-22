Cuộc đua giảm giá ôtô đầu năm 2026: Xe xăng 'cắt máu', xe điện miễn phí sạc

Tháng 1/2026, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến những biến động mạnh về chính sách giá. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy sức mua đang có sự phân hóa rõ rệt. Đáng chú ý, VinFast vừa công bố doanh số năm 2025 đạt hơn 175.000 xe, chính thức xác lập vị thế số 1 thị trường Việt Nam trong 2 năm liên tiếp.

Làn sóng giảm giá

Mở đầu năm 2026, Toyota Việt Nam gây bất ngờ khi điều chỉnh giá niêm yết cho 4 dòng xe hybrid, với mức giảm dao động từ 37 đến 200 triệu đồng. Đây được xem là nỗ lực lớn nhất của hãng xe Nhật nhằm đưa công nghệ hybrid tiếp cận gần hơn với số đông, đồng thời tăng sức cạnh tranh cho các dòng chủ lực như Yaris Cross hay Corolla Cross.

Cùng thời điểm, Mitsubishi cũng tung ra loạt chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ và quà tặng cho khách hàng mua xe chơi Tết. Các chuyên gia nhận định, việc các hãng xe xăng chấp nhận "cắt máu" giảm biên lợi nhuận cho thấy áp lực cạnh tranh hiện tại là rất lớn.

Dù giá niêm yết của xe xăng đã giảm sâu, nhưng khi đặt lên bàn cân "giá lăn bánh" – số tiền thực tế khách hàng phải chi trả, xe điện vẫn đang nắm giữ lợi thế nhờ chính sách vĩ mô.

Theo quy định hiện hành, xe điện chạy pin đang được hưởng ưu đãi 0% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, ôtô động cơ đốt trong (bao gồm cả xe hybrid) vẫn phải chịu mức phí 10-12% tùy địa phương.

Một chiếc Toyota Yaris Cross HEV sau khi giảm giá, cộng thêm hơn 100 triệu đồng tiền thuế phí, giá lăn bánh vẫn tiệm cận mức hơn 800 triệu đồng. Trong khi đó, đối thủ cùng phân khúc là VinFast VF 6 Plus được miễn khoản phí này, khiến tổng chi phí sở hữu ban đầu thấp hơn đáng kể.

Chị Hoàng Mai (Cầu Giấy, Hà Nội), một khách hàng đang tìm mua xe gầm cao cỡ B, chia sẻ: "Tôi thích thương hiệu Toyota, nhưng khi tính tổng tiền ra biển số, khoản chênh lệch gần 100 triệu đồng so với xe điện khiến gia đình phải cân nhắc lại, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn".

Cuộc chiến chi phí vận hành

Bên cạnh giá bán, chi phí nuôi xe đang trở thành tiêu chí quan trọng thứ hai ảnh hưởng đến quyết định mua hàng năm 2026.

Các dòng xe hybrid của Toyota hay Nissan nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu tốn khoảng 4-5 lít/100 km (tương đương 1.000 - 1.200 đồng/km). Đây là con số ấn tượng nếu so với xe xăng truyền thống.

Tuy nhiên, thị trường lại xuất hiện một "biến số" mới. VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-GREEN đến giữa năm 2027. Điều này đưa chi phí nhiên liệu của người dùng xe điện về mức 0 đồng trong hơn 1 năm tới.

"Với người chạy dịch vụ hoặc đi làm xa khoảng 50km/ngày, việc không mất tiền xăng trong 18 tháng tương đương tiết kiệm được khoảng 40-50 triệu đồng. Đây là con số thực tế đánh vào túi tiền, buộc người mua phải tính toán," anh Tuấn Anh, quản trị viên một diễn đàn ôtô lớn nhận định.

Không chỉ cạnh tranh về giá, cuộc đua giữa xe xăng và xe điện còn thúc đẩy sự nâng cấp về trang bị. Để không bị tụt hậu so với các mẫu xe điện vốn hào phóng về công nghệ, các mẫu xe xăng đời cũng bắt đầu được bổ sung thêm tiện nghi an toàn chủ động.

Dù xe xăng vẫn giữ được nhóm khách hàng trung thành nhờ sự quen thuộc và tính linh hoạt trong việc nạp nhiên liệu, nhưng không thể phủ nhận cán cân thị trường đang nghiêng dần về các dòng xe năng lượng mới.

Cuộc đua giảm giá đầu năm 2026 mang lại lợi ích lớn nhất cho người tiêu dùng Việt, khi họ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng với mức giá ngày càng hợp lý hơn. Tuy nhiên, với áp lực từ chính sách miễn thuế và chi phí vận hành cực thấp của xe điện, các hãng xe xăng sẽ còn phải giải bài toán khó này trong dài hạn nếu muốn giữ vững thị phần.



