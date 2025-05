Cuộc đại tu sau gần hai thập kỷ "gồng mình": Cảng hàng không quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sẽ lột xác

Nâng cấp sân bay Liên Khương

Sân bay quốc tế Liên Khương nằm ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, là cửa ngõ quan trọng kết nối du khách với thành phố Đà Lạt. Đây cũng là cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên.

Trong cuộc họp với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND huyện Đức Trọng ngày 18/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 18 năm hoạt động kể từ lần nâng cấp năm 2007, sân bay quốc tế Liên Khương dự kiến tạm đóng cửa ít nhất 6 tháng để nâng cấp và sửa chữa. Thời điểm cụ thể đóng cửa sân bay quốc tế Liên Khương để sửa chữa vẫn chưa được ấn định.

Dự án sửa chữa đường băng và đường lăn với tổng mức đầu tư khoảng 1.045 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện.

ACV đề nghị thay thế mặt đường băng bằng bê tông nhựa bằng bê tông xi măng lưới thép nhằm nâng cao năng lực khai thác lâu dài của sân bay.

Về phía UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đề nghị ACV nghiên cứu thêm phương án sửa chữa tạm thời, cục bộ để đảm bảo an toàn, an ninh khai thác trong thời gian trước mắt.

Ngoài ra, phía Lâm Đồng cũng đề xuất ACV nghiên cứu đầu tư thêm đường cất hạ cánh thứ 2 trong thời gian tới, để chủ động hơn khi sửa chữa nâng cấp đường cất hạ cánh hiện đang khai thác, nhằm tránh gián đoạn hoạt động của sân bay.

Dự án trọng điểm giúp Lâm Đồng bứt tốc

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm. Từ tháng 7/2024, sân bay khai thác 42 lượt cất hạ cánh/ngày, trong đó quốc nội là 38 chuyến/ngày, quốc tế là 4 chuyến/ngày.

5 hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air và Vasco thực hiện số lượng bình quân 34 - 36 lượt chuyến/ngày, khoảng 6.700 lượt hành khách, kết nối Đà Lạt và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng và TP.HCM.

Đối với chuyến bay quốc tế, công trình phục vụ một số chuyến bay thường lệ và charter kết nối Đà Lạt với Hàn Quốc (Jeju Air, Korean Air) và Malaysia (AirAsia), thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cấp sân bay Liên Khương là một trong những dự án trọng tâm của Lâm Đồng trong thời gian tới. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.748 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.591 tỷ đồng đến năm 2030 và khoảng 3.157 tỷ đồng đến năm 2050.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đến năm 2030, cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 3 triệu hành khách/năm ở phía đông của nhà ga hành khách T1 hiện hữu; khai thác đồng thời cả nhà ga T1 và T2 với tổng công suất 5 triệu hành khách/năm.

Đến năm 2050, cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ mở rộng nhà ga hành khách T2 lên công suất 5 triệu hành khách/năm; khai thác đồng thời cả nhà ga T1 và T2 với tổng công suất 7 triệu hành khách/năm.

Với kế hoạch mở rộng đường băng và xây dựng nhà ga mới, sân bay này sẽ sớm đủ khả năng đón các chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và xa hơn nữa.

Hiện tại, Liên Khương đã tăng tần suất các chuyến bay nội địa từ TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, giảm áp lực cho đường bộ và đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng cao.

Năm 2025, Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hút 11 triệu lượt khách du lịch, trong đó, 850.000 lượt khách quốc tế. Theo báo cáo từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng đột biến.

Địa phương này ước đón khoảng 240.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 14.000 lượt khách, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt 226.000 lượt khách, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2024, khách qua lưu trú ước đạt 160.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.