Cục thuế gửi thông tin quan trọng về quyết toán thuế 2025

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 1296/CT-NVT về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế thương mại điện tử triển khai thống nhất công tác kê khai, quyết toán từ kỳ quyết toán năm 2025. Đồng thời lưu ý các nội dung liên quan mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế, hồ sơ – thời hạn và việc hỗ trợ quyết toán/hoàn thuế trên các ứng dụng thuế điện tử.

Theo công văn, đối với kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh thực hiện theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020: giảm trừ cho người nộp thuế 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng.

Cục Thuế nêu rõ, kể từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 01/01/2026), mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, thay thế quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14. Theo đó, mức giảm trừ mới là: người nộp thuế 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); mỗi người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, công văn dẫn rõ hai giai đoạn áp dụng. Với kỳ quyết toán năm 2025, áp dụng biểu thuế 07 bậc với thuế suất từ 5% đến 35%, trong đó phần thu nhập tính thuế theo tháng lần lượt: đến 5 triệu (5%); trên 5–10 triệu (10%); trên 10–18 triệu (15%); trên 18–32 triệu (20%); trên 32–52 triệu (25%); trên 52–80 triệu (30%); trên 80 triệu (35%).

Đối với kỳ tính thuế năm 2026, kể từ 01/01/2026, công văn nêu thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần 05 bậc: đến 10 triệu/tháng (5%); trên 10–30 triệu (10%); trên 30–60 triệu (20%); trên 60–100 triệu (30%); trên 100 triệu (35%).

Quyết toán 2025 và những lưu ý

Công văn nêu người nộp thuế cần chủ động rà soát phát sinh trong năm để xác định thuộc diện phải quyết toán (trực tiếp hoặc ủy quyền) hay không phải quyết toán theo quy định.

Với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, công văn xác định trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không phát sinh khấu trừ và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì phải khai quyết toán đến thời điểm xảy ra sự kiện.

Với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, công văn nêu một số trường hợp phải trực tiếp quyết toán. Trong đó gồm cá nhân cư trú có thu nhập từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện ủy quyền, phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ. Công văn cũng lưu ý trường hợp cá nhân có mặt tại Việt Nam trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt là từ 183 ngày trở lên, thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Đối với cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, công văn nêu thực hiện quyết toán với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh; trường hợp chưa làm thủ tục quyết toán thì thực hiện ủy quyền theo quy định và bên nhận ủy quyền chịu trách nhiệm về số thuế phải nộp thêm hoặc được hoàn số thuế nộp thừa của cá nhân. Ngoài ra, công văn nêu cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài hoặc từ tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.

Ở chiều ngược lại, công văn nêu các trường hợp không phải quyết toán đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ; cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% và thực hiện ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập tại nơi ký hợp đồng; cùng với trường hợp người lao động được mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) và bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã bị khấu trừ 10% theo quy định thì không phải quyết toán đối với phần thu nhập này.

Về thời hạn nộp hồ sơ, công văn nêu: đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; đối với cá nhân trực tiếp quyết toán, hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; nếu trùng ngày nghỉ thì thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo.

Công văn cũng nêu việc hỗ trợ kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống, ứng dụng của cơ quan thuế; cá nhân có thể sử dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin thu nhập và nghĩa vụ thuế đã được tổ chức trả thu nhập kê khai trong năm và được hệ thống hỗ trợ xác định thuộc diện phải trực tiếp quyết toán hay không. Đồng thời, công văn cho biết từ năm 2025 đã triển khai hoàn thuế TNCN tự động, theo đó trường hợp nộp hồ sơ quyết toán có đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử và hồ sơ đáp ứng điều kiện, hệ thống sẽ tự động xử lý hồ sơ hoàn thuế trong thời gian 03 ngày làm việc.

Kỳ Thư