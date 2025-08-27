Cung đường một bên là núi, một bên là biển, du khách nhận xét: "Nhất định phải đi qua một lần trong đời!"

Nhắc tới nhiều cung đường đẹp của Việt Nam, du khách thường mê mẩn trước những hành trình vừa ôm núi non hùng vĩ, vừa mở ra trước mắt đại dương xanh biếc bất tận. Ở Nha Trang, một trong những đoạn đường được nhiều người đánh giá là “hội tụ đủ cả núi và biển” chính là đèo Lương Sơn – đoạn đi qua bãi Cô Tiên.

Nằm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, cách trung tâm khoảng 10–15 km, cung đường này uốn lượn quanh sườn núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là sóng biển rì rào, tạo nên khung cảnh gợi nhiều cảm xúc cho người đi qua. Không chỉ hấp dẫn giới trẻ thích phượt, nơi đây còn là lựa chọn của nhiều du khách muốn tìm góc nhìn khác về Nha Trang, vừa thuận lợi để di chuyển, vừa thích hợp để dừng chân chiêm ngưỡng cảnh sắc hay ghé xuống bãi biển Cô Tiên hoang sơ dưới chân đèo.

Ảnh VinWonders

"Có một cung đường mà bất cứ ai yêu biển Nha Trang nhất định phải đi qua một lần trong đời – đó chính là đèo Lương Sơn. Con đường men theo triền núi, một bên là vách đá hoang sơ, một bên là đại dương xanh biếc, mở ra khung cảnh tựa như bức tranh thủy mặc", trích đoạn giới thiệu từ một du khách.

Đèo Lương Sơn: Những đoạn ấn tượng, cách di chuyển và lưu ý

Đèo Lương Sơn không quá dài, nhưng lại để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách bởi những khúc cua uốn lượn men theo sườn núi. Mỗi đoạn đường mở ra một khung cảnh khác nhau: Khi thì là vách đá dựng đứng, khi thì là đại dương xanh trải dài bất tận. Chính sự đan xen này khiến cung đường được nhiều người ví như “dải lụa” nối giữa trời và biển.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trên đèo là đoạn giàn hoa giấy rực rỡ nằm lưng chừng núi. Vào mùa hoa nở, sắc hồng, đỏ, tím phủ kín, tạo nên phông nền lãng mạn cho những bức ảnh kỷ niệm. Đây cũng là nơi nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các phượt thủ, thường dừng chân để hít thở không khí trong lành và ngắm toàn cảnh biển Nha Trang từ trên cao.

Ảnh MiA

Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển khá thuận lợi. Chỉ cần đi qua cầu Trần Phú, rẽ vào đường Phạm Văn Đồng rồi chạy thẳng khoảng 15 km là đến chân đèo. Xe máy là lựa chọn phổ biến, mang lại cảm giác phiêu lưu khi ôm cua, đón gió biển. Với ô tô, cung đường cũng khá dễ dàng, song cần chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, vì là đường đèo ven biển, một số đoạn taluy âm (có bề mặt dốc hướng vào trong so với mặt phẳng ngang), tầm nhìn đẹp nhưng tiềm ẩn nguy hiểm. Du khách không nên dừng đỗ xe sát mép vực hoặc tự ý cắt hàng rào bảo vệ. Thay vào đó, nên chọn các điểm dừng có bãi trống hoặc chòi ven đường để vừa ngắm cảnh, vừa giữ an toàn cho bản thân và phương tiện khác.

Ảnh Travelist

Bãi biển Cô Tiên hoang sơ nơi chân đèo Lương Sơn

Ngay dưới chân đèo Lương Sơn là bãi Cô Tiên – một trong những bãi biển còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên, ít bị khai thác du lịch. Khác với những bãi cát trắng mịn quen thuộc của Nha Trang, bãi Cô Tiên mang nét độc đáo khi trải dài là những phiến đá cuội nhiều hình thù, màu sắc khác nhau, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa hoang sơ. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước trong vắt, hòa cùng sắc xanh của trời, khiến nơi đây như một bức tranh thiên nhiên yên bình.

Bãi biển không quá đông đúc, thích hợp cho những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng, muốn rời xa nhịp sống ồn ào của thành phố. Du khách có thể men theo con đường đất nhỏ từ đèo đi xuống, gửi xe tại các chòi ven đường rồi thong thả khám phá bãi biển. Nhiều người lựa chọn ngồi trên những tảng đá lớn để ngắm sóng vỗ, nghe tiếng gió biển rì rào, tận hưởng cảm giác thư thái hiếm có.

Bãi biển Cô Tiên nhìn từ đèo Lương Sơn (Ảnh IViVu)

Nước trong xanh ở bãi Cô Tiên (Ảnh Travelist)

Ngoài tắm biển, bãi Cô Tiên cũng là nơi lý tưởng để chụp ảnh, câu cá hoặc đơn giản là trải nghiệm một buổi picnic nhỏ cùng bạn bè. Tuy nhiên, vì chưa có nhiều dịch vụ du lịch, du khách nên chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ và lưu ý giữ gìn vệ sinh môi trường. Chính nhờ sự mộc mạc, ít bàn tay con người can thiệp, bãi Cô Tiên giữ trọn nét hoang sơ, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong hành trình khám phá cung đường biển Nha Trang.

Ngoài bãi Cô Tiên, trên cung đường đèo Lương Sơn còn có những điểm dừng chân lý tưởng khác. Du khách có thể ghé Hòn Chồng – cụm đá tự nhiên nổi tiếng cách đèo chỉ vài km, nơi có tầm nhìn hướng thẳng ra biển và thành phố Nha Trang. Với những ai thích không gian tâm linh và ngắm cảnh từ trên cao, chùa Đa Bảo và núi Cô Tiên gần đó cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây đều là những điểm đến thuận đường, dễ kết hợp trong một hành trình ngắn, giúp chuyến đi thêm phong phú và nhiều trải nghiệm.