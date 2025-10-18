Cùng làm 1 dự án nhưng chỉ được thưởng 3 triệu đồng, đồng nghiệp nhận 300 triệu đồng, cô gái bỏ việc ngay: "Tôi chỉ thông báo chứ không phải thương lượng"

Nỗ lực nửa năm chỉ được định giá 3 triệu đồng

Mới đây, một nhà thiết kế tên là Lâm Mạn đã chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp đầy bất ngờ của mình lên mạng xã hội.

5 năm trước, Lâm Mạn làm việc tại một công ty thiết kế ở Thượng Hải (Trung Quốc), cô giữ vai trò chủ trì dự án thiết kế tổng thể cho khu căn hộ cao cấp “Blue Bay Star”. Từ khâu lên ý tưởng logo dự án cho đến sách giới thiệu và thiết kế quảng cáo ngoài trời, cô đã miệt mài làm việc suốt nửa năm.

Bản thiết kế cuối cùng được giám đốc sáng tạo Vương Hải khen ngợi không ngớt trong cuộc họp, nhận xét rằng tác phẩm của cô “có linh hồn, khiến dự án trở nên sinh động và có sức hút hơn.”

Trong khi đó, Triệu Lệ, đồng nghiệp của Lâm Mạn, chủ yếu phụ trách liên hệ thị trường và tổng hợp bài thuyết trình, công việc chính là chuyển tải và trình bày lại các thành quả thiết kế của Lâm Mạn cho khách hàng.

Trước đó, Lâm Mạn đã tràn đầy kỳ vọng về tiền thưởng cuối năm. Cô đã tính toán kỹ lưỡng: dùng một phần tiền thưởng để mua thuốc nhập khẩu cho cha, mua máy giặt mới cho mẹ, và tự thưởng cho mình một chiếc máy tính xách tay đã để ý từ lâu.

Thế nhưng, khi nhận được tin nhắn thông báo từ phòng tài vụ, cô sững người: tiền thưởng năm nay chỉ có 800 tệ (khoảng 3 triệu đồng). Điều khiến cô càng khó chấp nhận hơn là ngay sau đó, Triệu Lệ tiết lộ rằng tiền thưởng của mình lên tới 80.000 tệ (tương đương 296 triệu đồng), tức là cao gấp 100 lần so với cô.

Cảm giác bất công và hụt hẫng càng dâng lên khi đi ngang qua phòng giám đốc sáng tạo Vương Hải, cô nghe thấy ông khen Triệu Lệ “có tiềm năng, biết cách làm việc”, và còn nói sẽ giao cho cô này phụ trách dự án trọng điểm trong năm tới. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mạn cảm thấy lòng mình nguội lạnh hoàn toàn.

Khi rời đi lại là khởi đầu mới

Ngay trong ngày hôm đó, Lâm Mạn bình tĩnh viết đơn xin nghỉ việc, không nhắc đến chuyện tranh cãi về tiền thưởng, chỉ đơn giản nêu rõ nguyện vọng rời công ty.

Khi giám đốc sáng tạo Vương Hải tìm cách giữ chân và cho rằng cô đang “dùng đơn nghỉ việc để gây sức ép”, Lâm Mạn đáp thẳng: “Giá trị của tôi trong mắt anh chỉ đáng 3 triệu đồng thôi sao?”

Vương Hải biện minh rằng: “Triệu Lệ biết cách làm việc với khách hàng, thiết kế có hay đến mấy mà không bán được thì cũng vô ích.”

Ảnh minh hoạ

Lâm Mạn không tranh cãi thêm, chỉ bình tĩnh nói rõ đây là thông báo chứ không phải thương lượng. Ngay cả khi Vương Hải dọa giữ lại lương tháng này và khoản tiền còn lại của dự án, cô vẫn kiên quyết ra đi, thậm chí tự nguyện từ bỏ cả số tiền đó.

Sau khi nghỉ việc, Lâm Mạn trở về quê, dành thời gian nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần bên cha mẹ. Trong thời gian này, cô tổng hợp lại toàn bộ các tác phẩm cũ, đặc biệt là toàn bộ quá trình thiết kế dự án “Blue Bay Star”. Từ nguồn cảm hứng ban đầu đến hàng chục bản phác thảo chỉnh sửa, rồi biên soạn thành tập hồ sơ PDF đăng lên một trang web dành cho giới thiết kế.

Không ngờ chỉ ít lâu sau kỳ nghỉ Tết, một công ty sáng tạo văn hóa ở Bắc Kinh đã chủ động liên hệ, mời cô hợp tác trực tuyến trong dự án thiết kế thương hiệu cho một nhãn hàng văn hóa phi vật thể. Người sáng lập công ty cho biết, điều khiến họ ấn tượng nhất chính là sự tỉ mỉ và chiều sâu trong quá trình sáng tạo mà Lâm Mạn thể hiện qua bộ hồ sơ đó.

Trong quá trình hợp tác, Lâm Mạn cảm nhận được sự tôn trọng mà trước đây cô chưa từng có. Toàn bộ nhóm làm việc tập trung vào chất lượng sáng tạo, không hề bị chi phối bởi chính trị nơi công sở hay mưu toan cá nhân.

Bước ngoặt

Khi cô đang toàn tâm toàn ý với dự án mới, giám đốc sáng tạo Vương Hải từ công ty cũ bất ngờ gọi điện, giọng điệu lần này rất chân thành. Hóa ra, ông Lý, khách hàng phụ trách dự án “Blue Bay Star”, đang có kế hoạch ra mắt thương hiệu con mới và đích thân yêu cầu Lâm Mạn phụ trách thiết kế. Trong khi đó, phương án do Triệu Lệ thực hiện đã bị từ chối thẳng thừng vì bị đánh giá là “thiếu linh hồn”.

Vương Hải đề nghị mời Lâm Mạn quay lại công ty, giữ chức trưởng nhóm thiết kế, tăng lương 30% và bổ sung thêm tiền thưởng cuối năm như một cách “xin lỗi”. Tuy nhiên, Lâm Mạn dứt khoát từ chối, cho biết cô không muốn quay lại nơi từng khiến mình mất niềm tin.

Lâm Mạn thẳng thắn phân tích thiệt hơn với giám đốc Vương Hải: nếu quay lại công ty, tuy mức lương có tăng, nhưng cô sẽ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Thượng Hải, áp lực đi lại và những ràng buộc phức tạp trong quan hệ nơi công sở.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, công việc hiện tại giúp cô có thu nhập cao hơn, thời gian linh hoạt, lại có thể ở gần cha mẹ và quan trọng nhất là được tôn trọng về mặt chuyên môn.

Cô nói rõ: nếu ông Lý, khách hàng của dự án “Blue Bay Star” thực sự tin tưởng, cô sẵn sàng nhận thiết kế với tư cách đơn vị hợp tác độc lập. Tuy nhiên, cô kiên quyết sẽ không quay lại công ty cũ.

Sau đó, Lâm Mạn đã thuận lợi ký hợp đồng hợp tác với ông Lý thông qua một công ty trung gian, và tiền tạm ứng từ dự án đã giúp cô thực hiện ước nguyện bấy lâu: mua thuốc nhập khẩu cho cha và sắm máy giặt mới cho mẹ.

Không dừng lại ở đó, cô thành lập xưởng thiết kế cá nhân, cùng một nhóm cộng sự có chung chí hướng nhận các dự án độc lập. Những sản phẩm của cô, kết hợp yếu tố thủ công truyền thống vào phong cách thiết kế hiện đại, nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Câu chuyện của Lâm Mạn đã trở thành bài học truyền cảm hứng cho nhiều người đi làm: Giá trị thật sự của một người không nằm ở những lời khen hay phần thưởng, mà ở năng lực chuyên môn không thể thay thế. Khi đối mặt với sự bất công, dám kiên định lựa chọn con đường tôn trọng bản thân, cuối cùng sẽ được đền đáp bằng sự công nhận và cơ hội xứng đáng.

