Cùng mua iPhone 18 Pro, người Singapore chỉ cần 1/3 tháng lương để sở hữu, Thái Lan hơn 3 tháng: Người Việt cần bao lâu?

Với giá khởi điểm gần 39 triệu đồng, iPhone 18 Pro 256GB tương đương với bao nhiêu tháng thu nhập bình quân của một người lao động Việt Nam?

Rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple chính thức công bố thế hệ iPhone mới. Bên cạnh bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, sự kiện năm nay còn gây chú ý với iPhone Duo - chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Theo Apple, iPhone 18 Pro và Pro Max sử dụng chip A20 Pro, hệ thống camera Pro Fusion 48MP, trong đó camera chính được bổ sung khả năng thay đổi khẩu độ. Hai mẫu máy nhận đặt trước từ ngày 12/9 và chính thức có hàng từ 18/9 tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

iPhone Duo là sản phẩm hoàn toàn mới với màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình gập bên trong 7,6 inch. Sản phẩm được Apple lên lịch nhận đặt trước từ 16/10 và mở bán từ 23/10.

Một chiếc iPhone bằng hơn 4 tháng thu nhập của một lao động tại Việt Nam

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro 256GB được Apple niêm yết từ 38.999.000 đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max 256GB có giá 41.999.000 đồng.

iPhone Duo có mức giá cao hơn đáng kể. Phiên bản 256GB khởi điểm 64.999.000 đồng, bản 512GB là 71.499.000 đồng, bản 1TB đạt 84.499.000 đồng và phiên bản 2TB lên tới 103.999.000 đồng.

Đặt những con số này cạnh thu nhập của người lao động sẽ cho một góc nhìn khác về mức giá.

Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng. Riêng nhóm lao động làm công hưởng lương có thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Nếu lấy mốc 9 triệu đồng để tham chiếu, một chiếc iPhone 18 Pro 256GB tương đương khoảng 4,33 tháng thu nhập. Với iPhone 18 Pro Max, con số là 4,67 tháng, tức gần 5 tháng thu nhập.

Đáng chú ý nhất là iPhone Duo. Giá khởi điểm gần 65 triệu đồng của chiếc máy màn hình gập tương đương khoảng 7,22 tháng thu nhập bình quân của một lao động Việt Nam.

Nói cách khác, nếu một người có thu nhập đúng bằng mức bình quân và về lý thuyết có thể dành toàn bộ số tiền kiếm được để mua điện thoại, họ cần số thu nhập tương đương hơn 4 tháng cho iPhone 18 Pro, gần 5 tháng cho Pro Max và hơn 7 tháng cho iPhone Duo.

Tất nhiên, đây chỉ là phép so sánh giữa giá sản phẩm và thu nhập, chưa phản ánh thời gian tiết kiệm thực tế bởi người lao động còn phải dành tiền cho nhà ở, thực phẩm, đi lại, y tế và các khoản chi tiêu khác.

Nếu giả định chỉ dành 20% thu nhập mỗi tháng , tức khoảng 1,8 triệu đồng, để lập quỹ mua điện thoại, thời gian tích lũy sẽ tăng lên khoảng 21,7 tháng với iPhone 18 Pro, 23,3 tháng với iPhone 18 Pro Max và tới 36,1 tháng với iPhone Duo.

Như vậy, theo giả định này, một lao động có thu nhập bình quân sẽ phải tiết kiệm khoảng 1 năm 10 tháng cho iPhone 18 Pro, gần 1 năm 11 tháng cho Pro Max và khoảng 3 năm cho iPhone Duo.

Giá niêm yết của iPhone 18 Pro 256GB tại các thị trường Đông Nam Á có sự khác biệt và khoảng cách giữa giá iPhone và thu nhập cũng khác biệt đáng kể giữa các thị trường này.

Thị trường Giá iPhone 18 Pro 256GB Mức thu nhập dùng để tham chiếu Giá máy tương đương Singapore 1.899 SGD 5.775 SGD/tháng 0,33 tháng thu nhập Malaysia 5.499 RM 3.652 RM/tháng 1,51 tháng thu nhập Thái Lan 48.900 baht 15.853 baht/tháng 3,08 tháng thu nhập Việt Nam 38.999.000 đồng 9.000.000 đồng/tháng 4,33 tháng thu nhập Philippines 94.990 peso 21.544 peso/tháng 4,41 tháng thu nhập

Apple niêm yết iPhone 18 Pro từ 1.899 SGD tại Singapore, 5.499 RM tại Malaysia, 48.900 baht tại Thái Lan và 94.990 peso tại Philippines.

Tại Singapore, số liệu năm 2025 từ dữ liệu của cơ quan thống kê cho thấy thu nhập gộp trung vị hàng tháng của cư dân làm việc toàn thời gian đạt 5.775 SGD. Như vậy, giá iPhone 18 Pro chỉ tương đương khoảng 0,33 tháng thu nhập, tức khoảng một phần ba tháng. Nếu dành 20% thu nhập để mua máy, người lao động tại đây cần chưa đến hai tháng tiết kiệm.

Malaysia ghi nhận tiền lương và tiền công bình quân năm 2024 là 3.652 RM/tháng, theo Department of Statistics Malaysia. Với mức giá 5.499 RM, iPhone 18 Pro tương đương khoảng 1,51 tháng lương. Đây hiện vẫn là báo cáo thường niên mới nhất của chuỗi Salaries & Wages Survey, trong khi báo cáo năm 2025 dự kiến công bố cuối tháng 9/2026.

Tại Thái Lan, dữ liệu quý II/2026 trên hệ thống thống kê chính thức của Ngân hàng Trung ương Thái Lan ghi nhận mức lương bình quân khoảng 15.853 baht/người/tháng. So với giá 48.900 baht, iPhone 18 Pro tương đương khoảng 3,08 tháng lương.

Ở Philippines, mức lương bình quân của lao động toàn thời gian hưởng lương theo thời gian tại các cơ sở chính thức có từ 10 lao động trở lên đạt 21.544 peso/tháng trong năm 2024. Một chiếc iPhone 18 Pro giá 94.990 peso vì thế tương đương khoảng 4,41 tháng lương, khá gần Việt Nam.