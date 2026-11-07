Tại vị trí anh thanh niên buộc dây giày, họ đào sâu xuống hơn 2 mét và trút ra được tổng cộng 103 thẻ gỗ thời Hán.

Mùa hè năm 1977, một thanh niên ở Trung Quốc khi đi dã ngoại tại di tích lịch sử đã vô tình rút được một mảnh gỗ nhỏ ngả vàng từ kẽ hở của tường thành. Ngay sau đó, đội khảo cổ đã đào lên từ lòng đất một trụ gỗ bảy cạnh thời Hán viết đầy hơn 200 chữ. Trên đó ngạo ngễ ghi lại những lời dặn dò hậu sự đầy bi tráng của Hán Vũ Đế trước khi qua đời.

Đúng lúc giới sử học tưởng rằng đã khai quật được một vô giá quốc bảo thất truyền hai nghìn năm, các chuyên gia lật mặt sau ra xem thì danh tính thực sự của bản "Di chiếu ngàn năm" này lại khiến tất cả dở khóc dở cười.

Vào năm 1977, nhóm thanh niên thuộc Nhà máy Thép Tửu Tuyền (Cam Túc) tranh thủ ngày nghỉ đã rủ nhau đến di tích phong hoả đài thời Hán ở trấn Hoa Hải (Ngọc Môn) để dã ngoại. Trong lúc một anh chàng cúi xuống buộc dây giày, anh thoáng thấy một mảnh gỗ trông như chiếc đũa nhô ra từ bùn đất trong kẽ tường, trên đó mờ mờ những nét chữ viết bằng mực.

Đội khảo cổ nhận được tin báo liền cấp tốc đến hiện trường. Tại vị trí anh thanh niên buộc dây giày, họ đào sâu xuống hơn 2 mét và trút ra được tổng cộng 103 thẻ gỗ thời Hán, đặc biệt còn đào được một "Thẻ gỗ liễu đỏ bảy cạnh" còn nguyên vẹn. Trụ gỗ này dài khoảng 37 cm, được gọt thành bảy mặt phẳng, phủ kín 212 chữ thuộc kiểu chữ Lệ. Trước khi kỹ thuật làm giấy phổ biến, những trụ gỗ gọt nhiều cạnh (gọi là "Cô") là công cụ viết rất phổ biến từ thời Chiến Quốc đến thời Nguỵ Tấn.

Các vật phẩm tìm thấy được

Điều gây chấn động là khi các chuyên gia giải mã từng chữ trên trụ gỗ bảy cạnh này, 133 chữ ở phần đầu lại xuất hiện nội dung kinh thiên động địa chưa từng được sử sách ghi chép: "Hoàng thái tử, Trẫm thân thể bất an, nay sắp khuất rồi! Sẽ cùng với đất trời hợp làm một, vĩnh viễn không dậy nữa..."

Toàn văn dùng giọng điệu lúc lâm chung của Hoàng đế, ân cần dặn dò Thái tử Lưu Phất Lăng phải đối xử tốt với dân chúng, thu thuế hợp lý, gần gũi với hiền thần, tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ tự chuốc lấy hoạ diệt vong như Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Mở đầu đầy thương hại bi tráng, hệt như lời cuối cùng trong lúc hấp hối của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.

Tuy nhiên, đúng lúc dư luận bên ngoài đang kinh ngạc rằng lịch sử sắp bị viết lại, các nhà khoa học sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng lại phát hiện ra điểm bất thường.

Cuối cùng, họ đưa ra một sự thật lật kèo khiến ai nấy đều dở khóc dở cười: Trụ gỗ đúng là đồ cổ thật thời Hán, chữ cũng do người thời Hán viết, nhưng nội dung nhiều khả năng không phải là bản di chiếu chính thức của Hoàng đế.

Các chuyên gia bóc tách "Di chiếu ngàn năm của Hán Vũ Đế"

Có ba sơ hở chính để "phá án":

Thứ nhất, 79 chữ ở phần sau của trụ gỗ đột ngột đổi phong cách, biến thành một bức thư hỏi thăm thường ngày của binh lính biên thuỳ gửi cho cấp trên, nhắc đến những chuyện vặt vãnh như “biên giới trở lạnh nhớ mặc thêm áo, cảnh giác khói lửa tín hiệu…” Di chiếu bảo mật của Hoàng đế sao có thể chen chúc cùng một chỗ với thư riêng trên một thanh gỗ?

Thứ hai, nét chữ nguệch ngoạc vụng về, nét bút thô kệch, trông giống hệt nét chữ của người mới tập viết.

Thứ ba, di chiếu của Hoàng đế là chuyện cực kỳ trang nghiêm, tuyệt đối không thể truyền đến một phong hoả đài hoang vắng ở Tây Bắc xa xôi rồi bị khắc lên một thanh gỗ tiện tay vứt đi như vậy.

Các chuyên gia phân tích "Di chúc cuối cùng của Hoàng đế Vũ nhà Hán" và đưa ra kết luận bất ngờ

Các chuyên gia lịch sử hoàng gia suy đoán rằng: Khi Hán Vũ Đế đột ngột băng hà, chúa trẻ lên ngôi khiến cục diện chính trị biến động, các đại thần phụ chính như Hoắc Quang rất có thể đã mượn danh nghĩa Hán Vũ Đế để soạn thảo một bản cáo thị an dân gửi đi khắp nơi. Sau khi bản thông cáo này truyền đến Ngọc Môn Quan, nó đã bị một tiểu thư lại hoặc người lính gác biên thuỳ dùng làm "bản mẫu tập viết". Chép xong bản di chiếu, tiện tay người này tập viết luôn bức thư hỏi thăm, viết đầy xong liền tiện tay nhét luôn vào kẽ tường.

Từ một cái dây giày mở ra kỳ duyên ngàn năm, tuy đây không phải là bút tích thực sự của Hoàng đế, nhưng nó lại vô tình để lại cho hậu thế một bức tranh khắc hoạ chân thực và sinh động nhất về cuộc sống quân ngũ của những người lính biên cương thời Hán tại Trung Quốc.

Nguồn: ETtoday