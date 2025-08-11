Cuộc chiến giá cả đang 'bóp nghẹt' xe hybrid, BYD và nhiều hãng ô tô Trung Quốc chật vật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt!

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc (CPCA), tổng doanh số bán ô tô tại thị trường này chỉ tăng 6,9% vào tháng 7, giảm mạnh so với mức tăng hàng năm là 18,6% vào tháng 6.

Tốc độ tăng trưởng của xe năng lượng mới, bao gồm cả xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe hybrid cũng giảm từ 29,7% trong tháng 6 xuống còn 12% vào tháng 7. Mặc dù vẫn vượt trội so với các loại xe chạy bằng xăng thông thường, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại này là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Theo dữ liệu chính thức, tốc độ tăng trưởng của xe năng lượng mới đã giảm mạnh xuống còn 12% trong tháng 7, và đáng chú ý, doanh số xe hybrid, bao gồm cả xe hybrid cắm điện và hybrid tầm xa, đã giảm tới 3,6%.

Doanh số bán xe hybrid giảm 3,6% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh doanh số bán BEV lại tăng lên. Lý do là sự cải thiện đáng kể về công nghệ pin và cơ sở hạ tầng sạc đã làm giảm bớt nỗi lo về phạm vi hoạt động của xe điện thuần túy. Điều này đã thúc đẩy các nhà sản xuất xe điện như Leapmotor, Xpeng và Xiaomi đạt doanh số bán hàng kỷ lục vào tháng 7.

Ngược lại, BYD, hãng dẫn đầu thị trường và phụ thuộc phần lớn vào xe hybrid, đã báo cáo doanh số bán hàng tại Trung Quốc giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7, với mức giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần của hãng trong phân khúc xe năng lượng mới tại Trung Quốc cũng giảm từ 35,4% xuống còn 27,8%. Li Auto, một trong số ít nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có lợi nhuận cả năm, cũng báo cáo doanh số giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7.

Điều này đang gây áp lực nặng nề lên các ông lớn như BYD và Li Auto, buộc họ phải tìm cách thích nghi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nơi xe điện thuần túy đang "lên ngôi".

Cuộc chiến giá cả và tình trạng dư thừa công suất

Ngành sản xuất ô tô Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá cả trong những năm gần đây. Dư thừa công suất là một vấn đề dai dẳng, làm suy yếu lợi nhuận của các nhà sản xuất xe điện và pin.

Theo công ty nghiên cứu Rhodium Group, "sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất xe điện và pin tại Trung Quốc để nhận được các ưu đãi từ nhà nước đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá xe điện và pin, giúp mở rộng quy mô triển khai, nhưng lại dẫn đến tình trạng dư thừa công suất pin".

Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng khắc phục tình hình bằng các biện pháp hạn chế công suất dư thừa. Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết vào tháng trước rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các bước để ổn định tăng trưởng trong ngành ô tô.

Dù cuộc chiến giá cả đã thúc đẩy sự phát triển của xe điện toàn cầu, nhưng tình trạng dư thừa công suất lại làm giảm sức cạnh tranh của những công ty mới tham gia thị trường.

Mặc dù doanh số nội địa giảm, doanh số xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lại tăng tốc lên 25% trong tháng 7 từ mức 23,8% trong tháng 6, giúp một số hãng xe như BYD có doanh số toàn cầu tăng nhẹ. Điều này cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm cách bù đắp doanh số nội địa sụt giảm bằng cách mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, với việc BYD và Li Auto đang phải chịu áp lực nặng nề từ sự cạnh tranh khốc liệt và sự thay đổi xu hướng của người tiêu dùng, cuộc chiến giá cả trong ngành xe điện Trung Quốc có lẽ vẫn chưa đến hồi kết, và các nhà sản xuất sẽ phải tìm ra những chiến lược mới để tồn tại và phát triển trong một thị trường đầy biến động như hiện nay.