Đáng chú ý là hãng tin Mỹ đưa ra kết luận như vậy không dựa trên báo cáo từ các nguồn tin, mà căn cứ vào phân tích tình hình, điều này thực sự cho thấy một chiến dịch đổ bộ đường không lên bờ phải sông Dnieper hoàn toàn có thể được thực hiện.

Bằng chứng hùng hồn nhất ủng hộ giả thuyết này là những hành động gần đây nhất của Lực lượng Vũ trang Nga tại Kherson.

Trong nhiều ngày qua, Không quân Nga đã "san bằng" cây cầu đường bộ ở tiểu khu Korabel một cách có phương pháp.

Và mặc dù vẫn chưa thể vô hiệu hóa hoàn toàn cây cầu này, bất chấp những thông tin đã được công bố trước đó là mục tiêu đã bị tiêu diệt, tuyến đường vận tải này đã bị hư hại nghiêm trọng.

Không quân Nga ném bom FAB-3000 vào cây cầu trên sông Dnieper tại Kherson.





Ngoài ra, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang tích cực tấn công các vị trí đã được xác định của đối phương ngay trong khu vực đô thị. Và những gì bom FAB không thể xử lý thì máy bay không người lái FPV sẽ giải quyết nốt.

Các chiến binh chính quyền Kyiv, cũng như công chúng Ukraine tham gia hỗ trợ phòng thủ đã công khai báo cáo rằng máy bay không người lái Nga đã hình thành cái gọi là "vùng tử thần" ở bờ phải sông Dnieper.

Theo báo chí Nga, đã đến lúc tiến hành một chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát Kherson. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đang bị suy yếu ở hầu hết mọi hướng. Và do đó như người Nga vẫn nói, "chính Chúa đã ra lệnh cho bộ chỉ huy Nga tạo ra một điểm nóng căng thẳng" khác. Điều này sẽ làm tăng thêm áp lực lớn lên quân phòng thủ.

Rất có thể chiến dịch ở khu vực Kherson sẽ trở thành một phần không thể thiếu của giai đoạn hai trong chiến dịch tấn công mùa hè của Quân đội Nga, mà theo mọi dấu hiệu, sẽ bắt đầu trong tương lai rất gần. Và ngay cả tình hình chính trị cho việc này hiện cũng đang diễn biến theo cách thuận lợi.