HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuộc chơi xe điện nóng hơn bao giờ hết: Elon Musk tuyển người có thể quản lý hơn 20 dự án trạm sạc cùng lúc tại Việt Nam

Phương Vy
|

Chỉ hơn một tháng sau khi lập pháp nhân tại Việt Nam, Tesla bắt đầu tuyển cùng lúc các vị trí phụ trách kinh doanh, dịch vụ hậu mãi, nhân sự, mua sắm và phát triển hạ tầng sạc.

Tesla đang bắt đầu dựng những mắt xích đầu tiên cho hoạt động tại Việt Nam. Theo hệ thống tuyển dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng, Tesla hiện tìm kiếm 5 vị trí làm việc toàn thời gian tại Việt Nam, gồm Sales Manager, Service Manager, HR Business Partner, Purchasing Manager và Project Developer, Charging. Danh sách này cho thấy nhu cầu tuyển dụng trải rộng trên nhiều khâu, từ bán hàng, hậu mãi tới nhân sự, mua sắm và hạ tầng sạc.

Ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng Tesla tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng chia sẻ lại các vị trí này và cho biết Tesla đang tuyển người cho thị trường Việt Nam.

Trong số 5 vị trí, đáng chú ý nhất là Project Developer, Charging - nhân sự phụ trách phát triển các dự án hạ tầng sạc. Theo mô tả công việc của Tesla, ứng viên cho vị trí Project Developer, Charging phải có khả năng quản lý đồng thời hơn 20 dự án ở các giai đoạn khác nhau.

Chi tiết này không đồng nghĩa Tesla đã xác định hơn 20 trạm sạc sẽ được xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó cho thấy quy mô công việc mà hãng kỳ vọng ở nhân sự phụ trách mảng hạ tầng sạc không chỉ dừng ở một vài địa điểm đơn lẻ.

Theo mô tả công việc, ứng viên phù hợp phải bắt đầu từ khâu tìm kiếm và đánh giá địa điểm phù hợp để đặt thiết bị sạc. Nhân sự này phải phân tích tính khả thi của từng vị trí, làm việc với chủ sở hữu bất động sản và đàm phán các thỏa thuận liên quan tới mặt bằng.

Sau đó là phần liên quan tới điện và thủ tục. Tesla yêu cầu người phụ trách có khả năng phối hợp với nhiều nhóm khác nhau, từ chủ mặt bằng, doanh nghiệp điện lực, cơ quan cấp phép cho tới các đơn vị liên quan đến quy hoạch trước khi dự án được chuyển sang giai đoạn xây dựng. Kinh nghiệm trong các lĩnh vực như bất động sản, hợp đồng, quy hoạch điện, hạ tầng sạc, chính sách xe điện và thủ tục cấp phép được đánh giá cao.

Nói cách khác, Tesla không chỉ tìm một nhân sự quản lý kỹ thuật cho trạm sạc. Vị trí này phải xử lý gần như toàn bộ quá trình phát triển một địa điểm, từ việc tìm vị trí đến giải quyết mặt bằng, điện và giấy phép trước khi bàn giao cho bộ phận thi công.

Tesla tại Việt Nam bắt đầu tuyển dụng người quản lý dự án trạm sạc - Ảnh 1.

Bên cạnh Sales Manager và Service Manager, việc Tesla đồng thời tìm người chuyên trách phát triển hạ tầng charging cho thấy hãng đang chuẩn bị nguồn lực cho cả phần dịch vụ sau bán hàng và hạ tầng sử dụng xe.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận số lượng trạm sạc Tesla dự kiến xây tại Việt Nam, thời gian triển khai hay những thành phố đầu tiên được lựa chọn.

Đợt tuyển dụng diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Tesla lập công ty tại Việt Nam. Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được đăng ký ngày 11/9/2026 tại TP.HCM với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, pháp nhân này được đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ ô tô, phụ tùng xe, máy móc và thiết bị, cùng các hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối có liên quan. Ông David Jon Feinstein được đăng ký làm Chủ tịch công ty, trong khi bà Isabel Ching Fan giữ chức Tổng giám đốc. Ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đại diện theo pháp luật còn lại của Tesla Motors Việt Nam.

Ở thời điểm pháp nhân được thành lập, Tesla chưa công bố thời gian bán xe tại Việt Nam, danh mục sản phẩm, hệ thống cửa hàng, trung tâm dịch vụ hay kế hoạch phát triển mạng lưới trạm sạc. Tuy nhiên hơn một tháng sau, những tin tuyển dụng mới đang bắt đầu hé lộ rõ hơn phần bộ máy mà hãng đang muốn xây dựng.

Tags

Tesla

trạm sạc

Hạ tầng sạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại