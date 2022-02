Từ Hi Thái hậu là người phụ nữ nắm giữ quyền lực cuối cùng của nhà Thanh. Bên cạnh trí thông minh và quyền uy hơn người, bà nổi tiếng trong lịch sử bởi độ "chịu chơi" và thói quen sống xa xỉ tột bậc. Mọi đồ vật của Từ Hi Thái hậu đều được thiết kế đặc biệt, giá trị đắt đỏ và đôi khi ẩn chứa nhiều điều kỳ bí.



Theo sử sách ghi lại, một trong số những bảo vật được Từ Hi rất yêu thích và dùng mỗi ngày chính là chiếc gối ngủ của mình. Tất nhiên nó không thể đơn giản như gối của người bình thường mà có ruột đặc được làm từ hoa cúc phơi khô và thảo dược quý hiếm. Bên ngoài chiếc gối được thêu hoa văn tinh xảo.

Nhờ loại ruột cao cấp làm từ hoa cúc mà tương truyền chiếc gối này có mùi thơm rất dễ chịu, có tác dụng an thần, trị khó ngủ và làm người nằm tỉnh táo, sáng mắt, lưu thông khí huyết.

Hình ảnh Từ Hi Thái hậu trong lịch sử

Vào năm 1900, khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn nổ ra, thủ đô Bắc Kinh có bạo loạn. Lúc này, Thái hậu đã phải cùng Hoàng đế Quang Tự chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành. Trong quá trình sơ tán, bà không thể kịp đem theo hết kho báu ngọc ngà của mình, trong đó có chiếc gối hoa cúc yêu thích. Không ai ngờ rằng sau đó, chiếc gối của Thái hậu đã có hành trình loạn lạc giang hồ thú vị.

Theo Từ Hi mật sử ghi chép lại, lúc bấy giờ có một cung nữ thân thiết của Từ Hi Thái hậu tên Lý Hồng Chương đã không đi hầu theo chủ nhân mà nhân lúc trong cung hỗn loạn đã bỏ trốn, tự tìm được thoát thân và tự do. Mãi về sau người ta mới biết, vị cung nữ này không muốn bỏ đi "tay không" mà đã đem theo chiếc gối mà Từ Hi thường nằm.

Các nhà sử học lập luận rằng có lẽ mục đích của bà là để sau này đem bán kiếm tiền bắt đầu cuộc sống mới. Một chiếc gối thì cũng không phải là vật quá mức giá trị nếu so với bao trân bảo khác trong cung nên dù có lấy cắp mà bị phát hiện cũng sẽ không bị truy tìm.

Chiếc gối của Từ Hi được phục chế lại

Về sau, cung nữ Lý Hồng Chương đã thành công trốn được ra ngoài, trở về quê nhà ở tỉnh Tây An và bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi Thái hậu trở về cung, việc bà mất một chiếc gối đã không bị truy cứu.

Đến năm 1964, sau khi nhà Thanh đã sụp đổ và thời phong kiến qua đi, số phận của chiếc gối hoa cúc bị thất lạc năm xưa đột nhiên lại xuất hiện lại. Một gia đình cho biết mình là con cháu của cung nữ của Từ Hi Thái hậu và muốn giao nộp chiếc gối cổ lại cho nhà nước.

Vào lúc cung nữ họ Lý hấp hối trên giường bệnh, bà mới kể lại về lai lịch chiếc gối cho người nhà biết. Tuy nhiên, con cháu bà ban đầu cũng không quá để tâm đến việc này bởi chiếc gối trông đã khá cũ, xuống cấp. Thế nhưng trong một lần tình cờ, con của bà quyết định đem gối của mẹ đi giặt vệ sinh. Khi lột vỏ gối ra, họ phát hiện sâu bên trong có giấu không phải một mà bốn vật kỳ lạ, đó là 4 viên ngọc vô cùng đẹp, có thể phát sáng.

Vì nghĩ rằng đây có thể là ngọc quý, con cháu của cung nữ đã nộp cho chuyên gia thẩm định. Kết quả còn đáng kinh ngạc hơn cả tưởng tượng của mọi người: chúng không chỉ là ngọc quý mà còn là 4 viên dạ minh châu được Từ Hi Thái hậu trân quý bậc nhất trong số vô vàn của cải ngọc ngà của mình.

Tương truyền rằng sau khi qua đời, bà cũng đã ngậm một viên ngọc dạ minh châu tương tự như thế này trong miệng. Bên cạnh giá trị vật chất, chúng có giá trị lịch sử không thể đong đếm được.

Ngọc dạ minh châu có thể phát sáng trong bóng tối, những viên lớn có thể quy đổi ra hàng ngàn tỷ đồng theo tỷ giá thời nay

Sau đó, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra đều nghị thưởng cặp vợ chồng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) cho phát hiện này nhưng hai người đã nhất quyết không nhận và sẵn sàng trao trả lại cổ vật cho nhà nước.

Sử gia cho rằng 4 viên dạ minh châu này từng được gắn trên vương miện phượng hoàng của Từ Hi

Việc tại sao ngọc dạ minh châu được giấu vào trong ruột gối có rất nhiều giả thiết. Có chuyên gia cho rằng Từ Hi đã cố tình giấu báu vật của mình vào trong để đem đi sơ tán cho dễ. Cũng có người suy luận cung nữ Lý Hồng Chương không phải bỏ trốn mà nhận mệnh lệnh của Thái hậu đem gối giấu ngọc ra ngoài, có nhiệm vụ bảo toàn báu vật nhưng về sau bà đã nảy lòng tham hoặc vì lý do gì đó mà không hồi cung.

Sau khi trở về Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu tuổi đã già, thần trí không còn minh mẫn và phải đối mặt với nhiều loạn lạc chính sự hơn nên cũng không kịp truy cứu, đi tìm lại cung nữ và ngọc quý yêu thích của mình.

https://kenh14.vn/cung-nu-trom-goi-cua-tu-hi-thai-hau-roi-lan-tron-trong-dan-gian-64-nam-sau-con-chau-rach-goi-ra-xem-moi-phat-hien-bi-mat-kinh-ngac-20220204211722525.chn