"Mạch vàng đen" sâu cực đại: Doanh nghiệp quân đội khai mở "kho báu" giữa đại ngàn

Công ty Khai thác khoáng sản là một trong những đơn vị khai thác than lộ thiên lớn nhất của Binh đoàn 19. Doanh nghiệp này được giao khai thác tại mỏ Đông Đá Mài (phường Cẩm Tây, Mông Dương, TP Cẩm Phả). Đây là một trong hai mỏ chủ lực của Công ty Khai thác Khoáng sản, với trữ lượng than lớn, đủ đáp ứng sản xuất trong 15 - 20 năm.

Đầu năm 2025, moong -200 tại vỉa 13-1 của mỏ Đông Đá Mài được đưa vào khai thác. Đây là khu vực có độ sâu lớn nhất kể từ khi mỏ đi vào hoạt động , chiếm khoảng 60% công suất khai thác của mỏ, với sản lượng ước đạt 1,5 triệu tấn/năm.

Hiện moong đã khai thác xuống mức -200, công ty tiếp tục bố trí huy động 6 dây chuyền máy xúc với khoảng 80 xe trọng tải 60 tấn thực hiện với tần suất 3 ca/ngày đêm.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh dẫn lời Thiếu tá Tạ Quang Khánh, Quản đốc Công trường 1, Công ty Khai thác khoáng sản (Binh đoàn 19) cho biết, Công trường 1 đã huy động toàn bộ máy móc, thiết bị chủ lực và nhân công lao động đảm bảo 3 ca để tập trung khai thác tối đa tiềm năng của moong -200.

Dự kiến, công trường đạt được tiến độ khai thác theo kế hoạch đã đăng ký với Công ty, nhằm tạo đà hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm 2025.

Nhằm đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô, phương thức khai thác than, góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng, đơn vị đã cải tiến dây chuyền tuyển rửa, chế biến sâu nhằm nâng cao phẩm cấp và chất lượng than.

Trong khai thác lộ thiên, thiết bị xe, máy quyết định quan trọng thắng lợi của việc khai thác. Hiện Phân xưởng 4 quản lý và sửa chữa gần 200 thiết bị, trong đó nhiều công nhân lao động có tay nghề cao, có thể làm chủ hầu như toàn bộ công đoạn sửa chữa các loại thiết bị của đơn vị, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ khai thác của đơn vị.

Đặc biệt, công ty đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng KHCN tiên tiến, đưa vào sử dụng 5 máy khoan công suất lớn (403kW), 19 máy xúc gầu dung tích 6,7m³ và 143 xe tải 60 tấn vào hoạt động khai thác.

Đồng thời, đưa vào sử dụng thành công thiết bị xì bụi lọc gió động cơ, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao năng suất. Ngoài ra, luôn bố trí đội ngũ thợ lành nghề, giàu kinh nghiệm sẵn sàng xử lý, sửa chữa hiệu quả các phương tiện, từ các hạng mục đơn giản đến phức tạp.

Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, mỗi năm công ty đạt sản lượng bốc xúc gần 35 triệu tấn đất đá và khai thác khoảng 1,8 triệu tấn than nguyên khai. Tính đến hết quý 1/2025, công ty đã hoàn thành trên 30% kế hoạch sản lượng cả năm, với khối lượng bốc xúc đạt 8,1 triệu m³ đất đá, tương đương 25% kế hoạch năm; năng suất thiết bị duy trì ở mức cao, đạt từ 108% đến 115%.

Công ty đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động và hiệu suất xe máy thiết bị bình quân từ 3 - 5%; tiếp tục đầu tư trang thiết bị nhằm gia tăng năng suất lao động từ 8–10% trong cả nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động dự kiến tăng từ 3 - 5%.

Một mỏ khai thác lộ thiên tại Quảng Ninh.

Binh đoàn 19 được thành lập tháng 4/2025 trên cơ sở Tổng Công ty Đông Bắc. Tổng công ty Đông Bắc có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động, từng tham gia nhiều dự án quan trọng như san gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (Bình Thuận), dự án hạ tầng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat (Thái Bình), Thủy điện Đồng Nai 5, và dự án cao tốc nối TP Hạ Long với Hải Phòng.

Binh đoàn 19 thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm chiến đấu, bảo đảm công binh chiến lược khi có tình huống xảy ra; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng tại các vùng khoáng sản và hành lang biên giới, biển, đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, cũng như một số địa bàn trọng yếu chiến lược khác như Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Năm 2025, doanh nghiệp này đặt mục tiêu sản xuất 6,5 triệu tấn than; nhập khẩu và mua than thương mại 5,2 triệu tấn; tiêu thụ 11,5 triệu tấn than; đạt doanh thu 29.000 tỷ đồng; phấn đấu đạt lợi nhuận 850 tỷ đồng; nộp ngân sách 3.450 tỷ đồng.