"Cung đấu" đời thực khốc liệt nhất Cbiz: "Tiểu tam" trêu tức chính thất, đẻ tì tì 4 con để tranh sủng và cái kết

Để rồi cái kết mà sao nữ nhận được sau nhiều năm làm tiểu tam khiến công chúng bất ngờ.

Từ "cô gái Olay" được hàng triệu khán giả yêu mến, Liêu Bích Lệ từng khiến cả showbiz chấn động khi công khai lao vào mối quan hệ với đại gia sòng bạc Châu Trác Hoa dù biết đối phương đã có vợ. Không né tránh dư luận, người đẹp còn nhiều lần đối đầu trực diện với chính thất, tạo nên cuộc chiến "tiểu tam - chính cung" kéo dài suốt 5 năm. 2 người phụ nữ liên tục đấu trí, đấu sinh con, đấu vị thế, biến chuyện tình tay ba thành drama ồn ào bậc nhất Hong Kong.

Sinh năm 1985 tại Malaysia, Liêu Bích Lệ sở hữu nét đẹp lai ấn tượng cùng làn da trắng nổi bật. Năm 17 tuổi, cô được phát hiện khi làm người mẫu, sau đó nhanh chóng nổi tiếng nhờ quảng cáo Olay. Với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười ngọt ngào và làn da không tì vết, Liêu Bích Lệ được khán giả ưu ái gọi là "cô gái Olay", trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Thời điểm ấy, cô còn có mối tình đẹp với nam diễn viên Trần Bách Lâm và được xem là một trong những mỹ nhân triển vọng của làng giải trí.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi sau một bữa tiệc vào năm 2013. Tại đây, Liêu Bích Lệ quen Châu Trác Hoa, ông chủ tập đoàn giải trí kiêm đế chế cờ bạc Suncity, người được mệnh danh là "vua sòng bạc Macau". Tuy biết doanh nhân này đã có gia đình, mỹ nhân gốc Malaysia vẫn lao vào mối tình đầy tai tiếng.

Đến tháng 8/2014, truyền thông Hong Kong tung ra bức ảnh gây chấn động. Trong một sòng bạc, Châu Trác Hoa ung dung ngồi chơi bài, còn Liêu Bích Lệ ngang nhiên ngồi lên đùi người tình, cười tươi trước ống kính. Hình ảnh thân mật ấy lập tức khiến dư luận dậy sóng, còn cuộc chiến giữa Liêu Bích Lệ và chính thất Trần Tuệ Linh cũng bắt đầu.

Nếu Trần Tuệ Linh đăng ảnh gia đình để khẳng định vị trí bà Châu thì Liêu Bích Lệ lập tức đáp trả bằng những khoảnh khắc tình tứ bên Châu Trác Hoa. Khi chính thất thông báo mang thai, người đẹp cũng nhanh chóng khoe bụng bầu. Mỗi động thái của một bên đều kéo theo màn "đáp lễ" từ bên còn lại, khiến báo chí Hong Kong gần như ngày nào cũng có tin mới về cuộc chiến giành người đàn ông quyền lực.

Đỉnh điểm của màn đấu đá là thời điểm cả hai gần như mang thai cùng lúc. Theo truyền thông Hong Kong, Liêu Bích Lệ cố tình chọn ngày tỏ tình 20/5 để sinh con gái bằng phương pháp sinh mổ. Động thái này bị cho là lời thách thức gửi thẳng đến chính thất.

Không chịu lép vế, Trần Tuệ Linh cũng tung đòn đáp trả. Bà chọn đúng ngày sinh nhật Châu Trác Hoa để sinh con, như một cách khẳng định ai mới là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của gia đình. Từ đó, cả 2 bị truyền thông ví như đang bước vào một "cuộc chiến sinh con", nơi ngay cả thời điểm em bé chào đời cũng trở thành công cụ để phân định thắng thua.

Trong suốt 5 năm, Liêu Bích Lệ gần như từ bỏ sự nghiệp để dốc toàn lực cho cuộc chiến giành vị trí bà Châu. Cô lần lượt sinh 4 người con với hy vọng có thể "mẹ quý nhờ con", buộc Châu Trác Hoa phải ly hôn chính thất. Dù hết lần này đến lần khác sinh con cho vị đại gia, người đẹp vẫn không thể bước chân vào hào môn. Gia đình doanh nhân kiên quyết phản đối, còn bản thân Châu Trác Hoa cũng chưa bao giờ công khai ý định cưới cô.

Đến năm 2019, mối quan hệ kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khi công việc kinh doanh gặp khó khăn và không còn muốn tiếp tục cuộc sống bị kẹt giữa vợ và người tình, Châu Trác Hoa quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Liêu Bích Lệ cũng hiểu rằng giấc mơ bước chân vào hào môn đã khép lại, cô nhận phí chia tay 500 triệu HKD (khoảng 1700 tỷ đồng) rồi đưa 4 con sang Anh định cư.

Thời điểm ấy, không ít người cho rằng Liêu Bích Lệ đã đánh đổi cả thanh xuân lẫn danh tiếng để đổi lấy một giấc mộng hào môn dang dở. Thế nhưng, bước ngoặt bất ngờ xảy ra chỉ sau 2 năm.

Cuối năm 2021, đế chế của Châu Trác Hoa sụp đổ khi ông bị bắt vì các hoạt động phi pháp và sau đó bị tuyên phạt 18 năm tù giam. Cũng trong khoảng thời gian đó, Liêu Bích Lệ lặng lẽ ẩn toàn bộ mạng xã hội, cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ.

Trên thực tế, trước khi bạn trai cũ vướng vòng lao lý, người đẹp đã bắt đầu cuộc sống mới tại Anh. Cô chi khoảng 28 triệu bảng Anh (khoảng 983 tỷ đồng) để mua trang viên, đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ và các dự án phục hồi hệ sinh thái. Nhờ những đóng góp cho môi trường, truyền thông Anh còn gọi Liêu Bích Lệ bằng biệt danh "Nữ hoàng xanh". Cô cũng mở nhà hàng theo mô hình "từ nông trại đến bàn ăn" và tiếp tục phát triển trang trại hữu cơ của mình.

Nhiều năm sau cuộc chiến với chính thất, Liêu Bích Lệ không còn xuất hiện với hình ảnh người đẹp bất chấp tất cả để tranh giành một người đàn ông đã có gia đình. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên các con, tập trung phát triển công việc riêng và hiếm khi nhắc lại quãng thời gian đầy thị phi. Mặc dù cái giá phải trả cho mối tình năm xưa là danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cuối cùng cô cũng tìm được con đường riêng sau khi rời xa cuộc chiến hào môn từng làm chấn động showbiz Hoa ngữ.