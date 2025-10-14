Cùng 30 triệu, mua xe tay ga tam giác mạch vừa ra mắt, Vision hay Janus? So sánh thấy ngay xe vượt trội

Mới đây, thị trường xe máy Việt Nam đã đón nhận một mẫu xe mới là SYM TPBW 125. Đây là mẫu xe tay ga phổ thông, được giới thiệu có thiết kế lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch.

Với giá bán chỉ hơn 30 triệu đồng, SYM TPBW 125 nằm trong phân khúc có sự cạnh tranh gắt gao với những đối thủ mạnh đến từ các thương hiệu lớn, đã xây dựng được uy tín trên thị trường, đó chính là Vision của Honda và Janus của Yamaha.

Song, dường như SYM cũng đã nghiên cứu kỹ thị trường, từ đó mang tới cho mẫu xe tay ga mới những trang bị và thiết kế tốt trong phân khúc.

SYM TPBW 125 vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

Dưới đây là bảng đối chiếu thông tin giữa 3 mẫu xe tay ga, giúp người tiêu dùng có cái nhìn rõ hơn về các sản phẩm.

Phiên bản được trích thông tin là phiên bản cao cấp nhất của cả 3 mẫu xe: SYM TPBW 125 phiên bản Smartkey, Yamaha Janus phiên bản Đặc biệt hoàn toàn mới, Honda Vision phiên bản Thể thao.

Kích thước

Thông số SYM TPBW 125

Yamaha Janus Honda Vision Dài × Rộng × Cao 1.900 × 669 × 1.086 mm 1.850 × 705 × 1.120 mm 1.925 × 686 × 1.126 mm Chiều dài trục cơ sở 1.263 mm 1.260 mm 1.277 mm Khoảng sáng gầm 132 mm 135 mm 175 mm Chiều cao yên 760 mm 770 mm 785 mm Trọng lượng 102 kg 99 kg 97 kg

Có thể thấy rằng trong các mẫu xe này, Honda Vision đang là mẫu xe có chiều cao gầm tốt nhất, lên tới 175 mm. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với việc chiều cao yên lên tới 785 mm. Trong khi đó, mẫu xe của SYM có khoảng sáng gầm kém nhất, nhưng lại có chiều cao yên 760 mm.

Honda Vision phiên bản Thể thao.

Nếu như khoảng sáng gầm lớn giúp xe dễ vượt qua chướng ngại vật, yên cao lại có thể khiến người có vóc dáng trung bình khó sử dụng xe.

Một điều cũng đáng chú ý với mẫu SYM TPBW 125 là dù sử dụng động cơ 125 cc lớn hơn các đối thủ, trọng lượng của xe không tăng lên quá nhiều, vẫn ở mức dễ sử dụng.

Động cơ



SYM TPBW 125 Yamaha Janus Honda Vision Loại động cơ 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí Dung tích xi-lanh 124,9 cc 124,9 cc 109,5 cc Đường kính × Hành trình piston 52,4 × 57,9 mm 52,4 × 57,9 mm 47,0 × 63,1 mm Tỷ số nén — 9,5 : 1 10,0 : 1 Công suất tối đa 7 kW (9,39 mã lực) tại 8.000 vòng/phút 7 kW (9,39 mã lực) tại 8.000 vòng/phút 6,59 kW (8,84 mã lực) tại 7.500 vòng/phút

Mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút Hệ thống khởi động Điện Điện Điện Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,75 L/100 km 1,88 L/100 km 1,82 L/100 km Dung tích bình xăng 5,0 L 4,2 L 4,8 L

Khi so sánh các thông số của động cơ, có thể thấy rằng SYM TPBW 125 đang là mẫu xe chiếm ưu thế. Khối động cơ của xe không chỉ cho công suất nhỉnh hơn mà mức tiêu hao nhiên liệu cũng tốt hơn.

Không những vậy, nhờ thiết kế bình xăng đặt trước, dung tích bình xăng có phần nhỉnh hơn và cũng giúp cốp xe dưới yên cũng tốt hơn.

Trang bị tiện nghi

Tính năng SYM TPBW 125 Yamaha Janus Honda Vision Hệ thống khóa Smart Key Smart Key Smart Key Màn hình LCD tự động điều chỉnh độ sáng Đồng hồ cơ analog kết hợp màn hình LCD Đồng hồ cơ analog kết hợp màn hình LCD Cổng sạc Có, đặt ở đầu xe Có, đặt trong cốp xe Có, đặt trong hộc đồ phụ sau yếm xe Dung tích cốp 23,7 lít, có hộc đồ phụ phía trước 15,3 lít, có hộc đồ phụ phía trước 18 lít, có hộc đồ phụ phía trước Đèn chiếu sáng Đèn pha và đèn trang trí LED; đèn hậu, đèn xi nhan halogen Đèn Halogen Đèn halogen, đèn trang trí LED Trang bị khác Bình xăng đặt trước, lốp không săm Cốp xe có lớp cách nhiệt, tự ngắt động cơ Stop & Start System, ốp không săm Tự ngắt động cơ Idling Stop, lốp không săm

Các nhà sản xuất dường như đã chú trọng hơn đến các trang bị mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Cả 3 xe đều sử dụng khóa thông minh tiện dụng, đều tích hợp cổng sạc điện thoại.

Yamaha Janus phiên bản mới có một số cải tiến ở thiết kế, mang đến sàn để chân, cốp đồ và yên rộng rãi hơn.

Song, SYM TPBW 125 tiếp tục là mẫu xe có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn khi sử dụng màn hình LCD màu, có cảm biến ánh sáng để tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường. Không những vậy, việc chuyển bình xăng lên phía trước không chỉ giúp việc nạp nhiên liệu tiện hơn khi không cần mở yên, cốp chính cũng có thêm không gian, khiến xe trở thành mẫu xe có dung tích lớn bậc nhất phân khúc.

Trang bị an toàn



SYM TPBW 125 Yamaha Janus Honda Vision Phanh Đĩa trước, trang trống sau Đĩa trước, trang trống sau Đĩa trước, trang trống sau Hỗ trợ phanh Phanh kết hợp CBS - Phanh kết hợp CBS Đèn luôn sáng Có Có Có

Khi người dùng bóp một bên phanh, hệ thống phanh CBS sẽ phân phối lực phanh đến cả phanh trước và sau, giúp giảm quãng đường phanh và tăng sự an toàn khi di chuyển. Hệ thống phanh CBS đang dần phổ biến hơn trên các mẫu xe tay ga phổ thông; trong khi đó, phanh ABS mới chỉ có trên các mẫu xe trung cấp.

SYM TPBW 125 trang bị vành xung ở đĩa phanh trước, nhưng không trang bị phanh ABS.

Một điều thú vị là trên đĩa phanh của TPBW 125, SYM vẫn lắp vành xung của hệ thống ABS nhưng trong các thông báo chính thức, hãng không đề cập đến hệ thống phanh này. Điều này có thể cho thấy SYM sẽ đưa ra thị trường một phiên bản nâng cấp có trang bị ABS. Song, người tiêu dùng cần lưu ý rằng phanh ABS có chi phí cao, sẽ khiến giá xe tăng lên.

Giá bán & chế độ bảo hành

SYM TPBW 125 Yamaha Janus Honda Vision Giá bán 33,8 triệu đồng 33,176 triệu đồng 36,612 triệu đồng Bảo hành 2 năm hoặc 30.000 km 3 năm hoặc 30.000 km 3 năm hoặc 30.000 km

Tại Việt Nam, SYM từng gây tiếng vang với mẫu xe tay ga Atila, được nhiều người dùng ghi nhận về độ bền của động cơ sau thời gian dài sử dụng.

Hiện nay, thương hiệu này chủ yếu tham gia ở phân khúc xe cho học sinh - sinh viên, chưa có nhiều sự hiện diện ở phân khúc xe phổ thông. Tuy nhiên, nhóm học sinh - sinh viên mà hãng đang tiếp cận có thể sẽ giúp SYM giành được vị thế tốt hơn trên thị trường khi nhóm này có điều kiện kinh tế và quyền quyết định cao hơn.

Thương hiệu SYM đã khá quen thuộc hơn với nhóm học sinh - sinh viên.

Xét về chế độ bảo hành, SYM có phần thua thiệt về thời gian bảo hành xe, nhưng không kém so với các thương hiệu khác ở quãng đường được bảo hành.

Không những vậy, SYM TPBW 125 cũng còn nhiều đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường, trong đó không thể không kể tới Yamaha Freego 125 có giá bán nhỉnh hơn chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng có nhiều trang bị tốt hơn hẳn.