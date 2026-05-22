Cục Thuế: Sẽ cho phép nộp thuế trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu để được xuất cảnh

Sáng 22/5, Cục Thuế tổ chức cuộc họp báo chuyên đề. Trong đó, vấn đề về việc tạm hoãn xuất cảnh với người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế được bàn luận.

Về giải pháp tháo gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hết nợ thuế, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin trong tháng 5 này, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Mục tiêu là khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông tin sẽ được cập nhật và gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất, tiến tới xử lý theo thời gian thực.

"Trên đường đi ra sân bay, nếu người nộp thuế tra cứu phát hiện mình còn nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh thì vẫn có thể nộp ngay số thuế còn thiếu. Khi đã hết nợ thuế, việc xuất cảnh sẽ được thực hiện bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch, hoạt động của người dân", ông Sơn cho hay.

Cơ quan thuế cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để tạo thuận lợi cho người dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế được xuất cảnh kịp thời.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng Ban nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, sau khi phát sinh nợ thuế, cơ quan thuế liên hệ, đôn đốc, nhắc nhở. Sau 90 ngày, người nộp thuế chưa nộp đủ số thuế nợ thì cơ quan thuế mới ban hành quyết định cưỡng chế.

Nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, sau 30 ngày tiếp theo mới ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Như vậy từ thời điểm hết thời hạn nộp thuế đến khi bị tạm hoãn xuất cảnh là khoảng 120 ngày, tương đương 4 tháng để người nộp thuế chủ động xử lý khoản nợ thuế của mình.

Về tình trạng tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, ông Mai Sơn cho biết chủ yếu là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Theo nguyên tắc, trước khi ban hành biện pháp này, cơ quan thuế thông báo, nhắc nhở, cảnh báo qua số điện thoại, Zalo, email… theo đăng ký của người nộp thuế. Ngoài ra cơ quan thuế còn thông báo trên ứng dụng eTax Mobile, trang thông tin điện tử của cơ quan thuế (gdt.gov.vn). Phần lớn tổ chức, cá nhân sau khi nhận thông báo đều chủ động liên hệ cơ quan thuế để rà soát và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Còn với trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau 2 quý không kê khai thuế cơ quan thuế đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp với chính quyền địa phương xác định tình trạng hoạt động. Sau đó cơ quan thuế ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ thuế, và tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày mà người nộp thuế không khắc phục.

Theo số liệu của Cục Thuế, đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 60.000 trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, tổng nợ khoảng 6.900 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cho biết đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh khoảng 7.100 trường hợp, số tiền thu được hơn 100 tỷ đồng.

Tại dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2025, Bộ Tài chính đề xuất ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký là 1 triệu đồng.

Ông Mai Sơn cho biết cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát các nhóm doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh nhằm đảm bảo công bằng và môi trường cạnh tranh lành mạnh với người nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế.

