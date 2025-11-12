Cuộc đua giảm giá ô tô về cuối năm càng nóng

Ngay từ đầu tháng 11, các hãng xe đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá mạnh để kích cầu. Động thái vừa để thúc đẩy doanh số dịp cuối năm, vừa để giảm bớt áp lực lưu kho, tránh tồn nhiều hàng khi qua năm mới.

Theo đó, hàng loạt mẫu xe đa dạng về thương hiệu, kiểu dáng, phân khúc đang được ưu đãi lớn. Mức giảm thường rơi vào khoảng vài chục triệu, và cao nhất có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Toyota

Với Toyota, hãng này tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho ba dòng xe chủ lực gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Trong đó, sedan Vios có mức giảm 46-50-54 triệu đồng ứng với 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT.

Sau khi trừ ưu đãi, giá bán của Vios sẽ giảm từ khoảng 458-545 triệu xuống còn 412-491 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá dễ tiếp cận hứa hẹn sẽ là lợi thế giúp Toyota Vios giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm sedan cỡ B tại Việt Nam từ giờ cho tới cuối năm.

Bộ đôi SUV đô thị gồm Yaris Cross và Corolla Cross cùng bán tải Hilux tiếp tục được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, mức giảm dao động 20-51 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Riêng dòng sedan cỡ D là Camry được tăng khuyến mãi từ 50% lên thành 100% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi khi quy đổi ra tiền mặt tương đương mức giảm 122-153 triệu đồng, tùy phiên bản.

Honda

Một hãng xe Nhật khác là Honda cũng đang tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe City, Civic e:HEV RS (VIN 2024), BR-V L và HR-V G. Mức giảm dao động 50-100 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Các mẫu Civic RS/G, BR-V G và HR-V e:HEV RS/L được tặng 50% lệ phí trước bạ. Riêng bộ đôi CR-V L/G được giảm trực tiếp tiền mặt 80 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 949-1.019 triệu đồng.

Mitsubishi

Tương tự như Toyota và Honda, Mitsubishi cũng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Xpander , Xpander Cross cùng các phiên bản thấp của Xforce, Attrage và Triton. Trong đó, bộ đôi Xpander AT Premium và Xpander Cross phiên bản mới được giảm 66-70 triệu đồng.

Các phiên bản cao của Xforce, Attrage và Triton được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Mức giảm trung bình cho nhóm này là khoảng 30 triệu đồng, và cao nhất có thể lên đến 55,5 triệu đồng.

Subaru

Trong tháng 11 này, Subaru tiếp tục có ưu đãi trị giá 140-308 triệu đồng cho dòng xe Forester. Trong đó, bản cao nhất là 2.0 iS EyeSight được đại lý báo giá 919 triệu đồng, còn hai bản thấp có giá 829 và 869 triệu đồng. Đây cũng là những xe Forester phiên bản cũ nhập Thái cuối cùng còn lại trước khi hãng ra mắt bản thế hệ mới.

Bên cạnh Forester, dòng SUV cỡ nhỏ Crosstrek cũng đang được bán với giá ưu đãi từ 899 triệu đến 1,029 tỷ đồng. Mức giảm tương đương 199-239 triệu đồng chưa kèm một số ưu đãi quà tặng khác.

Suzuki

Không đứng ngoài cuộc đua là Suzuki với chương trình giảm giá mạnh tới 95 triệu đồng cho dòng SUV Jimny. Tuy nhiên ưu đãi này chỉ áp dụng cho các xe VIN 2024. Đầu tàu doanh số của hãng là XL7 Hybrid cũng đang được giảm 70 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 529 triệu đồng.

Mẫu Fronx hybrid mới ra mắt tiếp tục được khuyến mãi 20-25 triệu đồng cho bản GLX và GLX Plus. Sau khi trừ ưu đãi, giá của hai bản này được đưa xuống còn khoảng 579-624 triệu đồng.

Hyundai

Ở nhóm xe Hàn Quốc, thương hiệu Hyundai đang áp dụng chương trình ưu đãi lớn với tổng giá trị cao nhất 180 triệu đồng cho các sản phẩm ô tô bán chạy của mình. Mức ưu đãi cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản.

Trong đó, hai mẫu Accent và Stargazer có mức khuyến mãi tối đa lần lượt là 64 và 86 triệu đồng, tăng so với mức với 50 triệu đồng của tháng trước. Gói khuyến mãi này bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, cùng nhiều quà tặng khác.

Mẫu SUV Santa Fe là cái tên được ưu đãi lớn nhất danh sách, tăng từ 125 triệu lên thành 180 triệu đồng trong tháng 11. Điều này không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh cho mẫu SUV Hàn Quốc trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Kia

Thương hiệu xe Hàn Quốc Kia cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Trong tháng 11, hãng này áp dụng khuyến mãi cho loạt sản phẩm gồm Carnival, Sonet, Seltos, Carens, Sportage, K3, K5, Morning hay Sorento (đời cũ).

Giá trị ưu đãi dao động từ 5 triệu đến 210 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản. Trong đó, giảm nhiều nhất là mẫu Carnival 3.5G Signature 7 chỗ thuộc phiên bản cũ VIN 2024. Bộ đôi xe lai gồm Sorento Hybrid 1.6L Premium và New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature được giảm lần lượt 10 và 20 triệu đồng.

Ford

Trong tháng 11, khách hàng mua xe bán tải Ford Ranger XL được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, và tăng lên thành 100% đối với các bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor, XLS. Điều này hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực để giúp Ranger mang về kết quả kinh doanh tốt trong tháng 11, từ đó hướng tới ngôi vị xe xăng/dầu bán chạy nhất năm.

Mẫu minibus Transit cũng có khuyến mại giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ cho bản Trend và Premium 16 chỗ. Với SUV, dòng Everest các bản Titanium 4×4 hay Ambient, Sport, Sport Special Edition được tặng quà phụ kiện. Giá trị khuyến mãi cao nhất là 34 triệu đồng.