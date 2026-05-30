Cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa xe tăng CV90120 và CFL-120 Karpat

Hiện Slovakia đang sở hữu 15 xe tăng Leopard 2A4 và 30 chiếc T-72. Theo bản kế hoạch hiện đại hóa trước đây, họ sẽ bổ sung thêm các chiến xa Leopard 2A8 mới và sau đó là K2PL Black Panther. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều đã bị loại bỏ khỏi các cuộc thảo luận, chủ yếu do chi phí cao.

Trong một thời gian, phương án mua thêm một lô xe tăng Leopard 2A4 cùng lúc với việc trang bị các loại xe tăng hạng nhẹ mới cũng đã được xem xét.

Mặc dù ý tưởng mua thêm Leopard 2A4 dường như đã bị loại bỏ, nhưng khái niệm về xe tăng hạng nhẹ đã đến giai đoạn cuối cùng. Lý do không chỉ nằm ở chi phí thấp hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực.

Trình diễn xe tăng hạng nhẹ CV90120 và xe chiến đấu bộ binh CV9035 tại Ngày hội Xe tăng ở Slovakia.

Quân đội Slovakia tin rằng các phương tiện hạng nhẹ có khả năng cơ động tốt hơn và có thể cung cấp hỏa lực tương đương ngay cả trên địa hình phức tạp.

Cả hai mẫu xe lọt vào chung kết đều được chế tạo dựa trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh. Trong trường hợp CV90120, nền tảng CV90 được sử dụng trong phiên bản Mk IV mới nhất. Trong khi đó, CFL-120 Karpat được chế tạo dựa trên nền tảng Kaplan-30 của Thổ Nhĩ Kỳ từ Công ty FNSS.

Đối với CV90120, khung gầm hầu như không thay đổi, chỉ có tháp pháo là mới. Đây được coi là một trong những ưu điểm chính của loại xe này. Bởi Slovakia đang chuẩn bị đưa vào sử dụng CV9035, nên việc mua CV90120 có thể đơn giản hóa đáng kể công tác hậu cần và huấn luyện kíp lái.

Ngược lại, CFL-120 Karpat đã được cải tiến một số chi tiết so với nền tảng Kaplan-30 cơ bản. Động cơ được di dời ra phía sau thân xe, ghế lái đặt ở phía trước và tháp pháo được gắn ở vị trí trung tâm. Bản thân tháp pháo được sản xuất bởi công ty Leonardo của Ý.

Đây là tháp pháo loại Hitfact Mk II tiêu chuẩn có thể tích hợp vào nhiều loại xe khác nhau, nó được sử dụng lần đầu tiên trên một loại xe chiến đấu bánh lốp với cấu hình 8×8.

Xe tăng hạng trung CFL-120 Karpat.

Ban đầu, CV90120 được thiết kế với hệ thống nạp đạn tự động. Phiên bản Kaplan-30 giới thiệu tại Triển lãm IDEB 2026 được thiết kế cho kíp lái 4 người, bao gồm cả người nạp đạn, mặc dù hệ thống nạp tự động cũng được lên kế hoạch trong tương lai.

Hệ thống vũ khí của cả hai loại xe đều tương tự nhau. CV90120 được trang bị pháo áp suất cao Rheinmetall 120mm với chiều dài nòng gấp 44 đường kính (L/44). Còn CFL-120 Karpat cũng được trang bị pháo áp suất cao 120mm, nhưng với chiều dài nòng L/45.

Quân đội Slovakia hiện đang chờ cả hai loại xe đạt đến giai đoạn thử nghiệm toàn diện nhằm đưa ra lựa chọn chính xác nhất.