Cuộc chiến Iran mang đến 'tổn thất chưa từng có' đối với Mỹ và Israel

Sao Đỏ |

Chiến dịch tấn công Iran chưa đạt được những mục tiêu mà Mỹ - Israel đặt ra từ đầu, hơn nữa còn khiến họ hứng chịu tổn thất ngày càng nặng nề.

Tổn thất quân sự Iran khiến Mỹ và Israel đối mặt với rủi ro chưa từng có năm 2026 - Ảnh 1.

Tạp chí Military Watch (MW) nhận xét, Mỹ đang cố gắng nói về những thành công quân sự của mình trên chiến trường Iran.

Tuy nhiên, những lời tuyên bố không thể che giấu sự thật, và vụ việc Iran bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu F-15E đã buộc Israel và Mỹ phải giảm bớt cường độ tấn công.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ do Quân đội Mỹ tiến hành đối với 2 phi công đã nhảy dù khỏi tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã dẫn đến tổn thất chưa từng có trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh.

Sau khi Mỹ phát động một chiến dịch phản ứng nhanh, theo đúng chiến thuật để giải cứu phi hành đoàn bị bắn rơi, họ đã điều động máy bay vận tải HC-130J Combat King II, trực thăng đa dụng HH-60W và trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk hoạt động trên không phận Iran.

Nhóm tác chiến này được hỗ trợ bởi cường kích tấn công mặt đất A-10 và máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Tuy nhiên, tổng cộng 11 phi cơ các loại đã bị mất trong những cuộc đụng độ sau đó với lực lượng Iran.

Hệ thống phòng không Iran đã bắn hạ 2 trực thăng UH-60, 2 máy bay không người lái MQ-9, 1 cường kích A-10 (được cho là đang yểm trợ trên không) và 1 UAV trinh sát Hermes 900 của Israel hỗ trợ chiến dịch. Tất cả đều bay ở độ cao thấp trên lãnh thổ Iran.

Tổn thất quân sự Iran khiến Mỹ và Israel đối mặt với rủi ro chưa từng có năm 2026 - Ảnh 2.

Loạt máy bay của đặc nhiệm Mỹ bị phá hủy trên lãnh thổ Iran trong chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

Ngay sau khi giao tranh diễn ra, hình ảnh được công bố rộng rãi cho thấy 2 trực thăng Black Hawk bị rơi. Danh sách tổn thất cũng bao gồm 2 máy bay tìm kiếm cứu nạn HC-130J Combat King II và 2 trực thăng cỡ nhỏ MH-6.

Theo các nguồn tin của Mỹ, HC-130 không thể cất cánh, buộc lực lượng đặc nhiệm phải phá hủy chúng trên mặt đất để ngăn rơi vào tay đối phương.

Tuy nhiên, đã có những ý kiến cho rằng chúng bị bắn hạ bởi phòng không Iran, và những tuyên bố về việc chúng bị lực lượng Mỹ phá hủy chỉ là hư cấu được đưa ra để trấn an dư luận.

Mức độ thiệt hại của Mỹ với tổng cộng 10 máy bay, cộng thêm 1 chiếc của Israel cho thấy những rủi ro đáng kể liên quan đến việc vận hành không quân trên lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, sự cạn kiệt nhanh chóng kho tên lửa tầm xa buộc Mỹ và Israel phải đưa chiến đấu cơ hoạt động ngày càng gần hơn, hoặc thậm chí bên trong không phận Iran bằng cách sử dụng bom trọng lực giá rẻ. Điều này mang lại rủi ro cực cao và tổn thất mới nhất đã chứng minh điều đó.

Theo Military Watch
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
