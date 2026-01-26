Trong một diễn biến đầy kịch tính làm rung chuyển thung lũng công nghệ Hàng Châu, Trung Quốc, cuộc đua giành vị trí thống trị trong ngành công nghiệp robot hình người đã chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Không còn là những đoạn video trình diễn khả năng nhào lộn hay đi lại đơn thuần, các ông lớn giờ đây đang tham gia vào một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng thông qua các bảng báo cáo xuất xưởng.

Chỉ vài ngày sau khi đối thủ có trụ sở tại Thượng Hải là AgiBot tự tin tuyên bố nắm giữ danh hiệu "Số 1 về lượng xuất xưởng toàn cầu" cho năm 2025, Unitree Robotics đã có động thái đáp trả đanh thép.

Cú lật đổ ngoạn mục trên bảng xếp hạng

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2026, Unitree Robotics đã phá vỡ sự im lặng bằng một tuyên bố gây chấn động. Công ty này tiết lộ rằng khối lượng xuất xưởng robot hình người trong năm 2025 của họ đã vượt mốc 5.500 đơn vị, với tổng sản lượng sản xuất hàng loạt cán mốc hơn 6.500 đơn vị. Những con số này được Unitree nhấn mạnh là số lượng giao hàng thực tế đến tay khách hàng cuối cùng, hoàn toàn không phải là những đơn đặt hàng ảo hay dự báo trên giấy.

Động thái này được xem là một đòn phản công trực diện vào AgiBot. Trước đó, vào ngày 16 tháng 1, AgiBot đã hân hoan đăng tải trên mạng xã hội con số "5.168 robot hình người được sản xuất hàng loạt", tự nhận mình là người dẫn đầu thị trường.

Các báo cáo sơ bộ từ những công ty nghiên cứu như Omdia và Counterpoint ban đầu cũng chỉ ước tính sản lượng của Unitree ở mức khiêm tốn khoảng 4.200 đơn vị. Tuy nhiên, với dữ liệu mới được công bố, Unitree không chỉ chứng minh những ước tính kia là quá thận trọng mà còn chính thức vượt mặt đối thủ với khoảng cách an toàn.

Tranh cãi về định nghĩa: Thế nào là "người" thực thụ?

Điểm nhấn gay gắt nhất trong tuyên bố của Unitree nằm ở quan điểm về phân loại sản phẩm. Hãng này đã tung ra một đòn chỉ trích không hề giấu giếm nhắm vào cách thống kê của đối thủ: "Hiện tại, do sự đa dạng của các hình thức robot, chúng tôi đề nghị không kết hợp trực tiếp các con số của các loại robot khác nhau lại với nhau để so sánh".

Đây là một mũi tên trúng đích nhắm thẳng vào chiến lược đội hình hỗn hợp của AgiBot. Trong khi đối thủ từ Thượng Hải tự hào về danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm cả dòng robot có bánh xe Genie G-Series bên cạnh các mẫu robot hai chân, thì Unitree lại vạch ra một ranh giới rõ ràng.

Con số 5.500 đơn vị của Unitree được khẳng định là "robot hình người thuần túy" (pure humanoid robots), loại trừ hoàn toàn các loại robot bánh xe hay các biến thể lai tạp khác. Ẩn ý đằng sau tuyên bố này rất rõ ràng: Unitree cho rằng danh hiệu "Số 1" của đối thủ có được nhờ sự nhập nhằng trong định nghĩa và việc thổi phồng số liệu bằng các sản phẩm robot bánh xe ít phức tạp hơn.

Sự quyết liệt trong cuộc chiến số liệu này không chỉ đơn thuần là vấn đề danh dự, mà nó gắn liền với vận mệnh tài chính của cả hai công ty. Cả Unitree và AgiBot đều đang chạy đua nước rút cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Unitree được cho là đang nhắm tới việc niêm yết cổ phiếu hạng A tại thị trường nội địa vào giữa năm 2026, trong khi AgiBot đang theo đuổi mục tiêu IPO tại Hồng Kông với định giá tin đồn lên tới 6,4 tỷ đô la.

Bối cảnh thị trường hiện tại đang cực kỳ nhạy cảm với hơn 150 công ty khởi nghiệp robot hình người đang hoạt động chỉ riêng tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về một "bong bóng" robot sắp vỡ, với dự báo 80% các công ty sẽ bị đào thải trong làn sóng sáp nhập sắp tới. Trong hoàn cảnh đó, sản lượng xuất xưởng trở thành thước đo vàng để biện minh cho mức định giá khổng lồ và thu hút vốn đầu tư.

Ngành công nghiệp robot không còn là sân chơi của những màn trình diễn kỹ thuật hào nhoáng mà đã biến thành chiến trường khốc liệt của những con số tài chính. Ngay khi đối thủ vừa vỗ ngực xưng tên "Số 1 thế giới", Unitree đã tung đòn phản công chấn động, phơi bày sự thật về định nghĩa "robot hình người".

Bên cạnh cuộc chiến phần cứng, Unitree cũng đang âm thầm mở rộng chiến tuyến sang lĩnh vực phần mềm. Công ty mới đây đã hé lộ dự án "Cửa hàng ứng dụng" (App Store) dành cho robot hình người, nơi người dùng có thể tải về các kỹ năng mới cho robot như khiêu vũ hay võ thuật. Bằng cách xây dựng hệ sinh thái này, Unitree hy vọng sẽ giải quyết được bài toán về tính ứng dụng thực tế - điểm yếu chí mạng khiến nhiều nhà sản xuất vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong các nhà máy thực sự.

Dù những con số 5.500 hay 5.168 có thực sự phản ánh năng lực làm việc hiệu quả của robot hay chỉ là những công cụ nghiên cứu, thì rõ ràng danh hiệu "Số 1 toàn cầu" đang là giải thưởng tối thượng mà các ông lớn công nghệ sẵn sàng làm mọi cách để đoạt lấy trước mắt công chúng và giới đầu tư.