Không ít mẫu Lexus dùng chung động cơ với Toyota, nhưng không phải mẫu nào cũng vậy, và phần khác biệt nằm ở những chi tiết không dễ nhìn thấy bằng mắt thường.

Phần lớn các mẫu Lexus hiện nay dùng chung khối động cơ với các mẫu Toyota tương ứng, nhưng một số mẫu hiệu suất cao và mẫu biểu tượng của Lexus lại có động cơ riêng. Theo Carscoops, câu trả lời cho việc hai thương hiệu có dùng chung động cơ hay không phụ thuộc vào từng mẫu xe cụ thể.

Những khối động cơ dùng chung

Theo Carscoops, động cơ hybrid 2.5L hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh được dùng trên cả Toyota RAV4, Lexus NX 350h, Toyota Camry và Lexus ES 350h. Động cơ tăng áp 2.4L, 4 xy-lanh xuất hiện trên Toyota Grand Highlander và Lexus TX 350, cùng một số mẫu khác.

Toyota Camry và Lexus ES là ví dụ nổi bật nhất của việc chung nền tảng, chung động cơ qua nhiều thế hệ nhưng cách biệt lớn về giá bán.

Động cơ V6 tăng áp kép 3.4L được dùng chung giữa Toyota Tundra, Sequoia với Lexus GX và LX. Trong khi đó, động cơ V6 hút khí tự nhiên 3.5L xuất hiện trên Toyota Highlander, Sienna, cũng như Lexus IS, ES và RX.

Vậy Lexus khác Toyota ở đâu?

Dù dùng chung phần cứng, các khối động cơ này được lập trình ECU khác nhau tùy thương hiệu và tùy mẫu xe, nên công suất đầu ra thực tế có thể khác nhau giữa hai hãng. Ngoài ra, Lexus còn bổ sung khả năng cách âm tốt hơn, vật liệu cao cấp hơn, tinh chỉnh độ nhạy chân ga và hệ thống treo được tinh chỉnh riêng, những yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm cho cả người lái lẫn hành khách.

Những động cơ chỉ riêng Lexus mới có

Lexus cũng sở hữu một số động cơ không chia sẻ với Toyota. Nổi bật nhất là khối V10 hút khí tự nhiên 4.8L trên siêu xe LFA, được phát triển cùng Yamaha và lắp ráp thủ công tại Nhật Bản theo triết lý "Takumi". Mẫu LFA đã ngừng sản xuất, mỗi động cơ trong số 500 chiếc xe xuất xưởng được chế tạo và kiểm định riêng bởi một kỹ sư phụ trách.

Động cơ V8 5.0L (mã 2UR-GSE) từng dùng trên các mẫu hiệu suất cao IS F, RC F, GS F và LC 500 cũng là động cơ riêng của Lexus, và theo Carscoops, khối động cơ này mới ngừng sản xuất gần đây. Trong khi đó, động cơ hybrid V8 tăng áp kép 4.0L mới của Toyota được dành riêng cho siêu xe GR GT, không trang bị cho Lexus. Thậm chí mẫu xe kế nhiệm LFA được định hướng chạy thuần điện.

Lexus LFA là một ví dụ cho việc động cơ V10 không chia sẻ cho bất cứ xe nào của nhà Toyota.

Một trường hợp ngoại lệ là động cơ tăng áp 3 xy-lanh 1.6L trên GR Corolla và GR Yaris cũng được dùng trên Lexus LBX Morizo RR, dù mẫu xe này không được bán tại thị trường Bắc Mỹ.

Câu hỏi đặt ra là liệu người mua Lexus có đang trả thêm tiền cho một phiên bản cao cấp hơn của cùng một chiếc xe mang thương hiệu phổ thông hay không. Và theo Carscoops, phần giá trị gia tăng chủ yếu đến từ sự tinh chỉnh và hoàn thiện, chứ không hẳn từ sự khác biệt về mặt cơ khí.

Nói cách khác, cùng một trái tim nhưng cách Lexus "nuôi" nó mới là thứ quyết định cách biệt về giá.