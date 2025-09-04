Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025: 5 loại hoa đại kỵ tuyệt đối không đặt lên bàn thờ

Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong năm, gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu và lễ Xá tội vong nhân. Đây không chỉ là ngày để con cháu tưởng nhớ tổ tiên mà còn là dịp để gửi gắm sự biết ơn, lòng thành kính đến ông bà cha mẹ. Chính vì thế, mâm lễ cúng ngày rằm tháng 7 được nhiều gia đình chuẩn bị rất chu đáo, từ mâm cơm, mâm cúng chúng sinh cho đến bình hoa trên bàn thờ. Trong đó, việc chọn hoa cúng tưởng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều điều kiêng kỵ. Có những loại hoa đẹp, thơm nhưng lại không phù hợp để dâng lên bàn thờ vì mang ý nghĩa không may mắn hoặc thiếu sự trang nghiêm.

Dưới đây là 5 loại hoa tuyệt đối không nên bày trên bàn thờ dịp rằm tháng 7 mà gia chủ cần lưu ý.

1. Hoa ly

Hoa ly thường được nhiều người ưa chuộng vì dáng đẹp và hương thơm sang trọng. Tuy nhiên, trong quan niệm truyền thống, hoa ly mang ý nghĩa ly tán, chia lìa. Trưng hoa ly trên bàn thờ ngày rằm tháng 7 dễ bị xem là điềm chẳng lành, gợi sự chia cách, thiếu đoàn tụ. Vì thế, dù đẹp đến đâu thì cũng không nên chọn hoa ly để cúng tổ tiên trong dịp lễ này.

2. Hoa huệ tây

Hoa huệ tây có hương rất nồng, khi cắm trong không gian nhỏ như bàn thờ dễ gây cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt, loài hoa này thường xuất hiện trong các lễ tang, tượng trưng cho sự bi thương, mất mát. Chính vì vậy, đặt hoa huệ trên bàn thờ sẽ khiến không khí thờ cúng trở nên u ám, thiếu sự thanh tịnh.

3. Hoa phù dung

Phù dung nổi tiếng với đặc tính "sớm nở tối tàn", vẻ đẹp ngắn ngủi, chóng tàn. Trong phong thủy, loài hoa này tượng trưng cho sự phù phiếm, mong manh, không bền vững. Đặt hoa phù dung trên bàn thờ chẳng khác nào dâng sự chóng tàn, thiếu vững chãi - hoàn toàn không hợp với ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ Vu Lan.

4. Hoa cúc vạn thọ

Nghe tên có vẻ cát tường nhưng trong văn hóa Việt, cúc vạn thọ lại gắn liền với sự tang thương, buồn bã. Loài hoa này thường được sử dụng trong ngày giỗ, đám tang nhiều hơn là trong các dịp lễ vui. Vì thế, nếu bày trên bàn thờ ngày rằm tháng 7 thì vô tình sẽ tạo cảm giác không may mắn, mất đi sự ấm áp vốn có của ngày lễ báo hiếu.

5. Hoa dâm bụt

Dâm bụt rực rỡ, dễ trồng, tuy nhiên, loài hoa này thường bị xem là dân dã, thiếu sự trang nghiêm. Mặc dù đẹp nhưng nó không đủ ý nghĩa và sự tôn kính cần có cho một không gian linh thiêng như bàn thờ gia tiên. Vì vậy, hoa dâm bụt cũng nằm trong danh sách kiêng kỵ.

Nên chọn hoa gì để cúng rằm tháng 7?

Thay vì những loại hoa trên, gia chủ nên chọn các loài hoa mang ý nghĩa thanh khiết, bền đẹp và thể hiện lòng hiếu kính:

Hoa sen: Biểu tượng của sự tinh khiết, thanh cao, được coi là quốc hoa và là lựa chọn tốt nhất để dâng Phật, dâng tổ tiên.

Hoa cúc vàng: Đại diện cho sự trường thọ, phúc lộc, luôn giữ được vẻ đẹp lâu bền, thích hợp cho bàn thờ.

Hoa hồng đỏ: Tượng trưng cho tình cảm bền chặt, lòng hiếu thảo và sự biết ơn.

Hoa đồng tiền: Mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, cầu mong gia đình ấm no.

Hoa lay ơn: Với dáng hoa vươn thẳng, lay ơn tượng trưng cho sự hiếu thảo, thành kính, đồng thời bày đẹp và tươi lâu.

*Thông tin mang tính chất tham khảo




