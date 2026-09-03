Đằng sau hàng trăm tỷ đồng là câu chuyện về 1 tuổi thơ cơ cực, 1 ngôi sao sống hết mình cho sân khấu và một gia đình mà tình thân nhiều lần bị thử thách bởi tiền bạc.

Cuộc chiến tranh giành tài sản suốt 23 năm

Vào ngày 30/8/2026, bà Đàm Mỹ Kim - mẹ của cố diva Mai Diễm Phương - đã qua đời tại Hong Kong (Trung Quốc), hưởng thọ 102 tuổi. Bà được cho là đã bất ngờ ngã quỵ trong lúc được người giúp việc cho ăn tại căn hộ ở Causeway Bay. Nhân viên cấp cứu đưa bà tới bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể cứu sống. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ liên quan tới cái chết. Cái chết của bà không chỉ khép lại cuộc đời một người mẹ sống hơn một thế kỷ mà còn vô tình đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ tranh chấp thừa kế dai dẳng nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Mai Diễm Phương qua đời ngày 30/12/2003, khi mới 40 tuổi. Tài sản của nữ ca sĩ ước tính khoảng 30-35 triệu HKD, tương đương hơn 100 tỷ đồng, sau đó giá trị bất động sản khiến tổng tài sản có thời điểm được ước tính gần 100 triệu HKD (332 tỷ đồng).

Theo nhiều tài liệu và bài viết về vụ tranh chấp, mẹ cô có vấn đề về quản lý tiền bạc và từng được mô tả là có thói quen cờ bạc. Chính vì thế, Mai Diễm Phương không muốn để toàn bộ số tiền mình tích lũy được chuyển thẳng cho mẹ sau khi cô qua đời. Thay vào đó, cô chọn mô hình tín thác để mẹ vẫn được đảm bảo cuộc sống nhưng không thể tùy ý sử dụng toàn bộ tài sản. Sau khi bà qua đời, phần tài sản còn lại sẽ được chuyển cho New Horizon Buddhist Association Limited, thường được báo chí Hoa ngữ gọi là Diệu Cảnh Phật học hội.

Mai Diễm Phương qua đời ngày 30/12/2003, khi mới 40 tuổi. Ảnh: Weibo

Cô lập quỹ tín thác, lo chi phí sinh hoạt cho mẹ hàng tháng. Ảnh: Weibo

Đó là một quyết định vừa thực tế vừa đau đớn. Bởi nó cho thấy một người con dù thương mẹ đến đâu cũng hiểu rằng tình cảm không phải lúc nào cũng đủ để giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Mai Diễm Phương hoàn toàn không "bất hiếu" với mẹ. Bà Đàm Mỹ Kim được nhận khoản tiền sinh hoạt định kỳ. Ban đầu con số được nhắc tới là khoảng 70.000 HKD (232 triệu đồng)mỗi tháng, sau đó được điều chỉnh theo các phán quyết và điều kiện thực tế. Ngoài tiền, bà còn có người giúp việc và tài xế chăm sóc. Với Mai Diễm Phương, đó có thể là cách cô vừa hoàn thành trách nhiệm của một người con, vừa bảo vệ thành quả lao động của mình. Nhưng với người mẹ, đó lại không phải điều bà mong muốn.

Với người mẹ, như vậy là chưa đủ. Ảnh: Weibo

Từ năm 2004, bà Đàm Mỹ Kim bắt đầu các thủ tục pháp lý nhằm phản đối di chúc. Những năm tiếp theo chứng kiến nhiều lần kiện tụng, kháng cáo trong gia đình cố diva. Năm 2011, một nỗ lực pháp lý của bà và con trai cả Mai Khải Minh tiếp tục thất bại tại Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, bà thậm chí đối mặt với tình trạng phá sản vì các khoản chi phí pháp lý, dù vẫn tiếp tục được hưởng khoản trợ cấp từ quỹ tín thác.

Điều nghịch lý là cuộc chiến nhằm giành quyền kiểm soát tài sản lại khiến chính tài sản ấy hao hụt đáng kể. Những gì ban đầu là một khối di sản lớn dần bị bào mòn bởi hơn 2 thập niên tranh chấp, chi phí pháp lý và các nghĩa vụ liên quan.

Vì thế, sự ra đi của bà Đàm Mỹ Kim năm 2026 đã kích hoạt điều khoản cuối cùng của quỹ tín thác: phần di sản còn lại sẽ được xử lý theo đúng di nguyện của Mai Diễm Phương. Một cuộc chiến bắt đầu từ năm 2003 cuối cùng kết thúc không phải bằng việc một người thừa kế giành chiến thắng, mà bằng việc người cuối cùng trong thế hệ tranh chấp cũng rời khỏi cuộc đời.

Bà Đàm Mỹ Kim và con trai Mai Khải Minh mải miết kiện tụng, tranh giành khối tài sản của Mai Diễm Phương. Ảnh: Weibo

Từ cô bé 4 tuổi phải đi hát kiếm tiền đến “con gái Hong Kong” (Trung Quốc)

Nếu chỉ nhìn vào cuộc chiến thừa kế, người ta dễ quên mất rằng trước khi trở thành một trong những nữ nghệ sĩ quyền lực nhất châu Á, Mai Diễm Phương từng là một cô bé lớn lên trong nghèo khó.

Sinh năm 1963 tại Hong Kong (Trung Quốc), cô bắt đầu biểu diễn từ khoảng 4 tuổi rưỡi. Cùng chị gái Mai Ái Phương, cô xuất hiện tại các địa điểm giải trí để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Viện Bảo tàng Di sản Hong Kong ghi nhận Mai Diễm Phương đã có hơn một thập niên kinh nghiệm biểu diễn trước khi bước vào cuộc thi âm nhạc năm 1982.

Nữ diva phải đi hát kiếm sống từ khi còn rất bé. Ảnh: Weibo

Và cuộc thi năm đó là New Talent Singing Awards lần đầu tiên do TVB tổ chức. Với ca khúc The Windy Season, Mai Diễm Phương giành ngôi quán quân giữa hơn 3.000 thí sinh. Chiến thắng ấy mở cánh cửa đưa cô từ sân khấu bình dân bước vào ngành công nghiệp giải trí chuyên nghiệp.

Nhưng con đường đi lên không hề bằng phẳng. Album đầu tay không tạo được tiếng vang quá lớn. Sau đó, Mai Diễm Phương dần xây dựng một hình tượng rất riêng: mạnh mẽ, quyến rũ, táo bạo và liên tục biến hóa. Những ca khúc như Bad Girl, Sunset Melody, Blazing Red Lips cùng hàng loạt album ăn khách giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của Cantopop. Từ giữa thập niên 1980, cô liên tục giành các giải thưởng lớn dành cho nữ ca sĩ. Riêng giải Nữ ca sĩ xuất sắc của Jade Solid Gold, cô chiến thắng liên tiếp từ năm 1985 đến 1989. Năm 1989, Sunset Melody tiếp tục mang về một giải thưởng quan trọng.

Mai Diễm Phương trở thành hiện tượng của làng nhạc. Ảnh: Weibo

Không chỉ hát, Mai Diễm Phương còn là một diễn viên xuất sắc. Cố dive tham gia hơn 40 bộ phim và giành nhiều giải thưởng diễn xuất. Đỉnh cao là vai diễn trong Yên Chi Khâu năm 1988, giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Tượng Hong Kong (Trung Quốc) và Kim Mã Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời được vinh danh tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương.

Cô được gọi là "Madonna phương Đông”, nhưng với người Hong Kong (Trung Quốc), một biệt danh khác còn xúc động hơn: “Con gái Hong Kong”. Bởi Mai Diễm Phương không chỉ là một ngôi sao. Cô còn nổi tiếng vì các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng và nhiều chương trình gây quỹ. Trong thời kỳ dịch SARS năm 2003, cô tham gia tổ chức chương trình 1:99 nhằm gây quỹ hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Những hình ảnh huyền thoại của cố diva trong phim Yên Chi Khâu. Ảnh: Weibo

Một đời hào quang nhưng tình cảm lại đầy khoảng trống

Trên sân khấu, Mai Diễm Phương có thể biến thành bất kỳ nhân vật nào. Nhưng phía sau ánh đèn, đời tư của cô lại cô độc hơn nhiều. Một trong số đó là việc Mai Diễm Phương chưa từng kết hôn. Cô từng có mối quan hệ với Lâm Quốc Bân, thành viên đội cascadeur của Thành Long, nhưng chuyện tình kết thúc sau vài năm. Ngoài ra, cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với những người nổi tiếng khác, song phần lớn không đi tới một cuộc hôn nhân.

Nhưng có lẽ bi kịch lớn nhất của cô không nằm ở chuyện không có chồng con, mà nằm ở mối quan hệ phức tạp với gia đình. Mai Diễm Phương kiếm được rất nhiều tiền nhưng gia đình cũng là nơi tiền bạc trở thành nguồn áp lực lớn. Mẹ cô có vấn đề về quản lý tiền bạc và từng được mô tả là có thói quen cờ bạc. Chính vì thế, Mai Diễm Phương không muốn để toàn bộ số tiền mình tích lũy được chuyển thẳng cho mẹ sau khi cô qua đời. Thay vào đó, cô chọn mô hình tín thác để mẹ vẫn được đảm bảo cuộc sống nhưng không thể tùy ý sử dụng toàn bộ tài sản. Từ đó, xảy ra vụ tranh chấp tài sản dài hơi suốt 23 năm, kéo dài từ lúc Mai Diễm Phương qua đời đến lúc mẹ cô rời cõi tạm.

Mai Diễm Phương chưa từng kết hôn. Ảnh: Weibo

Gia đình Mai Diễm Phương vốn đã mang trong mình quá nhiều mất mát. 4 người con của bà Đàm Mỹ Kim gồm 2 con trai và 2 con gái. Người con gái lớn Mai Ái Phương qua đời năm 2000 vì ung thư cổ tử cung. Chỉ 3 năm sau, Mai Diễm Phương cũng qua đời vì căn bệnh tương tự. Năm 2015, người con trai thứ hai Mai Đức Minh tiếp tục qua đời vì ung thư vòm họng. Sau những mất mát ấy, gia đình chỉ còn người con trai cả Mai Khải Minh bên cạnh mẹ. Và trong ngày cuối tháng 8, người mẹ đã rời xa trần thế.

Như vậy, vụ tranh chấp tài sản không diễn ra trong một gia đình bình thường. Đó là một gia đình đã lần lượt mất đi 3 người con trong khoảng 15 năm. Và ở trung tâm của tất cả là một người mẹ sống tới 102 tuổi, người con gái út từng trở thành trụ cột tài chính của gia đình, cùng một khối tài sản được tạo ra bằng hàng chục năm lao động trên sân khấu.

Vụ tranh chấp tài sản không diễn ra trong một gia đình bình thường. Ảnh: Weibo

Những ngày cuối đời của nữ diva

Tháng 9/2003, Mai Diễm Phương công khai thông báo mình mắc ung thư cổ tử cung. Căn bệnh ấy đặc biệt nghiệt ngã bởi chị gái cô cũng từng chết vì cùng căn bệnh. Tuy nhiên thay vì biến mất khỏi sân khấu, cô quyết định tiếp tục biểu diễn.

Tháng 11/2003, Mai Diễm Phương tổ chức chuỗi đêm diễn cuối cùng tại Hong Kong Coliseum. Trong những đêm diễn ấy, hình ảnh cô mặc váy cưới xuất hiện trên sân khấu khiến khán giả xúc động. Đó được xem như một nghi thức tượng trưng cho việc cô “kết hôn với sân khấu”. Đó cũng là một trong những hình ảnh cuối cùng của một người phụ nữ dành gần như cả cuộc đời cho ánh đèn sân khấu.

Ảnh: Weibo

Hình ảnh Mai Diễm Phương mặc váy cưới, "kết hôn với âm nhạc" trên sân khấu cuối cùng. Ảnh: Weibo

Ngày 30/12/2003, Mai Diễm Phương qua đời tại Hong Kong (Trung Quốc), hưởng dương 40 tuổi. Cô mất vì các biến chứng liên quan tới ung thư cổ tử cung, dẫn tới suy hô hấp và suy phổi. Cuộc đời cô ngắn ngủi chỉ có 40 năm nhưng đã có hơn 35 năm đứng trên sân khấu.

Và cuối cùng, tiền không thuộc về bất kỳ ai trong gia đình. Sau cái chết của Mai Diễm Phương, người ta từng nghĩ cuộc chiến tài sản sẽ kết thúc trong vài năm. Không ai ngờ nó kéo dài tới 23 năm. Ngày 30/8/2026, khi mẹ cô qua đời ở tuổi 102, điều khoản cuối cùng trong di chúc được kích hoạt. Theo những thông tin được công bố, số tài sản còn lại trong quỹ sau khi hoàn tất các nghĩa vụ sẽ được chuyển tới tổ chức Phật giáo mà Mai Diễm Phương đã chỉ định.

Đám tang của cố diva. Ảnh: Weibo

Như vậy, sau 23 năm, không có người thân nào thực sự “thắng” cuộc chiến. Người mẹ đã mất, người con gái đã mất từ hơn 2 thập niên trước, người anh trai vẫn phải chứng kiến một chương dài của gia đình khép lại. Còn khối tài sản mà tất cả từng tranh giành cuối cùng lại đi theo một con đường khác - con đường mà chính Mai Diễm Phương đã lựa chọn trước khi nhắm mắt.

Đó có lẽ là nghịch lý cay đắng nhất của câu chuyện. Một cô gái từng phải đi hát từ năm 4 tuổi để kiếm tiền cho gia đình, sau này trở thành một trong những nữ diva giàu có và quyền lực nhất châu Á. Cô dành cả tuổi trẻ để làm việc, kiếm tiền, chăm lo cho người thân và làm từ thiện. Nhưng khi cô qua đời, thứ kéo dài cuộc đời của cô trên mặt báo không chỉ là những bản tình ca, những bộ phim kinh điển hay những đêm diễn huyền thoại.

Đó còn là 23 năm kiện tụng quanh số tiền cô để lại. Và đến khi cuộc chiến kết thúc, điều còn lại không phải là cảnh một người thừa kế ôm trọn gia sản. Mà là một câu hỏi buồn hơn: "Nếu Mai Diễm Phương có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra sau khi mình qua đời, liệu cô có muốn số tiền ấy trở thành nguyên nhân khiến những người thân cuối cùng của mình xa cách nhau đến vậy?". Có lẽ không ai có thể trả lời. Người ta thương tiếc cho cô, cho 1 cuộc đời quá rực rỡ, 1 cái chết quá sớm, và 1 bi kịch gia đình kéo dài gần 1/4 thế kỷ sau khi cô đã không còn trên đời.

Ảnh: Weibo