Cuộc đời thay đổi của mỹ nhân đẹp nhất thế giới: 17 năm bị ghét bỏ, chưa kịp toả sáng đã hết thời

Nana (Im Jin-ah, sinh năm 1991) là một trong những trường hợp đặc biệt của showbiz Hàn Quốc: sở hữu nhan sắc nổi bật bậc nhất thế hệ, hoạt động bền bỉ suốt gần hai thập kỷ nhưng sự nghiệp liên tục bị gián đoạn bởi định kiến, tranh cãi và biến cố. Từ một idol gây chú ý ngay khi ra mắt, đến diễn viên được ghi nhận muộn màng, Nana bước vào năm 2026 với một vụ việc pháp lý nghiêm trọng, khiến tên tuổi ảnh hưởng không nhỏ.

Nhóm nữ gen 2 After School (ảnh: X)

Nana thời mới debut (ảnh: X)

Gia nhập After School năm 2009, Nana nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ ngoại hình cao ráo, đường nét sắc sảo và phong thái người mẫu (ảnh: X)

Gia nhập After School năm 2009, Nana nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ ngoại hình cao ráo, đường nét sắc sảo và phong thái người mẫu. Hoạt động song song trong nhóm nhỏ Orange Caramel giúp cô mở rộng độ nhận diện, đặc biệt trong giai đoạn Kpop ưu tiên yếu tố thị giác và concept khác biệt. Tuy nhiên, sự chú ý dành cho Nana sớm chuyển sang hướng tiêu cực khi loạt ảnh quá khứ trong quán bar bị lan truyền, khiến cô bị gắn mác hình ảnh không phù hợp với tiêu chuẩn idol ngay từ những năm đầu sự nghiệp, bị công chúng Hàn nhìn nhận khắt khe.

Nana thời hoạt động unit Orange Caramel

Giai đoạn 2014-2015, Nana hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Thay vì trở thành bệ phóng, danh hiệu này lại làm gia tăng làn sóng phản ứng trong nước. Một bộ phận khán giả Hàn Quốc cho rằng Nana không tương xứng với vị trí được vinh danh, đặt cô lên bàn cân so sánh với các biểu tượng nhan sắc như Kim Tae Hee hay Song Hye Kyo. Nghi ngờ về tính minh bạch của bảng xếp hạng và việc danh xưng bị sử dụng theo hướng mỉa mai khiến hình ảnh Nana gắn liền với tranh cãi nhiều hơn là giá trị chuyên môn.

Nana 2 năm được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới (ảnh: X)

Nana cũng vấp nhiều định kiến vì theo đuổi cá tính riêng (ảnh: Instagram)

Sự nghiệp âm nhạc của Nana chưa kịp lên đỉnh cao thì After School liên tục gặp biến động. After School có chặng đường âm nhạc nổi bật, nhưng cũng không ít sóng gió với tận 16 lần thay đổi đội hình. Ngày 29/10/2009, thành viên Soyoung rời nhóm, Nana cùng Raina là hai thành viên được bổ sung. Thời điểm này, After School phát hành ca khúc Because of You. Đầu năm 2015, After School MV Shine và album Best, đây chính là màn comeback cuối cùng của nhóm tính đến hiện tại. Suốt 1 thập kỷ từ 2009 - 2019, After School liên tục chứng kiến sự ra đi của các thành viên. Nana là người cuối cùng ở lại nhóm, tiếp tục hợp đồng độc quyền với Pledis. Tháng 12/2023, Nana chính thức tái ký lần 4 với công ty. Dù trên danh nghĩa vẫn là 1 thành viên After School, nhưng Nana biến mất khỏi giới thần tượng gần 10 năm - kể từ lần cuối comeback vào tháng 3/2015.

Sự nghiệp âm nhạc của Nana chưa kịp lên đỉnh cao thì After School liên tục gặp biến động (ảnh: X)

Âm nhạc solo của Nana cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tháng 9/2025, sau 16 năm hoạt động, cô mới phát hành album solo đầu tay Seventh Heaven 16. Sản phẩm mang màu sắc cá nhân, u tối và tách biệt hoàn toàn với hình ảnh idol trước đây, cho thấy mong muốn định vị lại bản thân. Tuy nhiên, album chưa kịp tạo hiệu ứng dài hạn thì sự nghiệp của Nana tiếp tục bị gián đoạn bởi biến cố đời tư.

MV debut sau 16 năm của Nana được phát hành năm 2025 - GOD

Trong khoảng thời gian After School ngừng hoạt động, Nana chuyển hướng sang diễn xuất trong bối cảnh không còn nhiều lợi thế của một idol đương thời. Các vai diễn trong The Good Wife và Justice cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh “người đẹp đóng vai phụ”, nhưng phải đến Mask Girl - dự án phát hành trên Netflix năm 2023 cô mới được giới chuyên môn và khán giả nhìn nhận nghiêm túc về năng lực diễn xuất. Dù vậy, sự ghi nhận này đến khá muộn, khi thị trường giải trí đã thay đổi mạnh mẽ và không còn nhiều dư địa cho những cú bứt phá dài hơi.

Trong khoảng thời gian After School ngừng hoạt động, Nana chuyển hướng sang diễn xuất (ảnh: eyesmag)

Tháng 11/2025, một người đàn ông có vũ khí đột nhập vào nhà riêng của Nana tại thành phố Guri. Trong quá trình bảo vệ bản thân và mẹ, Nana trực tiếp khống chế kẻ xâm nhập cho đến khi cảnh sát có mặt. Cả hai mẹ con đều bị thương và phải nhập viện. Đầu tháng 1/2026, vụ việc chuyển sang chiều hướng phức tạp khi chính kẻ đột nhập nộp đơn kiện ngược Nana với cáo buộc “cố ý giết người không thành”, cho rằng hành vi khống chế gây thương tích nghiêm trọng.

Nana đang vướng rắc rối pháp lý nghiêm trọng vì tự vệ với tên cướp đột nhập nhà (ảnh: Instagram)

Cơ quan chức năng bước đầu xác định Nana hành động trong tình huống phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, việc vụ việc bị đẩy lên thành tranh chấp pháp lý khiến hình ảnh của cô một lần nữa rơi vào trạng thái nhạy cảm, đặc biệt trong môi trường giải trí Hàn Quốc vốn khắt khe với các nghệ sĩ liên quan đến kiện tụng, bất kể đúng sai cuối cùng thuộc về ai.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới truân chuyên hết 17 năm hoạt động, liên tục đối diện biến cố trong sự nghiệp (ảnh: Netflix)

Tính đến đầu năm 2026, Nana đã trải qua gần 17 năm hoạt động với nhiều thời điểm được kỳ vọng nhưng ít lần có cơ hội duy trì đà thăng tiến dài hạn. Từ idol bị tẩy chay vì quá khứ và nhan sắc, đến diễn viên được công nhận muộn, rồi tiếp tục đối mặt với biến cố pháp lý khi vừa tái định vị bản thân, sự nghiệp của Nana cho thấy một thực tế rõ ràng: trong showbiz Hàn Quốc, chỉ cần chậm nhịp vài năm, ánh hào quang có thể vụt tắt trước khi kịp trở thành vị thế ổn định.