Cuộc đua giảm giá ô tô 'nóng bỏng tay' ngay sau Tết: Honda City, CR-V, Hyundai Accent và loạt xe hot rẻ chưa từng có, có chiếc bay hơn 700 triệu

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, ngay từ đầu năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam liên tiếp đón nhận thông tin điều chỉnh giá bán của nhiều mẫu xe. Đáng chú ý, bên cạnh những đợt khuyến mại giảm giá thông thường, lần này còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe như Toyota, Mitsubishi, Hyundai,... khi đưa ra thông báo điều chỉnh giá niêm yết.

Toyota

Thời điểm đầu tháng 3, Toyota Việt Nam (TMV) đã thông báo điều chỉnh giá bán lẻ của 2 mẫu xe Toyota Veloz Cross và Toyota Vios với mức giảm tối đa lên tới 47 triệu đồng.

Toyota Vios G hiện đang được hãng giảm 47 triệu đồng, từ 592 triệu đồng xuống còn 545 triệu đồng. Trong khi, phiên bản E-CVT nhận mức giảm 40 triệu đồng, giá mới là 488 triệu đồng và bản E-MT thấp nhất ở mức 458 triệu đồng (giảm 21 triệu đồng).

Đơn vị: triệu đồng

Tương tự, mẫu MPV Veloz Cross, phiên bản CVT Top giảm 38 triệu đồng, kéo giá xuống còn 660 triệu đồng, phiên bản CVT thường giảm 20 triệu đồng, còn 638 triệu đồng.

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/3/2024.

Đây không phải lần đầu tiên Toyota thông báo điều chỉnh giá niêm yết của xe. Ngay từ đầu tháng 1, hãng đã điều chỉnh giá bán của 2 mẫu SUV đô thị gồm Raize và Yaris. Trong đó, Toyota Raize chứng kiến mức giảm 54 triệu đồng đưa giá bán mới xuống mốc 498 triệu đồng. Các phiên bản của Yaris Cross được giảm 73-80 triệu đồng. Giá mới hiện là 650 triệu đồng đối với bản xăng và 765 triệu đồng cho bản Hybrid. Đối với Toyota Fortuner, các phiên bản lắp ráp tại thị trường Việt Nam giá niêm yết từ 1,055 tỷ đến 1,35 tỷ đồng, giảm từ 64 - 120 triệu đồng so với mức niêm yết trong năm cũ.

Honda

Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại khủng nhằm thu hút người mua. Theo đó, khách mua xe thời điểm này sẽ nhận hỗ trợ đặc biệt với số lượng giới hạn khi mua các dòng xe sản xuất năm 2023, bao gồm Honda CR-V L/G và Honda City.

Mẫu sedan hạng B - Honda City phiên bản G và L cùng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm lần lượt là 55 và 58 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe này còn được hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt, kéo tổng ưu đãi cao nhất tới 88 triệu đồng. Trong khi đó, Honda City bản RS nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 30 triệu đồng cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và nhiều ưu đãi khác từ nhà phân phối. 

Ảnh minh họa.

Đối với Honda CR-V, khách mua phiên bản G nhận ưu đãi 100% phí trước bạ cộng 30 triệu đồng tiền mặt (chưa kể ưu đãi từ nhà phân phối), tương đương mức giảm giá khoảng 140 triệu đồng. CR-V bản L cùng giảm 100% phí trước bạ (tương đương 115 triệu đồng), tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Các mẫu xe HR-V, Civic, Accord có ưu đãi chung 50% phí trước bạ và nhiều ưu đãi khác. Cụ thể, Honda HR-V có giá 669-871 triệu đồng, mức giảm chi phí lăn bánh khoảng 33-43 triệu đồng. Honda Civic giá 730-870 triệu đồng, giảm 36-43 triệu đồng và Accord giá 1,319 tỷ đồng, giảm 66 triệu đồng.

Mitsubishi

Theo thông báo từ Mitsubishi Việt Nam, các mức giá bán lẻ ưu đãi mới của Xforce được áp dụng dành cho tất cả khách hàng đặt cọc và mua xe kể từ tháng 3/2024 hoặc đã đặt cọc trước đó.



Đơn vị: triệu VNĐ

Giá bán lẻ mới của phiên bản Xforce GLX giảm 21 triệu đồng xuống 599 triệu đồng, phiên bản Xforce Exceed có giá 640 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng) và phiên bản Xforce Premium giảm 19 triệu đồng còn 680 triệu đồng. Riêng phiên bản Xforce Ultimate dự kiến đến tháng 6/2024 mới ra mắt thị trường nên chưa có giá bán chi tiết.

Hyundai

Hyundai Thành Công đã điều chỉnh giá bán của mẫu SUV đô thị Creta với mức giảm cao nhất lên tới 41 triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp cùng giảm 41 triệu đồng kéo mức giá từ 640 triệu đồng và 740 triệu đồng xuống lần lượt là 599 triệu đồng và 699 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 40 triệu đồng. từ 690 triệu đồng còn 650 triệu đồng.

Đơn vị: triệu đồng

Việc điều chỉnh giá bán lẻ của Creta được thực hiện sau ít ngày Mitsubishi Việt Nam giảm giá bán của Xforce (599-680 triệu đồng). Đây cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Creta trong năm 2024.

Đáng chú ý ở phân khúc này, Kia Seltos cũng đang được niêm yết giá bán từ 599 triệu đồng cho bản Deluxe (bản thấp nhất), đồng nghĩa 3 model gồm Hyundai Creta, Kia Seltos và Mitsubishi Xforce đều có giá khởi điểm từ 599 triệu đồng.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố chương trình ưu đãi áp dụng cho nhiều mẫu xe đang bán chính hãng, trong đó, bao gồm cả xe lắp ráp và xe nhập khẩu. Hãng cho biết, những mẫu xe này đều được sản xuất 2022 và số lượng xe cũng không còn nhiều, khách muốn chọn màu sắc ưng ý cần liên hệ với hệ thống đại lý của hãng.

Ba phiên bản Mercedes-Benz C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG có giá bán mới lần lượt 1,388 tỷ đồng, 1,588 tỷ đồng và 1,888 tỷ đồng (tương đương giảm 210-260 triệu đồng so với giá đề xuất).

Đơn vị: VNĐ

Đối với dòng E-Class, khách mua hàng thời điểm này có thể tiết kiệm được 270-320 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, E 300 AMG cao cấp nhất chỉ còn 2,888 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cả 3 phiên bản của mẫu SUV 7 chỗ hạng sang GLE cùng ghi nhận mức giảm 669 triệu đồng, đưa giá xe về mức 3,889-3,999 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLB 200 hưởng ưu đãi 430 triệu đồng, giá thực tế là 1,658 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đưa dải sản phẩm hiệu suất cao AMG của hãng vào danh sách khuyến mại. Đây là lần hiếm hoi những mẫu xe này được áp dụng ưu đãi.

Theo đó, AMG A 35 4MATIC (V1) được giảm từ 2,429 tỷ xuống còn khoảng 1,999 tỷ đồng. Mẫu xe GLB 35 4MATIC giảm 620 tỷ so với giá niêm yết 2,849 tỷ đồng.

Mẫu xe được Mercedes áp dụng mức giảm cao nhất là GT 53 4MATIC Couple FL với 719 triệu đồng. Sau khi được hưởng ưu đãi, giá của mẫu coupe thể thao này còn dao động 5,999 tỷ đồng.