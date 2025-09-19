Cuộc đua đến ngôi Xe Dịch vụ của năm: VF 5 bị Limo Green bám đuổi gắt gao, Xpander vẫn còn nguyên cơ hội chiến thắng

* Số liệu update đến 13h ngày 19/9/2025

Xe Dịch vụ của năm là hạng mục vinh danh những mẫu xe phù hợp với nhu cầu vận hành chuyên nghiệp, liên tục, cường độ cao mà vẫn đảm bảo hiệu quả nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp, độ bền và tính ổn định, giúp các chủ xe hoặc doanh nghiệp chạy dịch vụ “hái ra tiền”. Năm nay, hạng mục này đã trở nên khốc liệt ngay từ vòng bình chọn.

Sau hơn một tuần mở bình chọn, hiện tại VinFast VF 5 đang tạm dẫn đầu với 13.246 bình chọn. Xếp sau VF 5 là 4 cái tên VinFast Limo Green (13.145 bình chọn), Mitsubishi Xpander (9.189 bình chọn), Toyota Innova (6.219 bình chọn) và Kia Carnival (6.205 bình chọn).

VinFast VF 5 được nhiều vote nhưng Limo Green được chuyên gia đánh giá cao

Xét về doanh số, VinFast VF 5 đang là mẫu xe bán chạy nhất nhóm đề cử với 27.109 chiếc bàn giao đến tay khách hàng tính đến hết tháng 8/2025. VF 5 có nhiều yếu tố phù hợp để trở thành lựa chọn xe dịch vụ nhờ ưu thế về chi phí và khả năng vận hành. Với giá bán 529 triệu đồng, mẫu xe này rẻ hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc, đồng thời được hưởng chính sách miễn phí trước bạ cho xe điện đến hết tháng 2/2027, giúp giảm chi phí lăn bánh. Quãng đường di chuyển hơn 300 km mỗi lần sạc đáp ứng tốt nhu cầu chạy dịch vụ trong thành phố hay các chuyến đi ngắn hàng ngày, giúp tài xế yên tâm khai thác liên tục.

“VinFast VF 5 hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành lựa chọn xe dịch vụ lý tưởng: chi phí lăn bánh thấp nhờ giá bán cạnh tranh và ưu đãi trước bạ, vận hành tiết kiệm với quãng đường hơn 300 km mỗi lần sạc, thiết kế nhỏ gọn dễ xoay trở trong phố, cùng khoang cabin thoải mái, tiện nghi hiện đại và hệ thống an toàn toàn diện cho cả tài xế lẫn hành khách”, Quỳnh Như, Reviewer kênh Xế Cưng chia sẻ.

VinFast Limo Green áp sát VF 5 dẫu cho mẫu xe này vẫn chưa lăn bánh rộng rãi trên đường phố. Tuy vậy, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng lại đánh giá rất cao mẫu xe này. Cụ thể, anh cho biết: “Hiện tại VF 5 đang là mẫu xe dịch vụ dẫn đầu toàn thị trường. Nhưng nhìn tổng thể từ xưa đến nay, những mẫu xe dịch vụ đi đầu thường là những mẫu xe 7 chỗ. Ở Limo Green có đầy đủ yếu tố 7 chỗ, rộng rãi, chi phí sử dụng tốt. Vì thế tôi nghĩ tương lai của xe dịch vụ sau này sẽ là VinFast Limo Green”.

Mitsubishi Xpander vẫn còn hy vọng bám đuổi

Đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn, Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe dịch vụ chạy xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường. Xpander được đánh giá là lựa chọn hàng đầu nhờ thiết kế 7 chỗ rộng rãi, trục cơ sở dài mang lại sự thoải mái cho hành khách. Xe còn có khoảng sáng gầm cao 205–225 mm, giúp di chuyển dễ dàng trên đường không bằng phẳng hay khi gặp tình huống ngập nước nhẹ, phù hợp với nhu cầu vận hành dịch vụ thường xuyên tại đô thị lẫn ngoại thành.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư và vận hành của Xpander cũng hợp lý với giá bán từ 560 đến 658 triệu đồng, kết hợp cùng mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 6–7 lít/100 km. Các phiên bản số tự động được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí 9 inch, hệ thống điều hòa mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, cảm biến và camera lùi. Nhờ vậy, Xpander không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế cho chủ xe mà còn mang lại trải nghiệm thoải mái, an toàn cho hành khách.

Mitsubishi Xpander vẫn còn cơ hội chiến thắng hạng mục Xe Dịch vụ của năm tại CCA 2025. Theo thể lệ, để xác định mẫu xe chiến thắng, Ban tổ chức sẽ cộng điểm từ hai nguồn: bình chọn của người dùng (30%) và đánh giá của Hội đồng thẩm định chuyên môn (70%). Kết quả chính thức sẽ được công bố tại đêm gala trao giải Car Choice Awards vào tối 3/10.