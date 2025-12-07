Cuộc đua của liên danh Tập đoàn Đại Dũng, Đèo Cả và THACO "nóng" trở lại khi tuyến metro 47.900 tỷ đồng chính thức chốt ngày trọng đại

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2570 ngày 07/10/2025 về Kế hoạch triển khai Dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương.

UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Dự án, bảo đảm mục tiêu khởi công Dự án trước ngày 19/1/2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. UBND TP dự kiến khởi công toàn tuyến ngày 15/1/2026 và thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km với 9 ga ngầm, một ga trên cao, tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng. Dự án đi qua 6 quận (1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú) kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc. Dự án được phê duyệt từ năm 2010, song nhiều lần chậm tiến độ, nay lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2030.

Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối Metro Số 1 tại ga Bến Thành (quận 1) và tương lai là các tuyến Metro Số 5, 3b, Số 4 và 6, thuận lợi để trung chuyển khách theo trục Đông - Tây vào trung tâm TP.HCM.

Thời gian qua, có nhiều đơn vị xin thực hiện dự án này. Cụ thể, ập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh Đèo Cả - Fecon - PowerChina - Sucgi kiến nghị UBND TP.HCM áp dụng các cơ chế của nghị quyết 188 của Quốc hội về phát triển đường sắt đô thị để chỉ định thầu giao cho liên danh thực hiện dự án metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Liên danh Tập đoàn Đại Dũng - Tổng công ty Xây dựng số 1 - Tập đoàn Hòa Phát cũng đề xuất được tham gia việc đầu tư và xây dựng các dự án đường sắt đô thị thành phố, đặc biệt là metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)...

Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Trường Hải (Thaco) cũng đã đề xuất thành phố xem xét cho phép được nghiên cứu đầu tư metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành.

Trước đó, UBND Thành phố cũng chấp thuận áp dụng quy chế đặc thù của Nghị quyết số 188/2025/QH15 không thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến metro số 2.

Đồng thời, chấp thuận việc cập nhật chi phí hoạt động của chuyên gia tham gia thẩm định vào tổng mức đầu tư của Dự án. Giao Ban Quản lý đường sắt đô thị tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.







