HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa xe tăng CV90120 và CFL-120 Karpat

gn
|

Slovakia đang tiến gần đến quyết định cuối cùng về việc mua xe tăng hạng nhẹ khi CV90120 và CFL-120 Karpat bước vào giai đoạn lựa chọn cuối cùng.

Hiện Slovakia đang sở hữu 15 xe tăng Leopard 2A4 và 30 chiếc T-72. Theo bản kế hoạch hiện đại hóa trước đây, họ sẽ bổ sung thêm các chiến xa Leopard 2A8 mới và sau đó là K2PL Black Panther. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều đã bị loại bỏ khỏi các cuộc thảo luận, chủ yếu do chi phí cao.

Trong một thời gian, phương án mua thêm một lô xe tăng Leopard 2A4 cùng lúc với việc trang bị các loại xe tăng hạng nhẹ mới cũng đã được xem xét.

Mặc dù ý tưởng mua thêm Leopard 2A4 dường như đã bị loại bỏ, nhưng khái niệm về xe tăng hạng nhẹ đã đến giai đoạn cuối cùng. Lý do không chỉ nằm ở chi phí thấp hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực.

Trình diễn xe tăng hạng nhẹ CV90120 và xe chiến đấu bộ binh CV9035 tại Ngày hội Xe tăng ở Slovakia.

Quân đội Slovakia tin rằng các phương tiện hạng nhẹ có khả năng cơ động tốt hơn và có thể cung cấp hỏa lực tương đương ngay cả trên địa hình phức tạp.

Cả hai mẫu xe lọt vào chung kết đều được chế tạo dựa trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh. Trong trường hợp CV90120, nền tảng CV90 được sử dụng trong phiên bản Mk IV mới nhất. Trong khi đó, CFL-120 Karpat được chế tạo dựa trên nền tảng Kaplan-30 của Thổ Nhĩ Kỳ từ Công ty FNSS.

Đối với CV90120, khung gầm hầu như không thay đổi, chỉ có tháp pháo là mới. Đây được coi là một trong những ưu điểm chính của loại xe này. Bởi Slovakia đang chuẩn bị đưa vào sử dụng CV9035, nên việc mua CV90120 có thể đơn giản hóa đáng kể công tác hậu cần và huấn luyện kíp lái.

Ngược lại, CFL-120 Karpat đã được cải tiến một số chi tiết so với nền tảng Kaplan-30 cơ bản. Động cơ được di dời ra phía sau thân xe, ghế lái đặt ở phía trước và tháp pháo được gắn ở vị trí trung tâm. Bản thân tháp pháo được sản xuất bởi công ty Leonardo của Ý.

Đây là tháp pháo loại Hitfact Mk II tiêu chuẩn có thể tích hợp vào nhiều loại xe khác nhau, nó được sử dụng lần đầu tiên trên một loại xe chiến đấu bánh lốp với cấu hình 8×8.

Xe tăng hạng trung CFL-120 Karpat.

Ban đầu, CV90120 được thiết kế với hệ thống nạp đạn tự động. Phiên bản Kaplan-30 giới thiệu tại Triển lãm IDEB 2026 được thiết kế cho kíp lái 4 người, bao gồm cả người nạp đạn, mặc dù hệ thống nạp tự động cũng được lên kế hoạch trong tương lai.

Hệ thống vũ khí của cả hai loại xe đều tương tự nhau. CV90120 được trang bị pháo áp suất cao Rheinmetall 120mm với chiều dài nòng gấp 44 đường kính (L/44). Còn CFL-120 Karpat cũng được trang bị pháo áp suất cao 120mm, nhưng với chiều dài nòng L/45.

Quân đội Slovakia hiện đang chờ cả hai loại xe đạt đến giai đoạn thử nghiệm toàn diện nhằm đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Theo Future Army
Nga chế tạo "kỳ quan công nghệ", cả hành tinh chỉ có vài chiếc: Tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới
Tags

xe tăng

quân sự

CFL-120 Karpat

CV90120

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại